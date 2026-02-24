“Rusia está librando dos guerras, una en Ucrania y otra contra nuestras democracias”, por Olivier Faure





Desde hace cuatro años, la guerra en Ucrania no es una tragedia en el Este, el frente que nos gustaría que estuviera lejos y al mismo tiempo tan cerca. En momentos en que algunos cuestionan la continuación del apoyo militar, el costo político de un compromiso prolongado o la conveniencia de un compromiso rápido, es esencial recordar lo que realmente está en juego.





Rusia está librando dos guerras.





La primera es visible: tiene lugar en Ucrania. Destruye ciudades, llora a familias, golpea infraestructura civil, deporta niños, intenta borrar a un pueblo. Esta guerra es una agresión clara, una violación del derecho internacional, un retorno brutal a la lógica imperial. Proviene de un proyecto político claro: cuestionar el principio mismo de la soberanía de los pueblos e imponer, por la fuerza, una jerarquía de poderes. Exige una respuesta firme: solidaridad, defensa del derecho, protección de la independencia de Ucrania. Por eso tenemos razón en ayudar a Ucrania, acoger a sus refugiados y sancionar al agresor. Pero estaríamos cometiendo un grave error si redujéramos esta guerra a una línea de frente geográfica.





De hecho, la segunda guerra es menos visible y, sin embargo, decisiva: se está librando en nuestras democracias. No se hace sólo con misiles, sino con historias. No sólo apunta a los territorios, sino también a las mentes. Busca fracturar nuestras sociedades, desestabilizar nuestras instituciones, debilitar nuestras alianzas. Se infiltra en nuestros debates públicos, nuestras redes sociales, nuestras elecciones. Alimenta fracturas, alimenta sospechas. Se nutre de la fatiga.









Ucrania no es sólo un frente militar: se ha convertido en una prueba a escala real de la solidez democrática europea. Vladimir Putin no sólo busca derrotar a Ucrania militarmente, sino que pretende derrotarnos políticamente. Intenta establecer la idea de que esta guerra no nos concierne. Fomenta la duda. El tiempo trabaja para él. Alienta a las fuerzas que prometen la paz a costa del abandono. Hay que fracturar la unidad europea y demostrar que la democracia es débil y que sólo la fuerza es ley.





Esta guerra es una guerra a largo plazo. Primero experimenta Ucrania: ciudades destruidas, familias dispersas, soldados exhaustos, infraestructura afectada. Para cumplir su propósito, Putin está dispuesto a pagar el precio: tensiones económicas, movilizaciones repetidas, reclutamiento ampliado y costos humanos ocultos detrás de la represión. Y está poniendo a prueba nuestras propias democracias. El riesgo no es sólo la división. Es habituación. Adicción a lo inaceptable. El cansancio que reemplaza a la indignación. Solidaridad que se está erosionando imperceptiblemente. La historia europea nos ha enseñado el costo de la erosión gradual de los principios frente a regímenes que ponen a prueba los límites.





En esta segunda guerra, el arma principal no es la artillería. Una democracia puede perder una guerra sin perder una batalla: sólo necesita renunciar a ser y durar. Por lo tanto, nuestra respuesta no puede ser únicamente militar o técnica. Debe ser democrático. Se supone que debe aguantar. Mantener el apoyo a Ucrania, para no darle nunca a Rusia la ventaja de un hecho consumado. Mantenga las palabras claras: hay un agresor y un atacado, y ninguna fatiga mediática debería transformar una invasión en ” conflicto “. Mantener la exigencia de una paz justa: una paz sin garantías sólo sería una capitulación diferida. Por último, defender la justicia: los crímenes de guerra no se pueden poner en perspectiva ni negociar. La paz duradera no puede construirse sobre la base de la impunidad.





Rechazar la falsa paz no es rechazar la paz. Significa rechazar aquello que recompensaría la violencia y castigaría la resistencia. El que sentaría un peligroso precedente: la idea de que en Europa, en el siglo XXImi siglo, se puede anexar por la fuerza y ​​obtener, al final, un tratado de renuncia. Si Ucrania fuera sacrificada, la señal sería clara: la fuerza paga, la ley retrocede y las democracias se cansan ante los regímenes autoritarios. Esto sería una invitación a nuevos ataques.









Pero si resistimos, si preservamos nuestra unidad y nuestras demandas, Ucrania no sólo podrá resistir, sino también reconstruirse. El desafío no es sólo detener una invasión: es permitir que una nación libre se recupere y se convierta en una parte duradera del espacio europeo.





Ucrania lucha por su territorio; debemos luchar por nuestra coherencia. Por lo que fundó Europa: la soberanía de los pueblos, el Estado de derecho, la seguridad colectiva, la paz a través de la justicia. Esta guerra también se está librando aquí. Y es precisamente porque nuestras democracias aguantarán que Ucrania podrá aguantar. Gracias a que rechazaremos el cansancio y la división, mañana podrá resurgir.





En esta prueba, nuestra fidelidad no es un complemento del alma: es una condición de victoria. La de los ucranianos, la nuestra también, la de la democracia.



