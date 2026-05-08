La Fiscalía Europea abre una investigación sobre sospechas de fraude en torno a la formación mediática de Bardella

Publicado el 8 de mayo de 2026 a las 10:35 horas, actualizado el 8 de mayo de 2026 a las 11:41 a.m. Lectura: 3 min.

Nuevo frente judicial para la Agrupación Nacional. La fiscalía europea investiga un posible fraude en torno a la formación de los medios de comunicación que habría beneficiado en particular a Jordan Bardella durante la campaña presidencial de Marine Le Pen en 2022. Acusaciones impugnadas por el partido.

¡¡Estas investigaciones del fiscal europeo siguen a un artículo en “Canard chainé”, seguido de una denuncia contra X a principios de diciembre por parte de la AC!! asociación. Anticorrupción, dirigido a la Fiscalía Financiera Nacional (PNF) en París.

La asociación sospecha que la RN se ha aprovechado de los fondos europeos para entrenar a sus tropas, y en particular a su actual presidente, Jordan Bardella, para dirigirse a los medios de comunicación durante la campaña para las elecciones presidenciales francesas de 2022.

El eurodiputado Jordan Bardella era entonces el presidente interino del partido de extrema derecha y desempeñaba un papel activo en la campaña de Marine Le Pen.

El formador de formación en medios había sido contratado para “preparar a los representantes electos europeos del Rally Nacional para el ejercicio mediático” y fue “pagado por el Parlamento Europeo sobre la base de la dotación presupuestaria puesta a disposición de los representantes electos” Europeos, subraya la asociación.

Se basa en un artículo de “Canard chainé” de noviembre de 2025 que afirma “solo a partir de septiembre de 2021” el entrenador fue el encargado de ayudar a Jordan Bardella, presidente de la RN, “no por su conocimiento de las noticias europeas, sino con vistas a prepararse para las elecciones presidenciales francesas de 2022”. El entrenador explicó al semanario que Jordan Bardella se había puesto en contacto con él directamente y había respondido a una licitación puramente formal.

“Estos servicios de “formación en medios” fueron realizados por este proveedor de servicios de acuerdo con las normas del Parlamento Europeo, validadas por los servicios del Parlamento Europeo, sobre temas europeos, con varios eurodiputados de la delegación RN para el mandato 2019-2024, entre ellos Jordan Bardella”respondió el partido en un comunicado de prensa. “Fueron interrumpidos, precisamente por el inicio de la campaña presidencial 2022”añadió, recordando que Jordan Bardella había presentado una denuncia a finales del año pasado por “denuncia calumniosa” contra la asociación AC!! Anticorrupción.

Por su parte, Jordan Bardella declaró en X: “No tenemos absolutamente nada que reprocharnos. La asociación detrás de la denuncia es una supuesta organización de extrema izquierda, cuyas declaraciones agresivas dejan pocas dudas sobre sus intenciones. »

denunciando “excesos e insultos” demostrando, según ella, la “radicalidad” de aire acondicionado! Anticorrupción, Marine Le Pen juzgó este viernes 8 de mayo en Ici Nord que las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía europea fueron “perfectamente natural”. Aseguró que su partido se mantuvo “a disposición de la Fiscalía para proporcionarle todos los elementos que demuestren que, en realidad, todo esto es una gran maniobra destinada a difamar a la Agrupación Nacional y, más particularmente, a Jordan Bardella”. “Tal vez, dada su popularidad”agregó mientras el presidente de la RN lidera todas las encuestas para las elecciones presidenciales de 2027.

Según el líder de extrema derecha, el objetivo de la asociación que presentó la denuncia es hacerse eco del expediente de los asistentes parlamentarios de los eurodiputados del FN (después convertido en RN), en el que el Tribunal de Apelación de París debe decidir el 7 de julio si Marine Le Pen no será elegible para las próximas elecciones presidenciales.

Creada oficialmente en 2021, la fiscalía europea ya había anunciado en julio de 2025 la apertura de una investigación sobre el antiguo grupo Identidad y Democracia (ID), al que pertenecía el RN, sospechoso de haber “indebidamente gastado” más de 4,3 millones de euros entre 2019 y 2024.

Organismo independiente de la UE responsable de combatir el fraude contra los fondos de la Unión y cualquier otro delito que afecte a sus intereses financieros, este organismo supranacional tiene sucursales en casi todos los países miembros de la UE. Es responsable de investigar, procesar y llevar ante la justicia a los autores de tales delitos.

Además de estas investigaciones a nivel europeo, el partido de extrema derecha se enfrenta el 7 de julio a un gran desafío: Marine Le Pen deberá conocer su suerte jurídica ese día con la decisión del Tribunal de Apelación de París en el caso de los asistentes de los eurodiputados RN. La líder de la extrema derecha indicó que se decidiría sobre una cuarta candidatura presidencial tan pronto como se tomara la decisión del recurso de apelación, sin esperar a una posible sentencia del Tribunal de Casación. También está en marcha en París una investigación judicial sobre posibles sobrefacturaciones en las recientes campañas electorales de RN.