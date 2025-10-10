“Detengan la máquina de guerra”: en Italia, cientos de miles de manifestantes salen a las calles por Gaza

Publicado el 3 de octubre de 2025 a las 20:59 horas. Lectura: 3 min.







Cientos de miles de personas se manifestaron este viernes 3 de octubre en toda Italia, ante la convocatoria de los principales sindicatos, para expresar su apoyo a la flotilla humanitaria hacia Gaza y denunciar la inercia del gobierno de Giorgia Meloni ante el asedio del territorio palestino.









Lanzado sin previo aviso como reacción a la interceptación, el jueves, por las fuerzas israelíes de la flotilla de ayuda internacional a Gaza, este llamamiento a una huelga general provocó numerosas perturbaciones en el transporte, aunque se proporcionara un servicio mínimo. Según la CGIL, principal sindicato italiano y uno de los que convocaron la huelga general, más de dos millones de personas salieron este viernes a las calles en Italia, donde se produjeron unas 100 manifestaciones. En Roma, la procesión, que salió de la estación central, reunió al menos a 80.000 personas, según la policía, provocando importantes retrasos e incluso cancelaciones de trenes.





La movilización por los palestinos no decae en Italia, país donde está arraigada la tradición pacifista, diez días después de un movimiento anterior durante el cual decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país. Ya el jueves, manifestantes indignados por la interceptación de la flotilla humanitaria Global Sumud y la detención de sus activistas protestaron en Milán y Roma, donde unas 10.000 personas marcharon desde el Coliseo, al igual que otros países de Europa o del mundo como México.













Este viernes, la flotilla declaró que su último barco en ruta hacia territorio palestino, de un total de 42, había sido “interceptado”. Israel expulsó este viernes a cuatro parlamentarios y eurodiputados italianos, los primeros de los casi 500 activistas de la flotilla internacional para Gaza detenidos por el ejército israelí en los últimos dos días.





La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, condenó el jueves desde Copenhague la convocatoria de huelga general lanzada por los sindicatos CGIL, USB y COBAS, irónico por el hecho de que la movilización caiga en viernes y que “Los fines de semana largos y la revolución no se mezclan”. También había gobernado en varias ocasiones “irresponsable” la iniciativa de la flotilla de Gaza.





“La flotilla intentaba hacer lo que deberían hacer los gobiernos europeos y la Unión Europea, que es romper este bloqueo de la ayuda humanitaria que está provocando una verdadera hambruna en Gaza. ¿Qué deberían hacer? Deben cortar los acuerdos comerciales con Israel”.insistió Elly Schlein.





Méloni criticada por su renuencia a criticar a Israel





En el puerto de Livorno, el tráfico comercial fue bloqueado, mientras que en Bolonia y Milán los manifestantes ocuparon un tramo de la carretera de circunvalación, informaron medios italianos. Los manifestantes también ocuparon estaciones desde Perugia hasta Cagliari, según la misma fuente.









Los manifestantes en Pisa irrumpieron en la pista del aeropuerto, provocando su cierre breve y retrasando algunos vuelos.





La renuencia de la jefa del gobierno ultraconservador italiano a criticar a Israel y su negativa a cortar lazos con el presidente estadounidense Donald Trump está encontrando una creciente hostilidad en Italia. “Me gustaría hablar directa y tranquilamente con la primera ministra para decirle que quizás haya llegado el momento de dejar de jugar a ser líderes de facciones y convertirse finalmente en jefa de gobierno de todos los italianos”lanzó Giuliano Ferrucci, un investigador de 60 años, desde la procesión romana.