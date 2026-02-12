El primer ministro británico, Keir Starmer, bajo fuego por los vínculos entre Jeffrey Epstein y el exembajador





¿Será Keir Starmer el primer líder en sufrir la peor parte de los “expedientes Epstein”? Si bien el Primer Ministro británico no está directamente implicado en los documentos relativos a Jeffrey Epstein, se le acusa de haber apoyado a un miembro de su partido que tenía vínculos con el criminal sexual estadounidense. Aunque desde entonces ha pedido disculpas, su futuro político está amenazado… Y esto, incluso en su propio bando.









La figura del Partido Laborista, Peter Mandelson, de 72 años, fue despedido de su puesto como embajador en Washington en septiembre, debido a revelaciones sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. Pero fueron los nuevos documentos publicados a finales de enero por el Departamento de Justicia estadounidense los que encendieron la pólvora: supimos en particular que Peter Mandelson habría transmitido información susceptible de influir en los mercados al financiero estadounidense, en particular cuando era ministro en el gobierno laborista de Gordon Brown, de 2008 a 2010. Según extractos bancarios, el delincuente sexual también habría transferido un total de 75.000 dólares (63.200 euros) a cuentas vinculadas a Peter Mandelson, entonces diputado, en 2003 y 2004.









El caso dio un giro legal cuando la policía de Londres anunció el 3 de febrero que había abierto una investigación penal contra el exembajador. “por delitos relativos a faltas en el ejercicio de una función oficial”. El propio ex primer ministro Gordon Brown dice que se lo transmitió a la policía “información relevante” con respecto a la divulgación “información sensible”. Por su parte, la Comisión Europea anunció que ” examinar “ si Peter Mandelson, Comisario Europeo de Comercio de 2004 a 2008, había violado ciertas reglas.





El acusado reaccionó el 1 de febrero afirmando… no tener ningún recuerdo sobre las transferencias de Jeffrey Epstein. Luego anunció que abandonaba el Partido Laborista para no “causar más vergüenza”. Dos días después, bajo la amenaza de que Starmer le retirara su título de Lord, también resolvió abandonar la Cámara de los Lores, el equivalente del Senado al otro lado del Canal de la Mancha, al día siguiente.









Si el caso de Peter Mandelson es motivo de vergüenza para el primer ministro Keir Starmer es porque fue él quien tomó la decisión a finales de 2024 de nombrar a este influyente político embajador en Washington, antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Y esto a pesar de que estaba al tanto de las relaciones entre Mandelson y Epstein, admitió el 4 de febrero ante el Parlamento. El ex embajador “Mentí repetidamente a mi equipo cuando me preguntaron sobre su relación con Epstein antes y durante su mandato como embajador. Lamento haberlo nombrado”declara. Antes de insistir: “Si yo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, él nunca lo habría hecho” sido designado. Y para agregar: “Mandelson traicionó a nuestro país, a nuestro parlamento y a mi partido. »









Este jueves 5 de febrero, el Primer Ministro británico vuelve a defenderse durante un discurso en Hastings, en el sureste de Inglaterra: “Se sabía desde hacía algún tiempo que Mandelson conocía a Epstein, pero ninguno de nosotros sabía el alcance y la oscuridad de esa relación. » Mientras se disculpa: “Las víctimas de Epstein experimentaron un trauma que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender, y tuvieron que revivirlo una y otra vez. Han visto cómo se les retrasaba y con demasiada frecuencia se les negaba la justicia.dijo. Lo siento, lo siento por lo que te hicieron, lamento que tanta gente en el poder te haya traicionado, lo siento por creer las mentiras de (Peter) Mandelson y nombrarlo. »









En este mismo discurso, Keir Starmer se ve obligado a añadir una frase: “Tengo la intención de continuar haciendo este trabajo esencial para nuestro país. (…) Debemos permanecer enfocados en por qué este gobierno fue elegido, para cambiar este país para mejor. » ¿Un signo de fiebre?





Desde hace varias semanas, el jefe del Gobierno británico se enfrenta a una crisis de confianza y de autoridad sin precedentes. Mientras que desde hace semanas se multiplican los rumores sobre maniobras para sustituirlo, diputados de su propio bando, citados anónimamente por la prensa británica, ya no descartan la posibilidad de su salida. Este jueves, los periódicos británicos se preguntaron por su futuro en Downing Street, evocando a un Primer Ministro que “lucha por su futuro” (“The Times”) o en “peligro grave” (“Correo diario”).









“El responsable aquí no es ni el Primer Ministro ni su equipo. Fue Peter Mandelson quien mintió, manipuló y engañó a todos”defendió el ministro de Vivienda, Steve Reed, leal al primer ministro, en el canal Sky News. En su defensa, el Gobierno afirma haber respetado las normas de verificación del nombramiento del ex embajador. El miércoles, tras un intenso debate en la Cámara de los Comunes y bajo la presión de sus propios diputados, el Gobierno acordó transmitir a una comisión parlamentaria los documentos sobre el proceso de nombramiento y destitución del ex embajador. Los furiosos parlamentarios laboristas son criticados “error de juicio” del Primer Ministro y expresaron su ” enojo “e incluso sus ” lástima “ante la forma en que el gobierno manejó este asunto.





Se levanta viento en contra de Starmer en el Parlamento, juzga su discurso el líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch ” avergonzado “creyendo que“Debería disculparse por ignorar las recomendaciones (sobre el nombramiento de Peter Mandelson) en lugar de disculparse por creer” el acusado. Dificultades que llegan en un mal momento para Keir Starmer, a menos de un mes de unas elecciones legislativas parciales en el noroeste de Inglaterra y tres meses de elecciones locales de alto riesgo con la llegada al poder del partido antiinmigración Reform UK de Nigel Farage. Este último describe el asunto como “El mayor escándalo en la política británica en más de un siglo”.