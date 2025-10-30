Acuerdo franco-argelino: por primera vez, la RN tiene una resolución adoptada en la Asamblea por un voto con el apoyo de LR y Horizons

Publicado el 30 de octubre de 2025 a las 11:43,

actualizado el 30 de octubre de 2025 a las 12:03 p.m. Lectura: 1 min.







Rayo en la Asamblea: los diputados adoptaron, por 185 votos contra 184, una propuesta de resolución de la Agrupación Nacional destinada a “denunciar” el acuerdo franco-argelino de 1968, con el apoyo de los grupos LR y Horizons.





“Es un día que se puede calificar de histórico para la RN”saludó inmediatamente a la jefa de los diputados de extrema derecha, Marine Le Pen, destacando que se trataba del primer texto de su partido aprobado por la Asamblea, a pesar de la oposición de la izquierda, de los macronistas y del Gobierno.





Si la resolución no tiene valor legislativo, Marine Le Pen pidió al gobierno que celebre ” cuenta “ de la votación del Parlamento sobre su texto, que pide denunciar el acuerdo que ofrece a los argelinos cláusulas específicas en materia de inmigración y estancia en Francia.









“Consideramos que ya no hay nada que justifique el mantenimiento de este convenio”insistió.





“¿Dónde estaban los macronistas? »





“Qué vergüenza para la enfermera registrada” OMS “las guerras del pasado continúan sin fin”gruñó en respuesta el líder de Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, en X.









El texto fue apoyado por la alianza RN-UDR, la mitad del grupo Les Républicains y la mitad del grupo Horizontes, partido de Edouard Philippe.





El jefe del PS, Olivier Faure, fustigó al grupo macronista. “¿Dónde estaban los macronistas? Gabriel Attal ausente »escribió en X, sobre el ex primer ministro, jefe del partido macronista y del grupo en la Asamblea.









“Nos faltaba una voz. Esta voz que nos faltaba para enfrentar a la RN es la de Gabriel Attal”habló con los periodistas Cyrielle Chatelain, presidenta del grupo ecologista.









El propio Gabriel Attal, sin embargo, pidió en enero la denuncia del acuerdo de 1968 para “fijar los límites y asumir el equilibrio de poder con Argelia”sobre todo a la luz de la detención del escritor franco-argelino Boualem Sansal. Pero su grupo estaba en contra del texto de RN.





Ausente en todos los grupos.





El macronista Charles Rodwell, autor de un reciente informe condenatorio contra este mismo acuerdo de 1968, había justificado de antemano una negativa, con el pretexto de un supuesto vacío jurídico que correría el riesgo de “provocar un aumento migratorio” en Francia, análisis denunciado por la RN.





Sin embargo, sólo 30 diputados del grupo macronista de 92 estuvieron presentes para votar en contra (tres se abstuvieron). Gabriel Attal estuvo presente la mañana de este jueves en un foro sobre la transformación sostenible del turismo.









Sin embargo, faltaron votos en todos los grupos, incluida la izquierda (en la votación participaron 52 diputados del LFI de 72, 53 socialistas de 69, 32 ecologistas de 38, seis diputados del grupo comunista y de ultramar de 17).





En la votación participaron doce diputados del MoDem (diez en contra, dos abstenciones) y tres diputados de Liot sobre 22 (dos a favor, uno en contra).