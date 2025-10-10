Destitución, disolución, Primer Ministro de izquierdas... De Liot a LFI, 50 matices de soluciones para salir de la crisis





¿Quién exige qué? Mientras el primer ministro dimisionario, Sébastien Lecornu, mantiene las consultas finales hasta el 8 de octubre para intentar salir de la crisis, los partidos políticos llevan más de veinticuatro horas expresando sus preferencias.





En directo > Sigue los acontecimientos tras la sorpresiva dimisión de Sébastien Lecornu





Una vuelta a las urnas con la disolución de la Asamblea Nacional, la destitución de Emmanuel Macron, el nombramiento de un Primer Ministro de izquierdas o incluso la convivencia, los deseos son numerosos y muy variados.





· El Partido Socialista





Desde la sorpresiva dimisión de Sébastien Lecornu el lunes, los socialistas sólo quieren una cosa: el nombramiento de un Primer Ministro de izquierdas en Matignon. No se trata de avanzar hacia una disolución y, por tanto, hacia nuevas elecciones, o hacia la destitución de Emmanuel Macron. “ Por lo tanto, pedimos al Presidente de la República que nombre un Primer Ministro de izquierda y de los ecologistas abiertos al compromiso. », explicó el lunes Pierre Jouvet, secretario general del PS. ” TIENEEn este momento no pedimos la disolución ni la salida del jefe de Estado. “, repitió luego. Un deseo reafirmado este martes 7 de octubre tras una reunión con varios grupos de izquierda, excepto el LFI.









Una personalidad de izquierda en Matignon… siempre que no sea rebelde: “ Tenemos una diferencia obvia en estrategia. LFI no quiere gobernar en el mismo perímetro que nosotros », Explica el diputado socialista Arthur Delaporte. Sin embargo, Pierre Jouvet asegura que “ si el Presidente de la República opta por la disolución “, serán ” préstamos. »





· Francia rebelde





En las filas del partido de Jean-Luc Mélenchon, lo que queremos es la salida de Emmanuel Macron, independientemente de si es necesario o no ” por renuncia o despido », explicó el lunes el coordinador del movimiento Manuel Bompard. El LFI presentó a principios de septiembre una moción para destituir a Emmanuel Macron, que deberá ser estudiada el miércoles 8 de octubre por la Mesa de la Asamblea. Pero el procedimiento parece condenado al fracaso.









· Ambientalistas





Su deseo es que un candidato de izquierda se establezca en Matignon. “ Hacemos un llamado al Presidente de la República para que finalmente nombre a Matignon un Primer Ministro que componga un gobierno de izquierdas y ecológico. », declaró Marine Tondelier tras una reunión que reunió a fuerzas de izquierda este martes por la mañana.









Pero el secretario nacional de los ecologistas también se unió al LFI, con el que el PS no quiere discutir, en caso de disolución de la Asamblea. Juntos establecieron las bases para una alianza en caso de futuras elecciones. “ En el caso de que (Emanuel Macron) decide disolver la Asamblea, estamos dispuestos a proponer otro futuro para nuestro país. Para ello queremos permitir que en todas las circunscripciones se presenten candidatos que lleven el programa del Nuevo Frente Popular. Nos dirigimos a todos aquellos que han hecho los Nupes y el PFN con nosotros. “, declaró este martes.









· El Partido Comunista





Para el Partido Comunista y Fabien Roussel, la decisión es clara: “ Emmanuel Macron debe nombrar un primer ministro y un gobierno ambientalista de izquierda en Matignon », llamó el partido este martes por la mañana en un comunicado de prensa.





· Horizontes





Edouard Philippe, jefe de Horizons y primer ministro de Emmanuel Macron durante tres años, marcó una ruptura con su antiguo jefe, en RTL, al sugerir cortésmente una dimisión. “ No obligamos al Presidente de la República a irse (…) Pero creo que debe tomar una iniciativa y se honraría, por ejemplo, si propusiera el nombre de Primer Ministro con la función de ocuparse de los asuntos corrientes, de elaborar un presupuesto y de hacer aprobarlo. », antes de anunciar que “organiza elecciones presidenciales anticipadas”. “No pido la dimisión de Emmanuel Macron, pero debe cumplir con sus deberes” concluyó Édouard Philippe.









· Renacimiento





El jefe de los diputados del Renacimiento, Gabriel Attal, insistió este martes durante una reunión en que no se sumarán ” Nunca “ las voces a favor de la dimisión de Emmanuel Macron y de una elección presidencial anticipada, diferenciándose así de Edouard Philippe.





El que también fue Primer Ministro del actual presidente declaró sin embargo el día anterior que ya no entendía “ las decisiones » por Emmanuel Macron. Quiere que se nombre un negociador para crear las condiciones para la formación de un gobierno, pero en ningún caso una nueva asamblea o la salida del jefe de Estado.









· Los republicanos





Bruno Retailleau, que provocó la dimisión de Sébastien Lecornu, denunció este martes por la mañana un “ hiperpresidencia » por Emmanuel Macron. Sin embargo, no cierra ninguna puerta a un posible regreso al gobierno, salvo con una condición: que sea un “cohabitación” con macronia y que LR “no diluye” en el campo presidencial. El Ministro del Interior dimitido no se pronunció a favor de la disolución de la Asamblea ni de la dimisión de Emmanuel Macron.





· El Rally Nacional





En la manifestación nacional, Marine Le Pen quiere la disolución o la dimisión. Una línea compartida por el jefe del partido, Jordan Bardella. Por otra parte, el partido de extrema derecha ha advertido que censurará “todos los gobiernos a priori”. Además, Marine Le Pen y Jordan Bardella rechazaron la invitación de Sébastien Lecornu a reunirse con él en Matignon este martes, denunciando una nueva negociación inútil y reiterando su ” solicitud de disolución de la Asamblea Nacional. »









· La Unión de Derechos





Eric Ciotti, presidente del grupo Unión de Derechos por la República en la Asamblea, quiere lo mismo que sus aliados RN: la dimisión de Emmanuel Macron o la disolución de la Asamblea. “ La comedia ya ha durado bastante. Todos los gobiernos futuros deben ser censurados (…) Lugar para que los franceses voten “, declaró en sus redes sociales durante la jornada del lunes 6 de octubre.









· Liot





No hay disolución ni petición de destitución del grupo Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Liot). “La solución está en nuestras manos, aquí en la Asamblea Nacional”dijeron este martes miembros del grupo en un comunicado de prensa, llamando a los presidentes del grupo de “el arco republicano” reunirse urgentemente el miércoles por la noche para encontrar “soluciones de compromiso” sobre el presupuesto.