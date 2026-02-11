Un artificio al servicio de una ambición electoral.





El 18 de noviembre de 2018, Jean-Luc Mélenchon participó en los primeros “encuentros nacionales de barrios populares” en Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Allí afirma: “No tengo miedo, no me avergüenza decirlo: lo que se ve allí es la nueva Francia. » El líder de La Francia insumisa (LFI) acaba de introducir la expresión “nueva Francia”, una referencia hoy firmemente arraigada en el discurso del líder rebelde.





¿De qué se trata? Mélenchon designa una Francia generacional, joven, urbana, “criollizado”resultante de la inmigración poscolonial. Su discurso esboza una identidad nacional que rompe con los lugares comunes del republicanismo francés, indiferente al origen étnico de los individuos.









Ernest Renan, en un discurso en la Sorbona en 1882, definió el estándar de identidad nacional. Renan refuta el hecho de que una nación pueda determinarse basándose en criterios como “raza, idioma, intereses, afinidad religiosa, geografía, necesidades militares”. Él cree que un “la nación es un alma, un principio espiritual”y que su existencia es “un plebiscito cotidiano”.





Según Renan y la tradición republicana, una nación se construye mediante el ejercicio de la ciudadanía (mediante la expresión de la voluntad general, tan querida por Jean-Jacques Rousseau); un ejercicio que trasciende las particularidades individuales (raza, cultura, religión). El discurso de Mélenchon parece desviarse del enfoque republicano clásico, ya que pinta el retrato de una nación construida por categorías específicas de personas en base a sus particularidades individuales.





El término “nueva Francia” se parece extrañamente a la “nueva Francia” del mariscal Pétain, que describía el orden del Estado francés como una ruptura con los valores de la República. Para Mélenchon, es un intento de reconstruir la narrativa nacional francesa; una historia que rompe con una concepción considerada abstracta y homogeneizadora de la nación. El discurso melenchonista toma nota –celebrándola– de la diversidad étnica y cultural de Francia. A diferencia de los países llamados “pluralistas” como el Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, Francia, aunque profundamente diversa, minimiza, o incluso niega, su multiculturalismo de facto.





Si bien las fuerzas de extrema derecha son dominantes en varios países europeos (incluida Francia), la afirmación sin adornos del multiculturalismo es un acto políticamente valiente. Mélenchon, que hasta hace poco defendía un republicanismo homogeneizador y un laicismo antirreligioso, transformó su discurso de forma deslumbrante, pero sin explicarlo nunca. El ex socialista señala que Francia, antigua potencia colonizadora, acogió en su suelo, desde la posguerra, a una población africana (principalmente del Magreb). Estas personas se han asentado y sus hijos son franceses según las leyes del suelo.









Mélenchon pretende movilizar a las minorías étnicas, a menudo marginadas o discriminadas. Adoptando una filosofía multiculturalista, el líder rebelde cree que las minorías deben estar orgullosas de quiénes son y ya no deben tener miedo de afirmarlo públicamente. Esto va desde usar el hijab hasta hablar árabe o expresar diversos gustos culinarios.





Mélenchon utiliza el tema de la criollización desde hace varios años; una noción tomada del escritor martiniqués Edouard Glissant (1928-2011). Para Glissant, el Caribe criollo está formado por el encuentro de diferentes culturas, que se nutren mutuamente y dan origen a otras formas culturales (lengua, prácticas, ideas). Esta criollización es parte del contexto histórico de la esclavitud y el colonialismo, en el origen del crisol de culturas africanas, amerindias y europeas.





La Francia de la que habla Mélenchon no son las Antillas de Glissant. En ambas situaciones, sin embargo, encontramos el mismo proceso de mezcla permanente e impredecible, donde las identidades se transforman a través del contacto entre sí, sin poder predecir qué forma tomará esta criollización. Es un discurso optimista que rompe con el mandato asimilacionista que ha dominado los debates franco-franceses durante casi medio siglo.









¿Es la narrativa melenconista verdaderamente emancipadora e inclusiva? La “nueva Francia” describe una situación, pero no propone una ciudadanía renovada basada en adaptaciones en beneficio de las minorías discriminadas. Esta Francia criolla no es un proyecto normativo: no dice nada sobre una ciudadanía crisol unida en torno a valores comunes.





Mélenchon ha rechazado con vehemencia durante mucho tiempo el uso de la palabra “islamofobia” para describir el racismo antimusulmán en el nombre. “el derecho y el deber de criticar las religiones”y calificó la candidatura de un activista velado por el Nuevo Partido Anticapitalista como “abordamiento”. Su discurso hoy se ha liberado del universal republicano: la criollización no reemplaza al universalismo de la Ilustración, sino que lo disuelve. Capta una sociedad plural en perpetuo movimiento, exalta los particularismos, pero no proporciona ninguna herramienta conceptual para pensar sobre la igualdad sustancial en Francia.









