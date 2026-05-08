La voluntad traicionada de David Ben-Gurion

para ir más lejos

Champán. Qué nivel de obscenidad y de odio hay que alcanzar para descorchar champán en la Knesset, el día de la votación de una ley tan grave y sórdida como el restablecimiento de la pena capital en Israel. Esto es lo que hizo el ministro de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, el 30 de marzo, para celebrar a gritos un texto que promete la horca de los palestinos declarados culpables de “asesinato terrorista” – pero no a los terroristas judíos. Champán, por tanto, para “una ley bárbara, racista e ineficaz”resumió la historiadora Frédérique Schillo en nuestro sitio web. Su adopción dice mucho sobre lo que está corrompiendo el Estado de derecho en un país que, durante mucho tiempo, pudo pretender ser “la única democracia en Medio Oriente”.

Qué lejano parece, aquel 14 de mayo de 1948 cuando el primer Primer Ministro israelí, David Ben-Gurion (1886-1973), proclamó el nacimiento del Estado hebreo reivindicando el apego de su pueblo a “valores nacionales y universales”. Qué diferente parece el momento en que, después de la Guerra de los Seis Días, este padre fundador, que también había sido un nacionalista autoritario y un líder de guerra, admitió que su país todavía tenía mucho que hacer para convertirse en “una luz para las naciones” y confió: “A elegir entre la paz y todos los territorios que conquistamos el año pasado, preferiría la paz. » Parece olvidado, este viejo laborista sionista al que una película de 2016 (“Ben Gurion, testamento político”, dirigida por Yariv Mozer, 2016) le presta esta “testamento político” : “Nuestra posición en el mundo no estará determinada por nuestra supuesta riqueza material, ni por la valentía de nuestros militares, sino por la virtud moral de nuestra empresa. »

Hoy, palabras como estas resuenan más trágicamente que nunca. Porque dos años y medio después de los ataques terroristas del 7 de octubre cometidos por Hamás, Benjamín Netanyahu está dando forma a un Israel completamente diferente, siguiendo el modelo de una “súper Esparta” de la cual la guerra sería el alfa y la omega. Una guerra que ahora se libra en todos los frentes, con sufrimiento y crímenes de todo tipo. Netanyahu ha devastado Gaza, cuyos dos millones de habitantes sobreviven amontonados entre los escombros en menos de la mitad de su territorio. Arrastró a su siniestro cómplice estadounidense Donald Trump a un inconsistente conflicto contra Irán, que sigue en manos de los feroces Guardias Revolucionarios dos meses después de su inicio. Lanzó una nueva gran ofensiva contra sus aliados de Hezbolá en el Líbano, cuyo pueblo, una vez más martirizado, sufre una brutalidad indescriptible.

¿A qué puede conducir esta “arrogancia” militar, que también ayuda a este Primer Ministro a aferrarse al poder mientras espera las elecciones previstas para el otoño? Desde el 7 de octubre, Netanyahu ha dicho que quiere “cambiar el mapa de Oriente Medio” para establecer un paz israeliana con cañones. Es difícil ver cómo esta precipitada carrera podría conducir a una pacificación duradera frente a unos vecinos que, con demasiada frecuencia, ya veían al Estado judío como un enemigo mortal. Por otro lado, la espiral de la guerra está cambiando al propio Israel, cuyo espíritu patriótico está mutando cada día un poco más hacia una situación peligrosa. “etnonacionalismo”como afirma el historiador israelí-estadounidense Omer Bartov, que comparte sus preocupaciones con su homólogo francés Vincent Lemire en nuestras páginas.

En un momento en que, en Cisjordania, los colonos judíos galvanizados por los tontos de Dios están redoblando la violencia contra los palestinos para apoderarse de sus tierras, Bartov cita en su libro “Israel. Una carrera hacia el abismo” (Seuil, 2026) el famoso “Discurso sobre el colonialismo” de Aimé Césaire para arrojar luz sobre lo que está sucediendo en Oriente Medio: “La colonización trabaja para descivilizar al colonizador, para estupefacto en el sentido literal de la palabra, para degradarlo, para despertarlo a instintos enterrados, a la lujuria, a la violencia, al odio racial, al relativismo moral…” Un diagnóstico terriblemente duro. Pero la realidad que denuncia se ha vuelto tan espantosa… Debemos esperar que ayude a la sociedad civil israelí a abrir los ojos a la máquina infernal en la que se encuentra arrastrada, como los abrió en 1982 tras la masacre de Sabra y Chatila. Puedes ganar ciertas guerras y perder tu identidad, incluso tu humanidad.