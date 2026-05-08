Lo que sabemos sobre el nuevo ataque que tuvo como objetivo la comunidad judía en Londres el miércoles

Dos hombres judíos resultaron heridos y un sospechoso fue arrestado el miércoles 29 de abril después de un ataque con cuchillo en el norte de Londres, que se cree que fue “terrorista” por la policía y que se produce tras una serie de incidentes antisemitas en esta zona en las últimas semanas.

El miércoles un hombre armado con un cuchillo apuñaló a dos hombres en el distrito Golders Green, situado al norte de Londres, donde hay una importante comunidad judía. Imágenes de videovigilancia compartidas en las redes sociales muestran a un hombre arrojándose sobre un residente que esperaba en una parada de autobús y agrediéndolo violentamente momentos después de que este último le pusiera una kipá en la cabeza.

El sospechoso fue sometido en el lugar por miembros del grupo de vigilancia vecinal Shomrim del Noroeste de Londres, antes de que los agentes de policía lo neutralizaran con una Taser y lo arrestaran, informó el grupo. Durante esta detención, el sospechoso intentó en vano apuñalar a los agentes de policía.

“Este evento ha sido declarado formalmente acto terrorista”afirmó Laurence Taylor, jefe de la unidad antiterrorista de la policía de Londres, durante un breve discurso ante la prensa.

Los dos judíos heridos en el ataque fueron Moshe Ben Baila, de 76 años, conocido como Moshe Shine, y Shloime Rand, de 34 años. Recibieron tratamiento en el lugar antes de ser trasladados al hospital. están en un “estado estable”dijo la policía.

Shloime Rand concedió una entrevista a la BBC el jueves desde su dormitorio y calificó su supervivencia como una “gran milagro”. “Siento que Dios me ha devuelto la vida”dijo. “Recibí una puñalada en el pecho, mis pulmones ahora deben recuperarse (…) Espero mejorarme pronto”continuó.

Shloime Rand también dijo que espera que el ejecutivo “nos arremangaremos y comenzaremos a abordar el problema adecuadamente” del antisemitismo.

Los medios británicos identificaron al sospechoso como Essa Suleiman. Este británico de 45 años nació en Somalia antes de trasladarse al Reino Unido a principios de los años 90, según la policía de Londres. Su jefe, Mark Rowley, dijo que el hombre había “una historia de violencia grave y problemas psicológicos”.

Fue hospitalizado brevemente después del ataque, antes de ser detenido el miércoles por la tarde. Esto puede durar hasta 96 horas.

También se sospecha que estuvo involucrado en un incidente que tuvo lugar el miércoles por la mañana en el sureste de Londres en el que, según informes, una persona resultó levemente herida. El hombre fue denunciado ante el programa de prevención del extremismo del gobierno en 2020, pero su caso se cerró ese mismo año, según la policía.

Varios incendios e intentos de incendio se han producido en las últimas semanas en lugares vinculados a la comunidad judía en el noroeste de Londres, sin causar heridos. El primero de estos ataques antisemitas tuvo lugar a finales de marzo contra ambulancias en Hatzola, seguido de otros contra una sinagoga en el distrito de Harrow e incluso contra locales de una organización benéfica judía.

Estos acontecimientos han aumentado la preocupación de la comunidad judía, ya traumatizada por el ataque a una sinagoga en Manchester el 2 de octubre de 2025. Dos fieles murieron y otros tres resultaron gravemente heridos.

La policía ha intensificado las patrullas en la zona, donde ya había una mayor presencia policial en las últimas semanas, dijo el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Un total de 26 personas han sido arrestadas en investigaciones sobre incendios e intentos de ataques incendiarios en Londres tras el inicio de la ofensiva israelí-estadounidense contra Irán el 28 de febrero. Estos actos no fueron reportados “terroristas” incluso si las investigaciones se confiaran a la unidad antiterrorista de la policía.

Un grupo aún poco conocido, “Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya” (Hayi), supuestamente pro-Irán, se ha atribuido la responsabilidad de los incendios e intentos de incendio en Londres en las últimas semanas, así como en otros lugares de Europa. Elogió el apuñalamiento de Golders Green el miércoles y lo atribuyó a su “lobos solitarios”.

Los expertos se preguntan sobre este grupo, que parece un cascarón vacío que se reanuda “Estrategias utilizadas en el pasado por las milicias pro-Irán en Irak”según un informe publicado el jueves por el grupo de expertos Instituto para el Diálogo Estratégico.

Para Adam Hadley, director general de la ONG Tech Against Terrorism, es “Es difícil decir si son simplemente simpatizantes o si existe un vínculo con el gobierno iraní”. “Lo cierto es que su contenido incita a la violencia y es utilizado como pretexto por otros” posiblemente tomar medidas, añade.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó directamente su ” preocuparse “ después del ataque con cuchillo. “Esto preocupa profundamente a todos los miembros de esta asamblea”dijo Keir Starmer al Parlamento. “Se está llevando a cabo una investigación policial”continuó.

El jueves, el líder laborista visitó las instalaciones de un servicio de ambulancia de la comunidad judía en Golders Green, donde fue abucheado por varias decenas de personas reunidas frente al edificio. “Starmer es un cobarde”, “Keir Starmer, Jew Harmer” (“Keir Starmer lastima a los judíos”), gritaban en particular algunos manifestantes.

En el proceso, Keir Starmer llamó a la población a “abre los ojos al dolor, al sufrimiento y al miedo que sienten los judíos”. Culpó a los lemas coreados durante las marchas pro-palestinas, que se han celebrado regularmente en las principales ciudades del país desde la guerra en Gaza. “Si apoyas a quienes piden la ‘globalización de la intifada’, estás pidiendo actos de terrorismo contra los judíos”dijo, añadiendo que estas personas deberían ser procesadas.

En su discurso, Keir Starmer también prometió actuar. “para enfrentar la amenaza maliciosa que representan estados como Irán”. “Sabemos muy bien que quieren dañar a los judíos británicos”dijo el líder laborista, quien recientemente prometió presentar un proyecto de ley para prohibir el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el ejército ideológico de Irán.

El rey Carlos III, en una visita de Estado a los Estados Unidos, dijo que “profundamente preocupado” por el ataque. “Se mantiene a Su Majestad plenamente informada y está profundamente preocupada, en particular por el impacto en la comunidad judía”.dijo el palacio. “Sus pensamientos y oraciones están con las dos personas que resultaron heridas y expresa su sincero agradecimiento a quienes acudieron en su ayuda”añadió Buckingham.

“El gobierno británico ya no puede fingir que la situación está bajo control”acusó el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, instando al Reino Unido a tomar “medidas decisivas” Y “urgentemente”.

“Las palabras de condena ya no bastan”reaccionó el Gran Rabino Ephraim Mirvis, llamando “todas las instituciones, comunidades, líderes y personas de este país tomen medidas concretas”.