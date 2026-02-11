¿Está definitivamente enterrada la ley de radiodifusión pública de Rachida Dati? No tan seguro...





Aseguró al mundo de la cultura durante sus primeros deseos en 2024: “¡Cuando os deje no lloraréis, me aplaudiréis!” » Rachida Dati dejará el Ministerio de Cultura dentro de unos días y el sonido de los aplausos no revienta los tímpanos. Había prometido completar la importante reforma de la radiodifusión pública, que debía reunir a France Télévisions, Radio France y el INA en un holding. Incluso se ocupó de ello, recordando a cualquiera que quisiera escucharla que, como guardiana de los sellos de Nicolas Sarkozy, había logrado reformar el mapa judicial, considerado inviable. El ministro esperó este trofeo hasta el final pero no habrá “ley Dati” en materia audiovisual.





El texto, iniciado en 2019 por el ex Ministro de Cultura, Franck Riester, durante el segundo gobierno de Edouard Philippe, luego retomado en forma de proyecto de ley por Laurent Lafon (Unión de Demócratas e Independientes, Val-de-Marne), presidente de la Comisión de Cultura del Senado, ha experimentado un número increíble de vaivenes. La proximidad de las elecciones municipales, en las que Rachida Dati se presenta como candidata a la alcaldía de París contra el socialista Emmanuel Grégoire, trastornó el proceso. En octubre, este último, con fuertes vientos contra la reforma y – aún más – contra Dati, confió a “New Obs”: “Hasta ahora Macron ha impuesto el texto. Veremos cuál es la capacidad de persuasión del Primer Ministro”. (Sébastien Lecornu) y su autoridad. Esto pesará – le dijimos – en nuestro criterio sobre la forma en que trabajamos con este gobierno. » Esta ley se había convertido, para el PS, en una cuestión de apoyar –o no– a Lecornu. Entonces todo quedó detenido. Entonces, ¿es seguro que la serpiente marina fue decapitada? El propio Laurent Lafon no lo cree: “Dejemos pasar las elecciones municipales. Después de eso, tendremos que volver a hablar con inteligencia”.





¿Por qué esta precaución? Primero, lo adquirido se adquiere. En su larga trayectoria parlamentaria, el texto sólo tiene un obstáculo que superar: la votación en la Asamblea Nacional. Entonces puede ir muy rápido. Emmanuel Macron (que está interesado en las reformas) y Sébastien Lecornu todavía necesitan alinearse, lo que no parece ser el caso actualmente.





En segundo lugar, es posible que el intenso avance de la comisión de investigación sobre radiodifusión pública de la Asamblea, encabezada por el ponente ciottista Charles Alloncle, haga cambiar de opinión. “No podemos permitir que la radiodifusión pública se convierta en un saco de boxeo sin dar una respuesta, dijo Laurent Lafon. Fortalecerlo es un elemento de esta respuesta, no podemos quedarnos quietos. » Sobre todo porque este sector público audiovisual también se ve debilitado por la incesante y significativa reducción de sus créditos. Que France Télévisions, el canal de rugby, haya tenido que resignarse a ceder 9 de los 15 partidos del Torneo de las Seis Naciones a TF1 es un fuerte símbolo.









Finalmente lo olvidamos, pero el texto de Laurent Lafon es más amplio que la creación de un holding público: pretende rectificar las asimetrías entre canales históricos y plataformas digitales y cada mes que pasa hace que los primeros pierdan terreno. También prevé reducir el período mínimo de tenencia de una frecuencia de cinco a dos años: así, M6, cuya frecuencia fue renovada en 2023, podría encontrar un comprador rápidamente, sin tener que esperar hasta 2028.





Recordamos que M6 y TF1 querían fusionarse, pero que la Autoridad de Competencia se opuso a ello en 2022. Como novedad, su presidente Benoît Cœuré, durante una conferencia en el Senado el 11 de febrero, pronunció un discurso significativamente nuevo y abrió una puerta entreabierta. En esencia, las circunstancias han cambiado y, para la autoridad, la página quedaría en blanco. Palabras que corren el riesgo de dar alas a los lobbystas de M6 (vendedores potenciales), por un lado, y a los de TF1 y CMA CGM (compradores potenciales), por otro, para que la ley finalmente triunfe.