“Un espectáculo inquietante”: la respuesta policial al movimiento del bachillerato cuestiona la prensa europea

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es ” preocupado “. Desde hace tres semanas, la violencia ha estallado en Francia durante las movilizaciones de los estudiantes de secundaria, advirtiendo de un sistema educativo en dificultades. Este viernes 9 de octubre, Shabia Mantoo, portavoz de la institución de la ONU, pidió durante una rueda de prensa en Ginebra que estas manifestaciones se mantengan. “pacífico y que no haya un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía”.

Desde el 17 de septiembre, fecha del inicio de este movimiento escolar que exige mejores condiciones de aprendizaje, se han producido numerosos enfrentamientos entre jóvenes y la policía. En total, 215 estudiantes de secundaria, 85 miembros del personal de Educación Nacional y 761 miembros de la policía resultaron heridos. Además, actualmente hay 24 investigaciones encomendadas a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), según el Ministerio del Interior. En las manifestaciones, las consignas contra la violencia policial ocupan ahora un lugar casi tan importante como las demandas sobre la falta de recursos.

Además de la ONU, el movimiento y su violencia están siendo examinados minuciosamente por nuestros vecinos europeos. estudiantes de secundaria “pagó un alto precio por rechazar un sistema educativo fallido”, El periódico británico “The Guardian” cita el ejemplo de tres jóvenes gravemente heridos: Eden en Val d’Oise, que sufrió una doble fractura de mandíbula tras un lanzagranadas de gas lacrimógeno, Maël en Tours, probablemente ciego de los ojos por un disparo de LBD y, finalmente, este estudiante de secundaria de 15 años en Lens al que le arrancaron la mano. “La mayor inconsistencia es la de un gobierno que ha desinvertido en su juventud y que opta por responder a los incendios de basura con detenciones”continúa el medio británico.

El diario comunista italiano “Il Manifesto” condena enérgicamente la represión policial. Los medios transalpinos acusan “El puño de hierro adoptado por el gobierno francés para reprimir el movimiento”. Para el diario berlinés “Die Tageszeitung”, la violencia proviene más bien de “el uso intensivo de determinadas armas” por parte de las fuerzas del orden. “Estas armas, destinadas a ser utilizadas sólo como último recurso, ahora se utilizan para dispersar casi todas las manifestaciones, o incluso para intimidar preventivamente, en particular a los manifestantes muy jóvenes, a menudo de sólo 14 o 15 años”.escribe el periódico alemán.

Por parte suiza, el sitio de noticias Blick también menciona la “espectáculo inquietante” del “violencia policial”. Pero los medios suizos invitan a los matices al indicar que la policía está “a menudo atacados por matones” y por lo tanto debe “intervenir para evitar la propagación de la violencia”.

El miércoles, el Primer Ministro Sébastien Lecornu criticó las acusaciones de“Instrucciones políticas para la represión policial”. es un ” mentir “ quien tira “oprobio contra la policía”condenó, simplemente evocando “accidentes” OMS “puede pasar”.

Las imágenes de las manifestaciones, en casi todas partes de Francia, seguían siendo impactantes el jueves, especialmente en París, donde varias decenas de miles de personas reunidas en la Plaza de la Bastilla fueron evacuadas a primera hora de la tarde por la policía con gases lacrimógenos. El sindicato de estudiantes y profesionales ha convocado manifestaciones y una huelga el próximo martes, pocos días antes del inicio de las vacaciones escolares.