Pesticidas y medicamentos encontrados en toda la costa francesa

Se han encontrado sustancias farmacéuticas y pesticidas en moluscos y agua de mar en todas las costas de Francia, incluso en lugares alejados de fuentes de contaminación, según un estudio publicado este miércoles 15 de octubre por Ifremer.









En el marco del proyecto Emergent’Sea, los científicos analizaron más de 11.300 resultados de muestras tomadas entre 2021 y 2023, desde la bahía de Somme hasta Córcega, en moluscos (ostras, mejillones) o en agua de mar.





Tres cuartas partes (77%) de las sustancias buscadas pudieron medirse al menos una vez en agua de mar. En los moluscos, el 65% de las sustancias buscadas fueron cuantificadas al menos una vez, según el informe publicado este miércoles por el diario “le Monde”.





“Visión general de la contaminación”





En promedio, se midieron 15 sustancias por punto de control en el agua de mar y hasta 28 sustancias en determinadas zonas costeras. En los moluscos se encontraron una media de diez sustancias. “Todos los puntos muestreados presentan contaminación”subrayó a la AFP Isabelle Amouroux, jefa de la unidad de Contaminación Química de los Ecosistemas Marinos (CCEM) del Ifremer.





“Es la primera vez que se realiza una campaña de esta magnitud en la costa: nos da una visión general de la contaminación en toda la costa, por más de un centenar de sustancias”añadió. Los científicos han encontrado rastros de contaminación incluso en la pequeña isla de Ouessant (Finisterre), frente a la costa de Bretaña, aunque lejos de los estuarios que vierten contaminantes del continente. En la costa de esta isla se han medido hasta dos sustancias farmacéuticas y quince pesticidas.









En el agua de mar, las sustancias que se encuentran con mayor frecuencia son herbicidas y sustancias farmacéuticas, como el paracetamol, los metabolitos del metolaclor (un herbicida) o la atrazina, un herbicida peligroso para la salud, prohibido desde hace una veintena de años en Europa. En los moluscos, la contaminación proviene principalmente de herbicidas y productos antiincrustantes (pintura antiincrustante para cascos de embarcaciones).





Ahora queda por definir los umbrales de efecto para “para poder interpretar estos datos” y evaluar “si existe riesgo para los ecosistemas marinos”precisó Isabelle Amouroux, destacando que también existe “Efectos de cóctel difíciles de captar”. Financiado por la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB), el proyecto Emergent’Sea fue llevado a cabo por científicos del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer) y la Unidad Común de Investigación EPOC (Universidad de Burdeos, CNRS).