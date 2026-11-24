¡Un gran bla! A seis meses de las elecciones presidenciales, el barómetro Odoxa-Mascaret de figuras políticas realizado los días 18 y 19 de noviembre de 2026 para el Senado Público, la prensa regional y “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” pinta el retrato de una opinión profundamente desilusionada, que parece experimentar una desconfianza generalizada hacia toda la oferta política.

Mientras el ejecutivo finaliza su mandato de cinco años en un contexto de impopularidad récord, los franceses no están satisfechos con el duelo anunciado entre Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon. Ningún candidato al Elíseo logra unirse ampliamente, lo que sugiere una campaña en la que, por el momento, el rechazo prevalece sistemáticamente sobre el apoyo.

Cuando se pregunta a los franceses sobre su reacción en caso de victoria de los distintos candidatos, ninguno genera una mayoría de satisfacción. A nivel nacional, Marine Le Pen se sitúa a la cabeza con un 33% de franceses satisfechos con su posible elección, pero se topa con un muro del 51% de personas insatisfechas. El rechazo llega a su punto máximo para Jean-Luc Mélenchon, cuya victoria despertaría el descontento del 68% de los encuestados.

“Si fueran elegidos, todos los candidatos despertarían hoy mucho más descontento (qué satisfacción, nota del editor), subraya Gaël Sliman, presidente de Odoxa. Y son los favoritos actuales los que despiertan la mayor hostilidad si sumamos los “insatisfechos” y los “indiferentes”: el 67% en total para Marine Le Pen, el 79% para Edouard Philippe y el 82% para Jean-Luc Mélenchon. » Incluso dentro de su propio bando, los candidatos parecen frágiles: así, Edouard Philippe sólo recibe un 51% de satisfacción de todos los partidarios de derecha y de centro.

Los resultados también ilustran el desmoronamiento del “frente republicano”. En la segunda vuelta, frente a Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen es claramente la preferida (40% frente a 24%), mientras que el 34% de los franceses eligen a los dos candidatos uno tras otro. Los votantes del centro (67% “no más que el otro”) y de la derecha de LR (65% de preferencia por Marine Le Pen) se niegan masivamente a levantar una barrera a favor de la líder rebelde.

Por el contrario, los candidatos de derecha y de centro logran adelantarse al candidato RN, como Edouard Philippe (35% contra 31%) o David Lisnard (32% contra 27%), aunque casi un tercio de los encuestados (31% y 38% respectivamente) se niegan a elegir. En cuanto a Raphaël Glucksmann, está casi a la par de Marine Le Pen (33% frente a 35%). A seis meses de la primera vuelta, la clave de las elecciones presidenciales está surgiendo: todo podría depender del comportamiento de este vasto bloque de votantes indiferentes u hostiles a todos los bandos, cuya movilización o abstención podrían hacer cambiar el voto. “Si la derecha y el centro no pueden ponerse de acuerdo sobre una candidatura única, tienen muchas posibilidades de dejar a los franceses frente a un duelo Mélenchon-Le Pen que no quieren. comenta Gaël Sliman, presidente de Odoxa. Por el contrario, si están de acuerdo, hoy sólo de este campo podría surgir un candidato que pueda bloquear el camino de RN hacia el Elíseo. »

Considerado durante mucho tiempo el favorito del bloque central, Edouard Philippe es víctima de una lenta erosión: con un 23% de afiliados (-1 punto en un mes y -17 puntos desde octubre de 2024), cae al noveno lugar de la lista general, por delante de Raphaël Glucksmann. Más preocupante para el ex Primer Ministro es que su índice entre los partidarios de derecha y de centro cayó 22 puntos en dos años, hasta situarse en el 55%.

Por el contrario, David Lisnard firma la progresión del mes (+4 puntos de apoyo entre los franceses, hasta el 26%, y +11 puntos entre la derecha y el centro, hasta el 54%), ascendiendo al cuarto lugar en la general, justo detrás del trío de cabeza compuesto por Marine Le Pen (35%), Jordan Bardella (34%) y el candidato sorpresa Teddy Riner (27%). El alcalde de Cannes también se beneficia de la tasa de rechazo más baja entre las figuras políticas analizadas (42%), un activo valioso en un panorama saturado de figuras divisivas.

En su análisis de las conversaciones en las redes sociales, la firma Mascaret, socia del barómetro, constata también cierto entusiasmo por David Lisnard. “El alcalde de Cannes tiene más menciones que Retailleau, Attal o Philippe, y sobre todo más juicios positivo”, indican sus expertos Yves Censi y Laure Pallez. Pero también surgen críticas: en Internet, se le critica por su “No me importa” sobre la masacre del 17 de octubre de 1961 y su admiración por el argentino Javier Milei. Nota: a los ojos de algunos internautas, la realidad de sus rumores choca con las sospechas deastroturf (simulación artificial de un movimiento ciudadano o popular) y uso de cuentas robotizadas automatizadas.

Al final de su mandato, Emmanuel Macron padecía una impopularidad récord: sólo el 16% de los franceses lo consideraban un buen Presidente de la República, frente al 84% de las opiniones negativas. El jefe de Estado se encuentra estancado en su mínimo histórico alcanzado el mes anterior. Si el núcleo duro de sus partidarios (Renacimiento) mantiene su confianza en él en un 76%, el abandono es total en el resto de la opinión pública, incluidos entre sus antiguos aliados los republicanos (19% de opiniones favorables) y, a fortiori, entre los partidarios de la Agrupación Nacional (3%).

En Matignon, Sébastien Lecornu aparece como el mal menor sin invertir la tendencia. Con un 27% de opiniones positivas (+2 puntos), aventaja al Jefe de Estado con 11 puntos, pero se enfrenta a una mayoría de personas insatisfechas (72%). Su relativa resistencia se basa en un frágil equilibrio entre el bloque central (75% en Renaissance) y una estrecha mayoría de partidarios de LR (52%).

◗ Encuesta realizada entre una muestra de 1.005 franceses entrevistados en línea los días 18 y 19 de noviembre de 2026, representativos de la población francesa de 18 años o más. La representatividad de la muestra está asegurada por el método de cuotas aplicado a las siguientes variables: sexo, edad, nivel de titulación y profesión del entrevistado tras estratificación por región y categoría de área urbana. Cualquiera puede consultar las instrucciones para esta encuesta desde la comisión de encuestas.