la empresa francesa reconoce los hechos y evoca una situación temporal

Fabricación en China, “Nunca ha sido un misterio para nadie”asegura Alain Thirion: “Si nos preguntaran, lo diríamos.” Según él, allí se produjo la jirafa Sophie. “en parte” durante unos treinta años.

Pero en los últimos años, dado que se han acumulado retrasos en la finalización de la fábrica de Saint-Nabord, la empresa ha tenido que recurrir a subcontratistas en China para fabricar “el todo” de ciertas jirafas.

Alain Thirion sigue aspirando, en última instancia, a producir el 100% en Francia, una vez que estén plenamente desarrollados los nuevos procesos de fabricación en la fábrica de Saint-Nabord, que se supone utilizarán la inyección de caucho natural, menos contaminante que los antiguos moldes de yeso.

Mediapart afirma por su parte que la fabricación del juguete de goma se subcontrató masivamente en Asia “al menos desde 2013”varios años antes de la inauguración de la fábrica de Saint-Nabord.

Según el medio de investigación, que afirma haber tenido acceso a fotografías de talleres chinos, los juguetes llegan en contenedores enteros antes de ser empaquetados en Francia, en cajas que promocionan el origen francés.

Alegar un falso origen francés de un producto puede constituir una práctica comercial engañosa, sancionable con una sanción penal de hasta el 10% del volumen de negocios.