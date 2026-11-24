Enésima tensión con los Insoumis en el corazón del hemiciclo. El presidente de la Asamblea Nacional, Yaël-Braun Pivet, anunció que este lunes 23 de noviembre, un “investigación interna”. El objeto de su ira: la producción en los pasillos de la Asamblea Nacional de un vídeo en el que seis jóvenes atacan la ley sobre la presunción de legítima defensa de la policía, calificada de “licencia para matar” por sus detractores. Critican en particular “ la alianza entre la extrema derecha y los macronistas, y la policía que ahora se exime de su responsabilidad”.

Interrogada sobre el clip en particular por funcionarios electos de RN, Yaël Braun-Pivet juzgó la situación “ inaceptable”. Según su recordatorio, “Ningún visitante tiene derecho a apropiarse del hemiciclo para grabar allí un vídeo y convertirlo en una plataforma política”. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.

En el vídeo, seis jóvenes desconocidos para el gran público se encuentran en el corazón del hemiciclo. Enumeran los nombres de Adama Traoré, Nahel Merzouk, Rayana, Alhoussein Camara y Rémi Fraisse, asesinados por agentes de policía… Pero según ellos “asesinado por la República”. De los seis jóvenes que publicaron conjuntamente el vídeo en Instagram, cinco no tienen ninguna participación visible en sus perfiles privados. Sólo uno de ellos es oficialmente militante de los Jóvenes Insoumis de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

El domingo, el vicepresidente de la RN Sébastien Chenu había denunciado un “propaganda de extrema izquierda” de “Activistas que dicen ser LFI”, y anunciando “apoderarse” del presidente de la Asamblea con la diputada RN Hélène Laporte. Le pidieron en particular explicaciones sobre el rodaje de militantes en el hemiciclo, recordando que “las tomas están sujetas a las instrucciones del personal responsable de las visitas”.

Tras el anuncio de la apertura de una investigación este lunes, muchos diputados rebeldes expresaron su indignación. Entre ellos, Jérôme Legrave reconoce “Estos jóvenes formaban parte del grupo al que (él) mostró la asamblea nacional este sábado”. En una larga respuesta, defiende este discurso en el mismo lugar de los debates parlamentarios: “ un lugar que se les presenta cada día como el centro de la democracia representativa. Lo utilizan, de manera bastante inocente, para expresar su opinión. » Lo que apoya la líder del Insoumis Mathilde Panot. “La Asamblea Nacional es la casa del pueblo y no el palacio de la señora Braun-Pivet y sus amigos de extrema derecha”. ella espeta.

¿Qué dice el reglamento de la Asamblea Nacional? En primer lugar, un diputado puede invitar a un grupo de visitantes de un máximo de 50 personas, y con autorización del Presidente de la Asamblea Nacional, darles acceso “temporal” a la sala de reuniones, cuando no haya debate – según el artículo 26 de la Instrucción General de la Oficina, el reglamento preciso de la Asamblea.

En segundo lugar, “No debes fotografiar a tus compañeros ni al hemiciclo – sólo se tolera” fotografía del resultado de una votación » – como recordó Yaël Braun-Pivet en una reunión el 26 de octubre de 2024. Las autorizaciones de rodaje para la prensa también son estrictas. En el hemiciclo, “Es posible fotografiar o filmar durante unos minutos durante una sesión los debates de los foros dedicados”agrega un archivo dedicado.

Finalmente, en cuanto a los visitantes, el sitio web de la Asamblea simplemente explica que los agentes, además de controlar la entrada del público y monitorear el acceso, también están cargados “velar por el buen comportamiento del público asistente a la sesión en las galerías y stands del hemiciclo y brindar visitas guiadas. » Respecto de esta “buena conducta”, no se proporcionan detalles sobre la expresión oral y, en particular, la expresión política.

Una zona gris parece cubrir este punto crucial. El artículo 9 de la Instrucción de Oficina recuerda que dentro del hemiciclo, “la expresión es exclusivamente oral” por un lado. Y por el otro, “La vestimenta no puede ser el pretexto para la manifestación de la expresión de cualquier opinión: por lo tanto, está prohibido llevar cualquier signo religioso visible, uniforme, logotipos o mensajes comerciales o eslóganes de carácter político. » Esto también se aplica a los visitantes. ¿Qué pasa con la expresión oral y política de los visitantes? Contactados sobre este tema, los servicios y la oficina de la Asamblea Nacional no nos han respondido, por el momento.