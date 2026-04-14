Obras saqueadas durante la colonización: los diputados adoptan una ley para facilitar las restituciones

Publicado el 14 de abril de 2026 a las 10:12, actualizado el 14 de abril de 2026 a las 10:44 a. m. Lectura: 3 min.

Décadas después de los primeros llamamientos para devolver las obras de arte a sus países, los diputados adoptaron por unanimidad el lunes 13 de abril un proyecto de ley largamente esperado en África para facilitar la restitución de las obras saqueadas durante la colonización.

Este texto, pospuesto varias veces, concreta una promesa que el presidente Emmanuel Macron hizo en 2017 durante un discurso ante la juventud africana en Uagadugú, Burkina Faso. El proyecto de ley, aprobado por 170 votos, debe ahora ser objeto de un acuerdo entre diputados y senadores antes de una posible adopción definitiva.

“Esta ley se espera en Francia y en todo el mundo”subrayó la Ministra de Cultura, Catherine Pgard, en el hemiciclo, considerando que no se trata sólo de “herramienta jurídica”pero la elección “abrir una nueva página en nuestra historia”.

Sin embargo, los diputados adoptaron, en contra del consejo del gobierno, una enmienda que pide a los Estados que se comprometan a preservar los bienes devueltos según las normas internacionales y garantizar su accesibilidad al público. Condicionar estas restituciones de esta manera “daño a (allá) soberanía » de estos Estados y “debilitaría el significado simbólico y político de este acto, basado en una lógica de confianza”lamentó el ministro. La izquierda, el MoDem y el grupo macronista también se opusieron, a diferencia de la derecha y la extrema derecha.

Las demandas de restitución no son nuevas. Pero encontraron resistencia por parte de los principales museos occidentales y quedaron relegados a un segundo plano durante mucho tiempo antes de ser recuperados con fuerza a principios de la década de 2010. Tras su elección, Emmanuel Macron hizo una promesa política. Nueve años después, las restituciones se pueden contar con los dedos de una mano.

Francia actúa como pionera en Europa, con una primera devolución muy simbólica de 26 tesoros de Abomey a Benín y del sable de El Hadj Omar a Senegal en 2020. Pero habrá que esperar cinco años para que un “tambor parlante” confiscado en Costa de Marfil desde 1916, el “Djidji Ayokwe”, sea devuelto a principios de 2026.

¿En cuestión? El principio de inalienabilidad de las recaudaciones públicas, que exige la adopción de leyes específicas en una agenda parlamentaria sobrecargada, en un contexto de inestabilidad política.

De ahí esta ley que pretende “un marco claro para organizar futuras restituciones y ganar eficiencia”defendió el ministro. Hará que la restitución sea más fácil al aprobarse ahora por decreto, en lugar de por ley. El ministro elogió “criterios estrictamente definidos”en particular para garantizar el carácter ilícito o no de la apropiación, y la consulta obligatoria de dos comisiones, una científica y otra en la que estará representado el Parlamento, para emitir opinión.

El texto sólo cubre los bienes adquiridos entre 1815 y 1972, entre el inicio del segundo imperio colonial francés y la entrada en vigor de una convención de la UNESCO que establece un régimen de restitución en el derecho internacional.

Sin éxito, grupos de izquierda han intentado eliminar estos plazos, deplorando, por ejemplo, que el Codex Borbonicus, un tesoro conservado en el Palacio Borbón y reclamado por México, no entre en su ámbito de aplicación.

También intentaron, en vano, eliminar la exclusión de los bienes militares prevista en el texto. Atacó en particular el cañón Baba Merzoug, reivindicado por Argelia, instalado en el puerto de Brest. Había sido capturado durante la conquista colonial.

Hasta la fecha, el “solicitudes” restitución “no son numerosos”una decena en total, según el ministerio, pero deberían empezar a fluir una vez que se promulgue la ley. Los diputados votaron, en particular, para que el Estado publique anualmente la lista de obras que probablemente hayan sido adquiridas ilícitamente, para garantizar una mejor información a los Estados solicitantes.

La Agrupación Nacional quería limitar las restituciones a los Estados con los que las relaciones serían “cordial”apuntando en particular a Argelia. Los ecologistas lamentan que la palabra “colonización” está completamente ausente del texto. es una ley “que no está ni en negación ni en arrepentimiento”argumentó en comisión el ministro elogiando un texto “que ayuda a calmar los recuerdos”.

Completa un tríptico, tras dos leyes marco adoptadas en 2023, dirigidas respectivamente a los bienes saqueados por los nazis y a los restos humanos. Este último, reservado a solicitudes de Estados extranjeros, no se aplica a los Territorios de Ultramar. El gobierno, sin embargo, anunció su apoyo a un proyecto de ley que permitirá la repatriación a Guyana de los restos de los amerindios Kali’na, conservados en París desde finales del siglo XIX. Debería ser examinado en el Senado antes de finales de junio.