Si bien un soldado de las FDI murió y los ataques israelíes dejaron al menos 50 muertos en Gaza, Trump sigue confiando en el alto el fuego





Después de la muerte de un soldado israelí el martes 28 de octubre en la Franja de Gaza, al menos cincuenta personas murieron tras los ataques israelíes. Esta situación debilita el alto el fuego vigente desde el 10 de octubre pero no parece asustar a Donald Trump, quien asegura que “nada” comprometerá el alto el fuego entre Israel y Hamás. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





· Soldado israelí asesinado en la Franja de Gaza





Un soldado israelí fue asesinado el martes en la Franja de Gaza, anunció este miércoles 29 de octubre el ejército israelí, a pesar del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre entre Israel y Hamás.





37 años, Yona Efraim Feldbaum, “ cayó en combate en el sur de la Franja de Gaza » El martes, dijo el ejército en un comunicado. Acusando a Hamás de violar la tregua, las FDI llevaron a cabo ataques aéreos en territorio palestino.









Según una fuente militar, los hechos tuvieron lugar en la zona de Rafah (sur), donde el ejército israelí está operando para desmantelar las infraestructuras y los túneles del movimiento islamista que permanece al este de la “línea amarilla”. Esta línea demarca el área más allá de la cual se retiró el ejército israelí, como parte del alto el fuego, que ahora dice controlar alrededor de la mitad del territorio palestino.





En un comunicado, el movimiento islamista palestino niega haber atacado a las tropas israelíes y reafirma “ su compromiso con el acuerdo de alto el fuego “.





· Al menos cincuenta personas muertas en ataques israelíes













Unas 200 personas más resultaron heridas en lo que constituyó “ una violación clara y flagrante del acuerdo de alto el fuego “, añadió, deplorando una situación “ catastrófico y aterrador » en el enclave palestino. Según testigos, las huelgas esporádicas continuaron a partir de las 6 de la mañana, hora local.





Al menos 94 palestinos han muerto en bombardeos israelíes desde el 10 de octubre, fecha en que entró en vigor el alto el fuego, según un informe del Ministerio de Salud de Hamás.





· Para Donald Trump, “nada” comprometerá el alto el fuego





Informado de estos ataques, Donald Trump aseguró este miércoles que no ponen en riesgo el alto el fuego y que Israel tuvo que responder al ataque a uno de sus soldados.









“ Mataron a un soldado israelí. Entonces los israelíes están contraatacando. Y deberían contraatacar “, declaró el presidente estadounidense a bordo de su avión Air Force One, asegurando a los periodistas que “ Nada » Según él, no comprometerá el alto el fuego entre Israel y Hamás. El vicepresidente estadounidense JD Vance afirmó que “ paz del presidente (Donald Trump) aguantará ” en Gaza, afirmando estar al tanto de un ataque a un soldado israelí por ” Hamás u otra persona en Gaza “.





· Aplazada la entrega de un nuevo cuerpo de rehén





Anteriormente, Hamás acusó a Israel de “ violaciones » y anunció el aplazamiento de la entrega, inicialmente prevista para el martes por la noche, de los restos de nuevos rehenes. En el marco de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos que tenía en Gaza el 13 de octubre. También se suponía que debía devolver los 28 cuerpos de los cautivos en esa fecha, pero hasta ahora sólo ha devuelto 15. El movimiento asegura que localizarlos es “ complejo y dificil » en un territorio devastado.





El martes anunció que había encontrado un total de dos cadáveres de rehenes, según un comunicado de su brazo armado en Telegram, que no especificaba cuándo los devolvería.