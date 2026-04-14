Célula de información, escucha… Qué contiene el plan de acción de Emmanuel Grégoire

Un plan para tranquilizar a las familias. El consejo de París adoptó, este martes 14 de abril, el plan de acción para actividades extraescolares dotado con 20 millones de euros impulsado por el nuevo alcalde socialista Emmanuel Grégoire. Este último hecho extraescolar “prioridad número uno” de su mandato, dijo a “New Obs” en una entrevista concedida tras su elección.

El plan fue adoptado tras acalorados debates, en los que la oposición municipal exigió responsabilidades a la exdiputada de Anne Hidalgo, a quien acusa de “negación” sobre las múltiples disfunciones que condujeron al escándalo.

La ciudad de París ha suspendido a 78 facilitadores en las escuelas desde principios de 2026, incluidos 31 por sospecha de violencia sexual. “Tenemos que revisar todo desde el principio con un objetivo, la tolerancia cero”declaró el concejal socialista a principios de abril al presentar su plan de acción a la prensa.

En 2025, treinta presentadores fueron suspendidos en París, dieciséis de ellos por sospecha de actos de naturaleza sexual, según cifras del Ayuntamiento. Desde enero, nueve dirigentes de la misma escuela infantil del distrito 7 han sido suspendidos por sospecha de violencia física y sexual. “Si hubo un error colectivo fue tomar estos casos como casos aislados que reflejan un riesgo sistémico y tal vez incluso una omertá sistémica”. explicó Emmanuel Grégoire.

El plan de acción, detallado en las columnas de “Le Monde”, promete más transparencia. En el marco de las investigaciones sobre la violencia en el entorno extraescolar, Emmanuel Grégoire se compromete a garantizar que “Las conclusiones de las investigaciones administrativas, cuando hay denuncia, se devuelven a las familias afectadas”. A esto añadió que quería crear una “Comisión independiente para establecer un inventario completo y brindarnos recomendaciones”.

También promete “garantizar total transparencia hacia las familias”particularmente comunicándose “cada trimestre las estadísticas y el número de suspensiones de facilitadores”que los grupos de padres luchan por obtener hoy en día. A “folleto de bienvenida” y se organizarán reuniones de regreso a clases después de la escuela en “cada escuela”.

“Vamos a establecer una cadena de denuncias sencilla, accesible e identificada por los agentes, por los padres y por los propios niños de cada colegio”aseguró Emmanuel Grégoire. ¿El objetivo? Facilitar la implementación de informes por parte de las familias porque hasta ahora “No siempre estaba muy claro si era necesario informar al director de la escuela, al director de actividades extraescolares o contactar a los funcionarios electos…”recordó.

Los padres también podrán “entrar directamente” a “Unidad de escucha y denuncia”aclaró Emmanuel Grégoire a principios de mes, añadiendo que el ayuntamiento seguirá suspendiendo a un anfitrión “A la menor sospecha”. Según el sucesor de Anne Hidalgo, “la gran mayoría de los casos” violencia sexual “ datan de 2024 y especialmente de 2025 “principalmente en las escuelas infantiles.

El martes, el Ayuntamiento también se comprometió a invertir “macizamente” en formación, abriendo una “escuela extraescolar” profesionalizar el sector de la animación, que es muy precario. Y promete la reurbanización de espacios. “sensible”como los baños, para evitar que un adulto se quede solo con un niño.

El nuevo inquilino del ayuntamiento de París también quiere acelerar la recogida de pruebas de violencia. “Vamos a apoyar con el Centro de la Mujer la apertura de un Centro Infantil, un lugar de atención a las víctimas, será un lugar de escucha y de recolección de palabras y pruebas, para producir rápidamente hallazgos y diagnósticos médicos legalmente exigibles”.había detallado Emmanuel Grégoire. Detrás de este deseo de eficiencia, la necesidad de probar los hechos porque “si se espera a que se realicen los procedimientos normales, un mes y medio después, las huellas físicas muchas veces ya no existen”lamentó Emmanuel Grégoire a “Le Monde”.

Además, la nueva concejala destacó que la semana del niño es ” complejo “. Para las familias quiere hacer más comprensible la organización del tiempo para las actividades extraescolares. “Espero que más allá de las medidas de emergencia, se organice a partir del mes de abril una convención ciudadana sobre las extraescolares y el tiempo escolar de los niños, con todas las partes interesadas y padres que lo deseen”dijo.