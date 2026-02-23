Donald Trump quiere enviar un barco hospital a Groenlandia… quien responde “no, gracias”





Otro episodio más de tensión entre Estados Unidos y Groenlandia. Donald Trump dijo el sábado que enviaría un barco hospital al territorio autónomo danés. Una iniciativa personal, al parecer, rechazada por Dinamarca y el Primer Ministro groenlandés.









El presidente estadounidense afirma periódicamente que Groenlandia y sus recursos son necesarios para la seguridad de Estados Unidos frente a los objetivos de Moscú y Pekín. Para gran consternación de las cancillerías europeas. Sin embargo, la tensión había disminuido desde la firma de un acuerdo marco que allanó el camino para las conversaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos.









El sábado, en su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense lanzó: “Vamos a enviar un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las numerosas personas que están enfermas y no reciben tratamiento allí. » Donald Trump no da una cifra, ni especifica quiénes podrían beneficiarse de ella. Él simplemente dice: “¡Está en camino!” ! ! »









Su publicación iba acompañada de una imagen presumiblemente generada por inteligencia artificial que representaba al USNS Mercy, un barco de 900 pies normalmente estacionado en el sur de California, navegando hacia un horizonte de montañas cubiertas de nieve. No está claro si este es el barco que realmente será enviado a Groenlandia.









El presidente estadounidense indicó que la operación para enviar el barco se está llevando a cabo en coordinación con Jeff Landry, designado enviado especial de Estados Unidos a la isla ártica en diciembre. ¿Pero por qué querrías enviar un barco así? Unas horas antes de su mensaje, el ejército danés anunció que había evacuado a un miembro de la tripulación de un submarino estadounidense frente a la costa de Nuuk, que había “necesita tratamiento médico de emergencia”hacia el hospital capitalino. A partir de ahí imaginar un vínculo…









Dinamarca, que tiene soberanía sobre este territorio autónomo, tuvo que responder a esta nueva atención del presidente estadounidense. “La gente de Groenlandia está recibiendo la atención sanitaria que necesita. Ella la recibe en Groenlandia y, si es necesario un tratamiento especial, lo recibe en Dinamarca. Así que no es que haya necesidad de una iniciativa de salud especial en Groenlandia”.afirmó el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, este domingo 22 de febrero en la televisión danesa DR.





Interrogado por DR, el ministro indicó que no fue informado de la posible llegada de un barco hospital estadounidense: “Trump tuitea constantemente sobre Groenlandia (…). Es, por tanto, sin duda, la expresión de la nueva normalidad que se ha afianzado en la política internacional. » Sin mencionar explícitamente la propuesta estadounidense, la jefa del gobierno danés, Mette Frederiksen, afirmó “Feliz de vivir en un país donde el acceso a la salud es gratuito e igualitario para todos. Donde no son los seguros ni la riqueza los que determinan si uno recibe un trato digno”. “Es el mismo enfoque en Groenlandia”escribió en Facebook.









Al igual que en Dinamarca, el acceso a la atención es gratuito en Groenlandia, que gestiona su propio sistema de salud pero trabaja mucho con personal danés. Hay cinco hospitales regionales en toda la enorme isla ártica, y Nuuk recibe pacientes de todo el territorio. El gobierno local de Groenlandia firmó un acuerdo con Copenhague a principios de febrero para mejorar el tratamiento de los pacientes groenlandeses en los hospitales daneses.





“Nuestro sistema de salud está profundamente socavado”reconoció en Facebook Aaja Chemnitz, representante de Groenlandia en el Parlamento danés. “Esto se resolverá mejor cooperando con Dinamarca, que es uno de los países más ricos y con mejor educación, por ejemplo en el ámbito de la salud. No con Estados Unidos, que tiene sus propios problemas en el sistema de salud”.escribió.









Si el mensaje no era lo suficientemente claro, el Primer Ministro groenlandés respondió un poco más tarde ese mismo día al presidente estadounidense con dos palabras explícitas: “No, gracias. »





“Será un no, gracias, de nuestra parte. La idea del presidente Trump de enviar un barco hospital estadounidense a Groenlandia ha sido bien recibida. Pero tenemos un sistema de salud pública donde la atención es gratuita para los ciudadanos”.escribió Jens-Frederik Nielsen en Facebook.