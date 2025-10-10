Un ex director de seguridad de la obra de la A69 sospechoso de haber ordenado actos de violencia contra opositores

Por

El director de una empresa encargada de la seguridad en la autopista Toulouse-Castres es sospechoso de haber ordenado actos de violencia contra los opositores a la A69 en 2024, anunció este viernes 10 de octubre el fiscal de Toulouse.





Este hombre de 51 años debe ser presentado ante un juez el viernes para su procesamiento, dijo el fiscal David Charmatz, quien solicitó una orden de procesamiento. el gerente “reconoció su responsabilidad, su implicación en la organización de lo que podemos llamar comandos”añadió el magistrado.





Nueve personas arrestadas el martes





el 1ejem En septiembre de 2024, unos encapuchados prendieron fuego a un coche delante de una casa ocupada por opositores a la A69 en Verfeil (Alto Garona), casa finalmente arrasada para dar paso a las obras de la autopista. Dos activistas anti-A69 que intentaron arrestarlos fueron “rociados con gasolina y gases lacrimógenos y resultaron heridos”permitiendo a los sospechosos escapar, detalló David Charmatz.





Además, otros dos intentos de incendio en agosto de 2024, uno en esta misma propiedad y otro en otra zona a defender (ZAD) en Saïx (Tarn), dieron lugar a estas diligencias.





Nueve personas fueron detenidas el martes en las localidades de Marsella, Lyon y Albi y puestas bajo custodia policial. Tres de ellos fueron exonerados.









“Entre los seis individuos, cinco artistas, de entre 22 y 33 años, admiten su participación a cambio de una remuneración y explican que estos incendios fueron organizados y planificados a petición del director de la empresa a quien la empresa NGE confió la responsabilidad de la seguridad de la obra.dijo el fiscal en conferencia de prensa.





Estos son “hechos de carácter delictivo grave, que ocasionan a sus autores penas de prisión de veinte años, que son daños a la propiedad mediante incendio por banda organizada, violencia intencional con armas y en reuniones, y asociación para delinquir”volvió a explicar David Charmatz en rueda de prensa.