un alto el fuego de dos días para la Pascua ortodoxa

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el jueves 9 de abril un alto el fuego en la guerra en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa (sábado 11 y domingo 12 de abril). Kiev aceptó una rara interrupción de los combates cuando la guerra en Ucrania entró en su cuarto año a principios de febrero.

Este viernes 10 de abril, un día después del anuncio, tres personas murieron en ataques en Rusia y Ucrania, en momentos en que las negociaciones de paz no avanzan.

En un comunicado de prensa, el Kremlin anunció que “por decisión del comandante supremo, (…) Vladimir Putin, en relación con la próxima festividad ortodoxa de la Pascua (la Resurrección de Cristo), se decreta un alto el fuego a partir de las 16.00 horas. (15:00 hora de París) el 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026.

el personal general “recibió instrucciones de cesar las operaciones de combate en todas direcciones por un período” advirtiendo que las tropas seguían listas para “contrarrestar cualquier posible provocación del enemigo”.

“Suponemos que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”, añadió Moscú.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció inmediatamente que su país estaba dispuesto a respetar esta rara pausa en las hostilidades, que ya había propuesto por su parte. “ La gente necesita una Pascua libre de amenazas y un movimiento real hacia la paz, y Rusia también tiene la opción de no reanudar las huelgas después de Pascua. “, declaró el presidente ucraniano en X.

Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citado por la agencia Tass, el anuncio de esta tregua no fue discutido previamente con Kiev y Washington, y no está vinculado a las negociaciones para poner fin al conflicto, comprometido debido a la guerra en Oriente Medio.

En más de cuatro años de guerra, ya se han declarado varias treguas de corta duración, que nunca duraron, y Moscú y Kiev se acusan sistemáticamente de violaciones.

Ya en abril de 2022, dos meses después del inicio del conflicto, un intento del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fracasó ante la negativa de Rusia. Moscú creía que esto permitiría al ejército ucraniano rearmarse.

Al año siguiente, en 2023, el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Kirill, pidió a ambos bandos que suspendieran las hostilidades con motivo de la Navidad ortodoxa. Vladimir Putin había declarado una tregua de 36 horas, inmediatamente denunciada como una ” trampa “ a través de kyiv, lo que provocó que continuaran los combates.

En 2025, las vacaciones de Pascua ya fueron objeto de un alto el fuego por parte del presidente ruso. Pero fue violado ampliamente, y las autoridades rusas y ucranianas se acusaron mutuamente de no haberlo respetado.

El día después del anuncio de una tregua, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en ataques rusos en la región de Dnipro, en el este de Ucrania. La administración regional también mencionó en Telegram a otros dos heridos en el distrito de Nikopol, un hombre de 40 años y otro de 74 años.

En Rusia, un hombre murió tras un ataque con un dron ucraniano contra la ciudad de Volzhski, en la región de Volgogrado (sureste), según el gobernador regional Andrei Botcharov.

Varias rondas de negociaciones encabezadas por Estados Unidos no lograron acercar a las partes en conflicto a un acuerdo, y el proceso se estancó aún más a medida que la atención de Washington se centró en Irán.

Moscú exige a Kiev concesiones territoriales y políticas que Volodymyr Zelensky ha rechazado, equiparándolas con una capitulación. Cuatro años después del inicio del conflicto, Moscú ocupa algo más del 19% de Ucrania, la mayor parte del cual fue adquirida durante las primeras semanas del conflicto.

En los últimos días, Ucrania ha llevado a cabo ataques contra un oleoducto ruso en el Mar Báltico y una importante terminal petrolera en el Mar Negro, intentando secar los recursos de hidrocarburos con los que Moscú financia su ofensiva en Ucrania.