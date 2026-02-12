



Los textos del Parlamento Europeo esconden una perla: las enmiendas pro-Trump que la Agrupación Nacional (RN) intenta discretamente aprobar desde hace un año. En primer lugar, aquellos que los frentelistas consideraron oportuno escribir sobre el famoso “plan de paz” de 28 puntos de la administración estadounidense sobre la guerra en Ucrania, anunciado a mediados de noviembre de 2025, que representó una capitulación de Kiev y que la Unión Europea (UE) calificó de” borrador “ necesita ser reelaborado. El grupo de Patriotas por Europa (PfE), liderado por Jordan Bardella y compuesto en gran parte por cargos electos del RN y del Fidesz, el partido de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro pro Trump y pro Putin, quería sin duda devolver al César lo que le pertenecía y saludar el trabajo de los 47.mi presidente de los Estados Unidos.





Para la resolución conjunta sobre la “Posición de la Unión Europea sobre el plan propuesto y su compromiso con una paz justa y duradera para Ucrania”adoptado por los eurodiputados el 27 de noviembre de 2025, PfE, tercer grupo del Parlamento Europeo, presentó dos enmiendas. Por el hombre…