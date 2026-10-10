Ejecución en vivo en Estados Unidos: ¿el bando de Trump a punto de dar marcha atrás?

“Están tomando una decisión…” Donald Trump sembró dudas el viernes 9 de octubre sobre la retransmisión en directo de la ejecución por parte del ejército del autor de un ataque mortal contra soldados estadounidenses, cuyo anuncio por parte de su Ministro de Defensa, Pete Hegseth, suscitó indignación en el país y en el extranjero.

Nidal Hasan, de 56 años, será fusilado el 3 de diciembre en la base de Fort Hood, Texas, donde mató a 13 personas, entre ellas 12 soldados, e hirió a más de 30 el 5 de noviembre de 2009, en un atentado inspirado en la organización yihadista Al Qaeda.

Donald Trump, ferviente partidario de la pena capital, celebró su aplicación como comandante en jefe a Nidal Hasan, para quien aprobó personalmente el pelotón de fusilamiento.

Su vicepresidente, JD Vance, se había distanciado previamente del anuncio de Pete Hegseth, ex presentador de Fox News aficionado a las escenas marciales.

“Si se transmite en vivo, no lo veré”.

Él “será fusilado por soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que el público pueda asistir, que sea público”había declarado anteriormente el Ministro Hegseth en una entrevista filmada, sin especificar qué canal de distribución estaba previsto.

¡Hay que decir que con esta ejecución, Donald Trump y Pete Hegseth enviarían a Estados Unidos a más de 80 años al pasado! El propio jefe del Pentágono subrayó que ésta será la primera ejecución militar por pelotón de fusilamiento desde la de Eddie Slovik, ejecutado por deserción en 1945. También tenemos que remontarnos a 1936 para encontrar huellas de una ejecución pública, en Owensboro, Kentucky. Rainey Bethea, un hombre negro de 26 años condenado por violar a una mujer blanca de 70 años, subió al andamio frente a una multitud estimada de 20.000 personas. Lo cual es poco, comparado con el número de espectadores que podrían presenciar la ejecución si se retransmitiera por televisión, Internet o las redes sociales…

Muy raramente, los funcionarios republicanos electos, el partido de Donald Trump, han expresado públicamente, en términos muy enérgicos, su oposición a esta idea. “Apoyo plenamente la pena de muerte, pero las ejecuciones en directo es lo que hacen los yihadistas. Estados Unidos es mejor que esto”declaró Austin Scott, elegido miembro de la Cámara de Representantes.

El senador demócrata Mark Kelly, ex astronauta y oficial de la Marina, también señaló que “Nidal Hasan es un asesino” quien tendrá que responder por sus acciones.

“¿Pero una ejecución pública? ¿Aquí en Estados Unidos? Este es el tipo de cosas que hacen Irán y los talibanes. ¿Son ellos con quienes queremos que se nos asocie?”

Una transmisión en vivo de este tipo constituiría una forma de ” tortura “advirtió el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, reiterando su posición respecto “a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán”. De hecho, ambos países son los únicos que actualmente llevan a cabo ejecuciones públicas.

Según Amnistía Internacional, en 2025 se llevaron a cabo al menos 17 ejecuciones públicas en todo el mundo: 11 en Irán y seis en Afganistán.

Una transmisión en vivo “sólo agravaría la crueldad de la pena de muerte y perpetuaría el ciclo de violencia que las autoridades dicen querer poner fin”afirmó el jefe de la sección estadounidense de Amnistía Internacional, Justin Mazzola.

“Este anuncio se suma a la muestra de crueldad que acabamos de presenciar durante el intento sin sentido de ejecutar a Christa Pike en Tennessee”añadió.

Se refería a la ejecución fallida y sin precedentes de la semana pasada de una mujer, Christa Pike, que sobrevivió a dos inyecciones letales, reavivando el debate sobre el uso de la pena de muerte en Estados Unidos.

El presidente de la Conferencia Americana de Obispos Católicos, el arzobispo Paul Coakley, calificó la decisión de disparar públicamente a Nidal Hasan como un “Promoción bárbara de una cultura de muerte”.

Nidal Hasan, psiquiatra militar y musulmán estadounidense de origen palestino, que recibió un disparo en la columna durante el tiroteo de 2009, está desde entonces discapacitado y utiliza una silla de ruedas.