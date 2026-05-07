211 activistas, entre ellos 15 franceses, detenidos por Israel y luego desembarcados en Grecia

Se esperaba que estos activistas viajaran a la Franja de Gaza, donde la devastadora guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023 –donde murieron 1.221 israelíes– ha creado una grave escasez de alimentos, agua, medicinas y combustible. Más de 72.500 palestinos han muerto allí por ataques israelíes. Desde el precario alto el fuego que entró en vigor en octubre, el ejército israelí ha controlado más de la mitad del pequeño territorio costero palestino, donde el acceso de la ayuda humanitaria sigue en gran medida restringido.

Quince franceses se encuentran entre las 211 personas interceptadas frente a las costas de Creta por las fuerzas israelíes, según el Ministerio francés de Asuntos Exteriores. “Nuestra primera prioridad es la seguridad de nuestros nacionales y de nuestros conciudadanos”. declaró su portavoz Pascal Confavreux, instando “todas las partes” respetar el derecho internacional.

“Unos 175 activistas de más de 20 flotillas de condones (el último nombre israelí para la flotilla, nota del editor) actualmente se encuentran en camino pacífico hacia Israel.informó por su parte el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en X, difundiendo un vídeo que muestra, según él “Activistas divirtiéndose a bordo de barcos israelíes”.

En una conferencia de prensa en línea el jueves, los organizadores de la flotilla dijeron que varios de sus barcos habían sido interceptados en aguas internacionales, cerca de la isla griega de Creta, a una distancia “sin precedentes” de Israel y que “Habían 211 personas secuestradas”. El viaje de esta nueva Flotilla Mundial Sumud (” resiliencia “ en árabe) para la Franja de Gaza, que abandonó las costas europeas en abril, es el segundo desde el de 2025 de la misma organización que atrajo la atención de todo el mundo.

Durante la noche, la flotilla afirmó que sus barcos habían sido “Rodeado ilegalmente” por barcos israelíes. “Se perdió contacto con 11 barcos”habían especificado los organizadores. “Nuestros barcos fueron abordados por barcos militares que se identificaron como “israelíes””escribieron en X.

Agregaron que el ejército israelí había “Láseres puntiagudos y armas de asalto semiautomáticas” Y “ordenó a los participantes que se reunieran en la parte delantera de los barcos y se pusieran a cuatro patas”.

Durante la noche del miércoles al jueves, Tel Aviv afirmó que los militantes se dirigían a Israel. Pero el jueves por la tarde, el Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, declaró que en la “Tras un acuerdo con el gobierno griego, los civiles transferidos de los barcos de la flotilla a un barco israelí serían finalmente desembarcados en costas griegas”. Grecia “garantizarán su regreso seguro a sus países”añadió el ministerio.

autoridades griegas “están en contacto con las autoridades consulares” de cada uno de los activistas “para asegurar su regreso” a sus países, confirmó este viernes el Ministerio griego de Asuntos Exteriores. Escoltados por la guardia costera griega, los activistas arrestados, en su mayoría nacionales de países europeos, fueron trasladados en cuatro autocares al puerto de Atherinolakkos, en el sureste de la isla de Creta, cerca de la ciudad de Ierapetra.

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Oren Marmorstein, “Todos los activistas de la flotilla se encuentran ahora en Grecia, a excepción de Saif Abu Keshek y Thiago Avila”.

Saif Abu Keshek es “sospechoso de pertenencia a organización terrorista y Thiago Ávila de actividades ilícitas”indicó en su cuenta X el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, añadiendo que estos dos hombres “será trasladado a Israel para ser interrogado”.

El líder comunista Fabien Roussel había pedido la liberación de activistas pro palestinos, incluido un asesor comunista en París. “Una parte de la flotilla que se dirigía a Gaza, en particular el barco de nuestra camarada Raphaëlle Primet, fue abordada por el ejército israelí. Sus tripulaciones fueron secuestradas”, escribió en X. “Estos son actos de piratería y secuestro dirigidos a acciones pacíficas y otras violaciones graves del derecho internacional”, había denunciado por su parte en X al coordinador de La France insoumise, Manuel Bompard.

Varios gobiernos europeos, cuyos ciudadanos se encontraban entre los detenidos, también reaccionaron: Roma, en particular, pidió su liberación, mientras que algunos países, entre ellos España, Turquía y Pakistán, denunciaron “violaciones flagrantes del derecho internacional” por Israel.