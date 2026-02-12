



Dos días. Esto es lo que duraron las negociaciones entre Ucrania y Rusia en Abu Dabi, que finalizaron este jueves 5 de febrero. ¿Con qué resultados? Kiev y Moscú sólo llevaron a cabo un intercambio de prisioneros, sin lograr avanzar en otros temas con vistas a poner fin a cuatro años de guerra.









Mientras tanto, los ataques rusos se han reanudado a gran escala y Volodymyr Zelensky anunció el miércoles en France 2 que “Si Ucrania no detiene a Putin, invadirá Europa”. Según el presidente ucraniano, que recordó la pérdida de al menos 55.000 de sus soldados, las amenazas de los europeos no pueden hacer frente al líder ruso Vladimir Putin, que “Sólo tengo miedo de Trump”. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de los debates.









Ucrania y Rusia llevaron a cabo este jueves un intercambio de prisioneros acordado durante las negociaciones en Abu Dabi, anunció Moscú. Por el momento, este intercambio de prisioneros parece ser el único resultado tangible de estos intercambios diplomáticos.





En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso anunció que el jueves se habían intercambiado 157 militares por el mismo número de prisioneros de guerra ucranianos. Unos minutos antes, el enviado estadounidense Steve Witkoff, presente en Abu Dabi, había anunciado este intercambio de 314 prisioneros, el primero de este tipo entre Kiev y Moscú desde octubre. En su cuenta X, Steve Witkoff saludó “Conversaciones de paz profundas y productivas” pero reconoció que todavía había “trabajo significativo por hacer”sin dar detalles.













El miércoles, Moscú volvió a insistir en que Ucrania debe cumplir con sus exigencias, reforzando las dudas sobre las posibilidades de éxito de los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo bajo el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump. “Hasta que el régimen de Kiev tome la decisión adecuada, la operación militar especial continuará” “, advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, utilizando el eufemismo vigente en Rusia para describir la invasión de Ucrania lanzada por Moscú en 2022.









Moscú exige en particular que Kiev abandone todo el Donbass, en el este del país, a Rusia a cambio de una posible congelación de la línea del frente. Moscú reclama particularmente la región oriental de Donestk, donde se encuentran las principales defensas contra los ataques rusos. Kyiv hasta el momento se ha negado a abandonar estos territorios. En los últimos dos días no se ha tomado ninguna decisión.









El miércoles por la noche, Volodymyr Zelensky reaccionó a las exigencias de Rusia respecto al Donbass, en una entrevista retransmitida por France 2, estimando que Moscú tendría que sacrificar 800.000 hombres más para completar la conquista militar del Donbass. “Les llevará al menos dos años con una progresión muy lenta. En mi opinión, no durarán tanto”. subrayó, según comentarios traducidos por el canal francés.





Sin embargo, reconoció que el conflicto también pesaba mucho sobre la fortaleza de su país, con “un gran número de desaparecidos” Y “55.000” Soldados ucranianos muertos, una cifra mucho menor que las estimaciones occidentales. “Nosotros, los ucranianos, somos muy conscientes del precio que cada metro y cada kilómetro de esta tierra le cuesta a nuestro ejército”. Luego aseguró.









Putin no tiene “sin miedo a los europeos”, tiene afirmó también el jefe de Estado ucraniano. “Si Ucrania no detiene a Putin, invadirá Europa” advirtió, esperando un comienzo por parte de sus vecinos europeos. “Putin sólo le teme a Trump”juzgó, añadiendo que el líder estadounidense “un medio de presión a través de la economía, a través de sanciones, a través de las armas que podría transferirnos si no quiere enfrentarse directamente al ejército estadounidense”. Estimó que a través del ejército ucraniano, Estados Unidos podría entonces mantener “esta presión sobre Putin”, recordando que Ucrania apoyó las propuestas del presidente estadounidense pero que él “No podría haber ningún compromiso sobre la cuestión de (su) propia soberanía”.









Durante las conversaciones, en las que participaron Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, Rusia mantuvo la presión sobre la población civil ucraniana. El miércoles, un ataque ruso en un mercado de la localidad de Druzhkivka, en el este de Ucrania, dejó al menos 7 muertos y 15 heridos, según el gobernador regional.





Tras una breve pausa obtenida a petición del presidente estadounidense, Moscú reanudó también el martes sus ataques contra las infraestructuras energéticas del país, provocando cortes de calefacción y electricidad en cientos de miles de hogares, en temperaturas cercanas a los -20°C.





Durante la noche del miércoles al jueves, Kiev fue nuevamente atacada por drones rusos que causaron daños en varios barrios. Una mujer tuvo que ser hospitalizada, según el alcalde. En Kharkiv, la segunda ciudad del país, los ataques rusos provocaron “daños graves” a infraestructuras energéticas el jueves, lo que provocó el cierre del transporte electrificado en determinados barrios, indicaron autoridades municipales.