La cuestión social pasa a un segundo plano en el discurso de Mélenchon, lo que le acerca al movimiento decolonial y le aleja del universalismo. concreto de Frantz Fanon. Este último era anticolonialista, luchaba por un universalismo liberado del racismo estructural y colonialista, pero quería la integración de todos en la comunidad nacional, sin jerarquías raciales ni culturales. La “nueva Francia” da la espalda a este universalismo igualitario concreto.





El líder rebelde se dirige a un público joven, urbano, educado y de minorías étnicas: esta “nueva Francia” es suya, pero no incluye a los jóvenes proletarios blancos del campo y de las zonas periurbanas. Este discurso apunta a una clientela electoral, asignada a un movimiento y encerrada en categorías simbólicas.





El corazón del discurso melenconista se basa en una oposición binaria: de un lado, la Francia del futuro, del otro, la del pasado. Esta división maniquea permite simplificar al extremo la realidad social y transforma la lucha política en una confrontación casi antropológica. Al hacerlo, Mélenchon esencializa los grupos sociales. Sugiere que ciertas categorías serían, por su edad, su origen étnico o su trayectoria cultural, naturalmente progresistas, mientras que otras serían estructuralmente reaccionarias y resistentes al cambio. Este enfoque permite conservar la lealtad de un electorado halagándolo simbólicamente, negándose a convencer a quienes no se identifican con él. Al margen de una manifestación, el 7 de septiembre de 2024, Mélenchon lo reconoció claramente: “Necesitamos movilizar a los jóvenes y a los barrios. Todo lo demás, olvídalo, estamos perdiendo el tiempo. »









Al invocar a Glissant, Mélenchon se adorna con el prestigio del pensamiento anticolonial, pero traiciona su espíritu. Eouard Glissant rechazó toda asignación de identidad, toda reducción de los individuos a su origen, toda instrumentalización política de la cultura. Por el contrario, la “nueva Francia” mélenchonista congela identidades, naturaliza afiliaciones y transforma un concepto poético en un argumento electoral.





La izquierda de Mélenchon ya no es un proyecto político que intenta reunir a una mayoría de franceses, sino un campo cultural minoritario, absorbido por las luchas identitarias. El habitual histrionismo de Mélenchon se transformó en fanfarronería intelectual cuando, en un discurso pronunciado en Toulouse en enero pasado, Mélenchon recurrió a la noción de “gran relevo” para indicar que la “nueva Francia” encarna un relevo generacional, basado en la criollización y el mestizaje.









Al igual que el uso contrario que hizo de la noción de islamofobia, Mélenchon pretende dar otro significado a la teoría conspirativa y supremacista blanca de Renaud Camus. El ejercicio del líder rebelde es tan peligroso como confuso. En lugar de desintoxicar una palabra tomada del léxico fascista, valida indirectamente las teorías racialistas y de conspiración que pretende combatir. La afirmación bravache forma parte de la lógica melenchonista de “ruido y (de) furia » lo cual es fuente de gran confusión. De manera más prosaica, calienta una clientela electoral restringida, pero adquirida por su radicalismo verbal.





Mélenchon apuesta por una descomposición general del campo político que le permitiría superar a sus rivales de centroizquierda y centroderecha para enfrentarse a la Agrupación Nacional en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Un candidato frustrado de derecha y parte de izquierda, ¿qué más podía esperar aparte de una infame derrota contra la extrema derecha?









La “nueva Francia criolla”, lejos de ser un antídoto contra el nativismo y el nacionalismo ambiental, paradójicamente corre el riesgo de reforzarlos mediante la reacción. Al disolver la idea de una ciudadanía compartida y eludir la división entre izquierda y derecha, se alimenta el sentimiento de degradación y de inseguridad simbólica que precisamente alimenta el voto por la extrema derecha.





A pesar de una generosa presentación antirracista, la “nueva Francia” esbozada por Jean-Luc Mélenchon es parte de una corriente que esencializa a las minorías étnicas de una forma “orientalismo inverso”. Edward Said creía que “el oriente” Es una construcción cultural y política moldeada por la mirada imperialista de Occidente. Describiendo Oriente como “irracional”, ” fijado “ Y ” misterioso “En cambio, Occidente está construyendo una identidad racional y moderna. Este artificio se utilizó para justificar la colonización y el imperialismo occidental. Said señaló que los estereotipos y mentiras sobre el orientalismo terminaron arraigados en la mente de los colonizados.





El orientalismo invertido valora a las poblaciones discriminadas, esencializa sus cualidades y sobreestima su capacidad de transformar, sola, a Francia contra enemigos irremediablemente reaccionarios y racistas. Esta polarización no es la promesa de una ciudadanía multicultural, sino un artificio al servicio de la ambición electoral.





Philippe Marlière es profesor de ciencias políticas en el University College de Londres. Es, en particular, autor junto con Philippe Corcuff de la obra “Les Tontons flingueurs de la gauche: cartas abiertas a Hollande, Macron, Mélenchon, Roussel, Ruffin, Onfray” (Textuel, 2024)





