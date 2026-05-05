Estatuillas valoradas en decenas de miles de euros, intermediario… Lo que sabemos sobre los obsequios recibidos por Dominique de Villepin

Después de los trajes de lujo ofrecidos a François Fillon, las estatuillas de Napoleón ofrecidas a Dominique de Villepin, cuando era ministro de Asuntos Exteriores (2002-2004). Detrás de estas generosas donaciones, está el mismo intermediario, el lobbista Robert Bourgi, figura de lo que se llamó “Françafrique”.

Este hombre influyente reveló al programa “Complément d’investigation”, emitido el jueves 30 de abril, que había enviado a Dominique de Villepin dos estatuillas por valor de más de 100.000 euros: una pagada por el ex presidente de Burkina Faso y la otra por un industrial italiano, muy establecido en África. Suficiente para reactivar los recuerdos de la interferencia francesa en los asuntos políticos de países anteriormente colonizados por Francia y avergonzar al supuesto candidato gaullista, esperado para las elecciones presidenciales de 2027.

Una estatuilla del emperador Napoleón Bonaparte por 75.000 euros y otra por 50.000 euros. Apoyando las facturas, el programa “Complément d’investigation” reveló que Dominique de Villepin había recibido estos dos objetos como regalo, en el marco de las redes político-financieras establecidas entre Francia y África, cuando era Ministro de Asuntos Exteriores, bajo Jacques Chirac.

Según documentos consultados por France 2, la primera estatuilla fue pagada en mayo de 2002 por Blaise Compaoré, presidente de Burkina Faso. “Sabía qué regalos le gustaba recibir a él (Dominique de Villepin) (…) Libros antiguos y estatuillas africanas. Pero, sobre todo, amaba al emperador”Según informó al Complemento de investigación Robert Bourgi, quien supuestamente organizó la donación. Explica haber pedido al ex jefe de Estado Blaise Compaoré que tuviera “un gesto” hacia el Ministro de Asuntos Exteriores, y le propuso ofrecerle el busto de bronce del emperador Napoleón, realizado por Charles-Louis Corbet, que el lobista había visto en la galería Souzy de París.

Lo mismo se aplica a la segunda estatuilla de Napoleón Bonaparte, pagada en julio de 2003, esta vez por el industrial italiano Gian Angelo Perrucci. Un regalo interesado, según palabras del empresario, que informó al “Complément d’investigation” que Robert Bourgi habría animado a Dominique de Villepin a concederle la Legión de Honor. “Robert Bourgi (quien) presionó, porque dijo: “nuestro amigo italiano, ayudó mucho a las empresas francesas en África, a obtener pozos petroleros, concesiones””dijo el empresario por teléfono, confirmando que él también pasó por la galería Souzy para hacer este regalo. Sin embargo, afirma no haber recibido nunca el premio francés. La galería Souzy garantizó la autenticidad de las facturas y la identidad de los donantes de “France 2”.

Si estos obsequios no fueran ilegales en su momento, plantean dudas en términos de injerencia o incluso conflicto de intereses, a pesar de que Dominique de Villepin era ministro de Asuntos Exteriores. Pero sobre esto el político es categórico: “Nunca habría aceptado estos regalos si hubiera sabido de dónde venían”. El exministro asegura que estos obsequios se los entregó el asesor sobre las relaciones con los países africanos: “ Recibí dos estatuillas de Robert Bourgi, de él mismo », declaró al “Complément d’investigation”, siendo la primera estatuilla, según él, una “regalo de cumpleaños”.

Si dice haber descubierto el origen de los donantes, asegura que nunca ha cedido a un quid pro quo. “Yo en ningún momento fui sensible (a estos regalos)”dijo, indicando que estaba listo para devolverlos a la “dueños felices, al menos los que dicen serlo”.

¿Por qué tales revelaciones, aun cuando Robert Bourgi fue colaborador de Dominique de Villepin y él mismo estuvo involucrado en estos regalos? “Quiero ser un obstáculo para la marcha de Dominique de Villepin hacia el Elíseo”asegura Robert Bourgi a “Parisien”. El declara no “perdurar” su “Acercamiento ideológico con Jean-Luc-Mélenchon” y lamenta los comentarios que el ex Ministro hizo en el momento del encarcelamiento de Nicolas Sarkozy el año pasado.

“Yo también reacciono ante su ingratitud, como pude hacerlo con François Fillon. “, dijo también a “Parisien”. No es la primera vez que el lobista se ve implicado en un asunto relacionado con un personaje político que mira al Elíseo. De hecho, Robert Bourgi había ofrecido trajes por valor de 13.000 euros a François Fillon, una revelación que empañaba su campaña presidencial en 2017. Las sospechas de tráfico de influencias asociadas finalmente llevaron a que se desestimara el caso.

Robert Bourgi indicó en las columnas de “Parisien” que reprocha a Dominique de Villepin su testamento “parar el sistema porque tenía miedo de los jueces”. El asesor se refiere aquí a transacciones realizadas en el marco del modelo con tintes neocoloniales y atributos de “Françafrique”. El asegura que “Villepin había sido designado por Chirac como interlocutor exclusivo para gestionar la “generosidad” de los jefes de Estado africanos. Todos los “grandes secretos” se manejaban ahora en su despacho. “.

En esta ocasión, Robert Bourgi aseguró en 2011 que había traído a Jacques Chirac y Dominique de Villepin maletas con billetes de países africanos entre 1997 y 2005. Se abrió una investigación que se cerró sin más medidas en noviembre de 2011.

“Nadie se deja engañar por las maniobras de un clan al borde del colapso judicial y político”añadió esta fuente, que desea recordar que el discurso de Robert Bourgi se produce en medio de un proceso de apelación sobre la acusación de financiación libia de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy en 2007, eterno rival de Dominique de Villepin.

El propio interesado afirma en “Investigación adicional” que esta historia “perfectamente excéntrico” es el trabajo de un “maravilloso narrador”. A lo que Robert Bourgi, que aseguró que Nicolas Sarkozy no tuvo nada que ver con estas revelaciones, respondió en el “Parisien”: “Dominique puede llamarme “excéntrico”. Pero eso no es lo que me dijo cuando le traje dinero de los presidentes africanos. »

Aún así, esta no es la primera vez que Dominique de Villepin es señalado por sus relaciones con potencias extranjeras. Una investigación de la unidad de investigación de Radio Francia constató que el ex Primer Ministro de Jacques Chirac había desarrollado negocios en China desde 2008, en particular asumiendo la presidencia de asociaciones de derecho chino.