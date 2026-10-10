“Los debates en las primarias socialdemócratas no fueron suficientes para sacar esta sensibilidad política de la crisis en la que está inmersa”

Las primarias de la izquierda socialdemócrata permitieron visibilizar a una familia política víctima de una forma de descenso o degradación histórica. No debemos dejarnos engañar por el éxito relativo de este proceso. Los pocos debates televisados ​​organizados con esta ocasión no bastaron para sacar a esta sensibilidad política de la profunda crisis en la que se encuentra inmersa. Lejos de generar un impulso popular, estas primarias no permitieron imponer un liderazgo obvio en esta parte del espectro ideológico ni para disipar la vaguedad programática y estratégica que atraviesa el PS y la Plaza Pública. Peor aún, es el espectro de una victoria pírrica que su futuro ganador tendrá que afrontar.

Francia no es inmune a la dinámica de declive que está golpeando a las fuerzas socialdemócratas en Europa. El Partido Socialista ya no es el partido hegemónico que dominó la izquierda desde finales de los años 1970 hasta principios de los años 2010. El nacimiento y desarrollo de Place publique no impidió el surgimiento de La France insoumise; nada de eso. Por tanto, las primarias conciernen a un subespacio del espectro político nacional y a un espacio secundario de izquierda. Su base política plantea interrogantes.

Sobre todo porque este ejercicio adolece de un déficit democrático. De acuerdo con los deseos de Raphaël Glucksmann y sus seguidores en el PS, el electorado está especialmente restringido: el proceso de nominación sólo está abierto a los miembros de los partidos organizadores (PS, Place publique y GRS), así como a los ciudadanos que pagarán una tasa de 15 o 10 euros (según sus ingresos). Como resultado, la comisión organizadora anunció un poco más de 140.000 inscritos, lo que está muy lejos de las primarias anteriores (entre 2 y 3 millones inscritos para las primarias socialistas de 2011, entre 1 y 2 millones para las primarias de izquierda de 2017).

El costo de “derecho a votar” en la escuela primaria es similar a un “significado oculto” (parafraseando al politólogo Daniel Gaxie). Una selección social tanto más problemática cuanto que los cinco candidatos a las primarias tampoco son representativos de la sociedad francesa. La preeminencia de los hombres blancos de clases sociales altas va acompañada de la subrepresentación de mujeres y ciudadanos de minorías y barrios de clase trabajadora. Un déficit de representatividad nacional que, en realidad, sólo refleja el perfil sociológico de los votantes socialdemócratas marcado por la deserción de las clases trabajadoras y de los jóvenes. En este último punto, la incapacidad de los candidatos para demostrar una conexión entre su enfoque personal y el movimiento colectivo de los estudiantes de secundaria alimenta aún más este sentimiento de desconexión.

Las primarias, esta herramienta de selección política, también pretende arbitrar entre diferentes encarnaciones y estrategias político-electorales, legitimar al candidato ganador y movilizar a activistas y simpatizantes en torno a un proyecto común antes de la campaña oficial. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, esta empresa está lejos de ser adquirida. Los debates, a menudo tensos, revelaron las divisiones políticas y estratégicas intrafamiliares. Por tanto, es difícil crear una dinámica política más allá de la esfera socialdemócrata.

Las primarias son un instrumento útil y relevante para un partido fuerte que aspira a ejercer el poder y debe decidir líneas opuestas internamente. Desde el punto de vista de los votantes, el procedimiento es tanto más movilizador cuanto que produce un candidato presidencial que tiene posibilidades de ganar. ¿Sigue siendo viable y eficaz, ya que la perspectiva de una victoria final parece poco realista? A menos que cedamos a la negación, la cuestión de las primarias socialdemócratas reside menos en la designación de un ganador potencial en las elecciones presidenciales que en la selección temporal de los dirigentes dentro de esta familia política reconstituida.

Ausente en las primarias, François Hollande sigue al acecho y apuesta por el cansancio del futuro ganador. Todavía cree en su estrella de la suerte y, sin embargo… La disminución del peso electoral de su familia política no es ajena a su última experiencia en el Elíseo. Más allá del persistente eslogan de traición a la izquierda que se remonta al giro de la austeridad bajo el primer mandato de cinco años de François Mitterrand, los años de Hollande (2012-2017) siguen asociados a una doble capitulación frente a los dogmas neoliberales (es decir, el relativo abandono de las políticas de redistribución de la riqueza, en favor de la ayuda a las empresas) y el discurso de seguridad de naturaleza derechista. Si ningún candidato en las primarias reivindica el historial de las parejas Hollande-Valls y Hollande-Cazeneuve, el amargo recuerdo de sus políticas pesa sobre su propia credibilidad.

Peor aún: François Hollande como Raphaël Glucksmann (gran favorito en las primarias, ya que fueron moldeadas por él y para él) son percibidos como vinculados a Emmanuel Macron: el primero lanzó su carrera política y el segundo parece seguir sus pasos. Si bien hoy se han consolidado como las principales figuras de la familia socialdemócrata francesa, son objeto de un profundo rechazo por parte de una parte sustancial de la izquierda…

◗ Crónica de la batalla cultural, es cada semana, de Béligh Nabli, ensayista y profesora de derecho público, y Saïd Benmouffok, profesor de filosofía, concejal de la ciudad de París (antigua plaza pública), para volver a las ideas que mueven la campaña presidencial.