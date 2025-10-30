Un ego desmesurado y una doctrina mafiosa que están sacudiendo a Estados Unidos.

Descifrado

Elegido hace un año, Donald Trump encabeza la lucha contra las salvaguardias de Estados Unidos que pensábamos que eran inquebrantables: los medios de comunicación, los jueces, la oposición. Y, con una velocidad impresionante, transforma la democracia más antigua del mundo, celebrada en su momento por Alexis de Tocqueville, en un régimen antiliberal.

para ir más lejos





“¡Sin reyes!” » “¡Ningún rey en Estados Unidos!” » Millones de manifestantes marcharon por todo el país el 18 de octubre bajo este grito de guerra. “En 1776, al declarar nuestra independencia, inauguramos la primera democracia de la historia moderna y dijimos ‘Nunca más’recordó el viejo senador Bernie Sanders, héroe de la izquierda, desde el escenario instalado en el National Mall de Washington. En 2025, nuestro mensaje es el mismo: no, Trump, no queremos que tú ni ningún rey nos gobierne. »





La democracia estadounidense está sobre el terreno, pero aún respira. Un sentido de urgencia se ha apoderado de los votantes que se niegan a ver ceder doscientos cincuenta años de historia bajo la presión del “Rey Trump”, como él mismo se presenta: como un monarca coronado en una portada falsa de “Time…