Cuatro preguntas para entender el conflicto entre la junta gobernante y los yihadistas aliados con los rebeldes tuareg

Bamako asfixiada por un bloqueo de carreteras, ataques perpetrados en el norte de Malí contra los rebeldes… La situación empeora en el África subsahariana este viernes 1 de mayo tras los grandes ataques perpetrados la semana pasada en Malí, donde fue asesinado el Ministro de Defensa. Desde entonces, los combates han continuado entre, por un lado, los yihadistas del GSIM afiliados a Al Qaeda, aliados con los rebeldes tuareg malienses, y, por otro, los gobiernos de Níger, Burkina Faso y Mali.

El sábado 25 de abril, yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), aliados con Al-Qaeda, reivindicaron una serie de ataques coordinados y a gran escala con la rebelión tuareg del Frente de Liberación Azawad (FLA) contra posiciones estratégicas de la junta en el poder en Mali. Estos ataques tuvieron lugar en las afueras de Bamako, la capital, y en varias ciudades importantes del país.

Estos ataques coordinados y sin precedentes mataron en particular al Ministro de Defensa de Malí, Sadio Camara, de 47 años, una figura clave de la junta. El jefe de los servicios de inteligencia, Modibo Koné, resultó herido de bala. Desde el inicio de los ataques el sábado por la mañana hasta el martes por la noche, Assimi Goïta, jefe de la junta, permaneció invisible y en silencio, alimentando las especulaciones sobre su destino. Finalmente apareció en la televisión nacional el martes por la noche y dijo que la situación de seguridad era “revisado”. Este viernes se rindió en Bamako un homenaje nacional bajo altas medidas de seguridad a Sadio Camara. El general Camara fue considerado el artífice del acercamiento con Rusia en los últimos años.

La noche de estos ataques, el GSIM proclamó la “victoria”fruto de un “trabajo duro”coordinación con sus “fogonadura” y de “la participación activa de nuestros hermanos del Frente de Liberación de Azawad”un grupo independentista predominantemente tuareg creado en noviembre de 2024. Yihadistas y rebeldes tuareg se apoderaron de la ciudad de Kidal, en el norte del país. Según fuentes de seguridad, los dos grupos también lucharon juntos en Gao, también en el norte del país, donde fueron rechazados por el ejército maliense pero todavía están desplegados en la zona.

Estos ataques fueron perpetrados por dos grupos: los yihadistas del GSIM, aliados con Al-Qaeda, y los rebeldes tuareg malienses del Frente de Liberación Azawad (FLA). Materializan una alianza sellada entre estos dos grupos hace un año. Una alianza basada en intereses divergentes pero con un enemigo común: la junta en el poder desde 2020 y los paramilitares rusos que la apoyan.

Desde la década de 2010, las relaciones entre estos dos grupos han sido bastante conflictivas; en 2024 todavía se observaban combates en la frontera con Mauritania. Hasta este acuerdo hace un año. Esta nueva alianza entre el FLA y el GSIM prevé, en particular, la aceptación por parte de los rebeldes tuareg de la aplicación de la Sharia, la creación de jueces reconocidos por los dos movimientos, un intercambio de competencias militares y un principio según el cual, en caso de captura de territorios, la gestión urbana será confiada prioritariamente al FLA y la gestión rural a los yihadistas, detalla el investigador.

La especificidad de esta nueva alianza: une a dos organizaciones con agendas diferentes, señala Jean-Hervé Jezequel, director del proyecto Sahel de la ONG International Crisis Group. “Lo que explica su asociación actual es que estos grupos tienen enemigos comunes: las autoridades militares malienses y sus socios internacionales, en este caso Africa Corps (ex-Wagner)”dijo en una entrevista con “New Obs” el domingo pasado. Si bien precisa que, a pesar de sus enemigos comunes, tienen agendas diferentes: “Por parte del FLA, se trata de una agenda territorial: la liberación de Azawad, en el norte del país. El GSIM, por su parte, lleva consigo una visión político-religiosa encaminada al establecimiento de la sharia y al derrocamiento de los actores internacionales, ayer francés, hoy ruso. »

La junta en el poder en Malí desde el golpe de Estado de 2021 se basa en una alianza con varios países para responder a estos ataques: la Alianza de Estados del Sahel (AES), una fuerza antiyihadista unificada que reúne a Níger, Burkina Faso y Malí.

Los tres países, todos liderados por juntas resultantes de golpes de estado entre 2020 y 2023, crearon esta fuerza unificada de 5.000 hombres contra la “grupos terroristas”aumentó a 15.000 a mediados de abril.

Además, estos tres países, liderados por juntas militares hostiles a Francia, acusan periódicamente a Francia de desestabilizar sus países, lo que París siempre ha negado. El jueves por la tarde, las autoridades nigerinas acusaron a las potencias extranjeras, en primer lugar a Francia, de patrocinar los ataques del sábado en Mali.

Desde la retirada de las fuerzas antiyihadistas francesas, estas juntas militares han formado alianzas con Rusia. Los yihadistas del GSIM piden la retirada de los paramilitares rusos de Mali. El Kremlin respondió firmemente el jueves que sus fuerzas permanecerían en Mali para perseguir “la lucha contra el extremismo, el terrorismo y otras manifestaciones negativas” y que el continuara “para brindar asistencia a las autoridades de turno”.

Rebeldes y yihadistas controlan ahora la ciudad clave de Kidal, en el norte del país. Lo perdieron en noviembre de 2023 tras una ofensiva del ejército maliense apoyado por paramilitares rusos.

El jueves 30 de abril, los yihadistas del GSIM pidieron una gran “frente común” contra la junta militar en Malí. “Llamamos a todos los patriotas sinceros, sin distinción de ningún tipo, a levantarnos y unir nuestras fuerzas en un frente común” incluido “partidos políticos, fuerzas armadas nacionales, autoridades religiosas, líderes tradicionales y todos los componentes de la sociedad maliense”afirmó el grupo yihadista. “Es imperativo terminar” a la junta, por “una transición pacífica e inclusiva” por uno “nuevo Malí” de los cuales “una de las prioridades clave (será) el establecimiento de la sharia”la ley islámica, añadió. El miércoles, los separatistas tuareg anunciaron su intención de conquistar las principales ciudades del norte de Malí, al tiempo que predecían que la junta gobernante “caerá”.

Por su parte, la fuerza antiyihadista unificada de Níger, Burkina Faso y Mali encabezó “intensas campañas aéreas” en el norte de Malí, afirmó el gobierno nigerino el jueves por la noche. autoridades nigerinas “bienvenido (…) de la pronta respuesta enérgica de las unidades de la fuerza unificada (…) que llevaron a cabo intensas campañas aéreas en las horas posteriores a los cobardes ataques del 25 de abril de 2026 en Gao, Ménaka y Kidal”afirmó el gobierno de Níger el jueves por la noche.

El Ministro de Guerra y Defensa de Burkina Faso, el general Célestin Simporé, prometió en nombre de la AES “rastrear” hasta “su último atrincheramiento los asesinos” del Ministro de Defensa de Malí, durante su funeral en Bamako.