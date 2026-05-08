Debido al regreso de El Niño, ¿será 2027 el año más caluroso registrado?

Los océanos del mundo se encaminan hacia temperaturas récord en mayo, a medida que toma forma el regreso del poderoso fenómeno de calentamiento natural El Niño, advierte el observatorio climático europeo Copernicus este viernes 8 de mayo.

Las temperaturas medias de la superficie del mar, excluidas las regiones polares, se acercaron en abril al récord absoluto para 2024, según el informe mensual de Copernicus. Y “Es sólo cuestión de días que veamos temperaturas récord en la superficie del mar” para el mes de mayo, dijo a la AFP Samantha Burgess, responsable climática estratégica del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, del que forma parte Copernicus. El mes de marzo es generalmente el más cálido en promedio global en los océanos.

Olas de calor marinas sin precedentes están azotando una vasta región que se extiende desde el Pacífico ecuatorial central hasta la costa occidental de Estados Unidos y México.

El Niño es una de las fases de un ciclo natural en el Océano Pacífico, que suele comenzar en primavera, y afecta gradualmente a las temperaturas, los vientos y el clima en el resto del globo en los meses siguientes. En algunas regiones, esto provoca sequías, como en Indonesia. Otros, como Perú, tendrán que prepararse para lluvias torrenciales. El último episodio es de 2023/2024.

La Organización Meteorológica Mundial ha advertido, aunque persisten las incertidumbres, que el regreso de El Niño es cada vez más probable entre mayo y julio, mientras que el fenómeno opuesto de La Niña se desvanece. Estos pronósticos se basan en las temperaturas observadas en una zona del Pacífico.

El problema del mundo actual es que El Niño, si se produce de forma natural y regular, ahora se suma al calentamiento provocado esta vez por las actividades humanas, por la combustión de petróleo, carbón y gas, que libera dióxido de carbono, creando un efecto invernadero.

Algunas agencias meteorológicas predicen que el próximo El Niño será más poderoso que hace tres años, tal vez rivalizando con el “súper El Niño” desde 1997/1998.

El efecto sobre la temperatura media del planeta se observa generalmente al año siguiente de su aparición, lo que hace temer que 2027 sea un año muy caluroso.

Zeke Hausfather, climatólogo del independiente Berkeley Earth Institute, proyecta ahora que 2027 batirá el récord anual de 2024.

Samantha Burgess cree que todavía es demasiado pronto para predecir con certeza la intensidad del evento, porque las previsiones realizadas en primavera aún no son muy fiables. Pero también coincide en que, sea cual sea su intensidad, este El Niño no pasará desapercibido, a juzgar por “Probablemente 2027 superará a 2024 y se convertirá en el año más caluroso jamás registrado”.