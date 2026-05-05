La izquierda está ofendida, la extrema derecha está encantada... las reacciones al informe sobre la radiodifusión pública presagian ya la campaña presidencial

El futuro de la radiodifusión pública, ¿el próximo campo de batalla de las elecciones presidenciales de 2027? El informe de la comisión de investigación sobre la radiodifusión pública, elaborada por el diputado ciottista Charles Alloncle (UDR), fue publicado este martes 5 de mayo. Eliminación de France 4, reducción del presupuesto de deportes y juegos televisivos de France Télévisions, establecimiento de un deber de confidencialidad para sus empleados… Recomendaciones radicales, que perfilan una cierta visión de la radiodifusión pública, a la que no se adhiere todo el panorama político.

De hecho, si la publicación de este informe – votado por un estrecho margen de dos votos – provoca muchos debates tanto en la forma como en el fondo, también es una oportunidad para que los partidos políticos reafirmen su proyecto político de radiodifusión pública. Entre una izquierda que lucha más por su fortalecimiento y una extrema derecha que presiona por su privatización, existe una gran brecha. Donde el centro juega un poco en ambos sentidos… “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” analiza las reacciones políticas que sugieren las contiendas de una próxima batalla, un año antes de las elecciones presidenciales.

El Partido Socialista tiene la intención de permanecer unido. Sus cuatro diputados, miembros de la comisión de investigación, votaron en contra de la publicación del informe de Charles Alloncle el 27 de abril, calificándolo en un comunicado de prensa de “folleto político” quien no “No se puede comprometer a toda la representación nacional”. El partido se negó entonces a ser asociado con lo que considera una “complicación de ataques ad hominem, insinuaciones, difamaciones y mentiras”.

Un informe que afirma “queriendo “salvar los medios audiovisuales públicos”… pero (que se) adopta gracias a los votos de la RN”fustigó a la diputada socialista Fanny Dombre-Coste en X este martes 5 de mayo. Luego reafirmó su visión política: “No podemos ahorrar desmantelando, ni volviendo a la lógica ORTF. »

Una posición compartida por el diputado Aurélien Rousseau, quien asegura que “El informe Alloncle es uno de los ejes de la ofensiva ideológica contra el servicio público de la cultura”. Nos instó a no ceder ante discursos que pintan el “ defensores de la radiodifusión pública (como) privilegiados que están desconectados”agradeciendo la reacción de “justo y fuerte” de la presidenta de France Télévisions, Delphine Ernotte. Esta última volvió punto por punto al contenido de este informe que considera “el mayor plan social de la historia cultural francesa”suplicando “ modernización » y el “reforma” pero no para el “Desmantelamiento disfrazado de racionalización”.

Misma visión entre los ambientalistas. La diputada Sophie Taillé-Polian, al igual que su colega Jérémie Iordanoff, también se opuso a la publicación del documento del ponente Charles Alloncle. Y este martes, el representante electo de Val-de-Marne escribió en X que este informe era ” peligroso ” en eso el “Recomienda fusiones totales y un control político reforzado sobre la radiodifusión pública”.

Donde la parlamentaria ambientalista aboga por un fortalecimiento de su independencia y su “financiación sostenible”. La democracia está en juego, concluye la mujer que estimó a “L’Humanité” que la votación de este informe fue “una nueva marcha del trumpismo francés”. El jefe de Ecologistas Marine Tondelier lamentó que el diputado ciottista hubiera “transformado” el comité parlamentario “en el tribunal político”.

La presidenta del Insoumis en la Asamblea, Mathilde Panot, declaró este martes en rueda de prensa que había una “Es necesario mantener un debate sobre un servicio público de radiodifusión que sea independiente y con recursos suficientes, lo que no es el caso, pero también pluralista”. Aclaró que el tema de la información era un “elemento esencial de la democracia que no debe estar en manos de multimillonarios como Bolloré”rechazando la perspectiva de privatización del servicio.

Los tres diputados del LFI de la comisión de investigación votaron en contra de la publicación del informe, entre ellos Aurélien Saintoul. Si este último reafirmara “luchar contra Charles Alloncle”sin embargo, fijó la reacción de Delphine Ernotte en X: “ No estoy de acuerdo con que una empresa pública empiece a comentar sobre el trabajo parlamentario”, comentó.

Del lado macronista y moderno, el tono es más mesurado. Una postura ambigua que el diputado ecologista Jérémie Iordanoff también había matizado “Terrible hipocresía del bloque central” en el momento de la aprobación del informe, ya que todos los diputados centristas de la comisión se habían abstenido, aunque habían “Tuvo palabras muy duras contra el informe”había sido juzgado.

La reacción del Primer Ministro Sébastien Lecornu llegó esta mañana: “Digámoslo claramente: lamentablemente este informe no entiende lo esencial. Se trata de una oportunidad perdida. Porque la única cuestión real es la de la visión del futuro”.dijo en una larga publicación en X, tras la publicación del informe. Antes de agregar: “ Reducir este debate a una oposición caricaturizada entre el rechazo de cualquier reforma y la privatización general, como algunos piden, no tiene sentido..

El jefe de Gobierno aclaró entonces su opinión: cree que “serán necesarias reformas” pero deben “responder a una visión”, que no es el de la pura supresión del audiovisual. “Ni desmantelamiento, ni inmovilidad.”, concluyó finalmente el Primer Ministro.

El diputado del MoDem Erwan Balanant, abstencionista, indicó que presentaría un contrainforme “antes del verano”apoyando la propuesta de ahorrar, pero “Tanto, ciertamente no”. el se arrepiente “puntos ciegos”, particularmente en el tema digital.

En la derecha, intentamos lo mejor que podemos aceptar sus contradicciones. En efecto, los diputados de la comisión de investigación, entre ellos el presidente de Horizons, Jérémie Patrier-Leitus, votaron a favor de la publicación del informe, aunque criticaron algunas conclusiones.

Los dos diputados republicanos que votaron a favor del informe indicaron en particular que no compartían todas las conclusiones de Charles Alloncle, considerando que la elección era “Cornalina”.

Por su parte, la extrema derecha de Jordan Bardella se frota las manos. “Mañana, al frente del país, iniciaremos la privatización de la radiodifusión pública”apoyó el presidente de la RN. Y parece que, según ellos, este informe les allana el camino.

De hecho, en Franceinfo, la diputada RN por Var Laure Lavalette anunció este martes que “Charles Alloncle los hizo sentir orgullosos de su forma de hacer las cosas”. Antes de detallar: “Destacó los conflictos de intereses y la subcontratación de servicios que son muy costosos”. Ella concluye que es necesario “hacer las tareas del hogar” Y “privatizar una parte muy grande” radiodifusión pública.

Para el diputado de extrema derecha Sébastien Chenu, este informe es “el inicio del debate”que bien podría ocupar un lugar importante durante la campaña presidencial de 2027.