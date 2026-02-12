Los adolescentes menores de 15 años pasan allí casi dos horas al día.





En medio del debate sobre la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años, la cifra da vueltas la cabeza. Los niños y adolescentes de 11 a 14 años dedican una media de 1 hora y 47 minutos al día a las redes sociales y a la mensajería instantánea, según revelan datos publicados este jueves 12 de febrero en el informe anual “El año de Internet” de Médiamétrie, un amplio panorama que abarca tanto los usos como los contenidos digitales.









Estas cifras se publican en un momento en el que el Gobierno quiere prohibir este año las redes sociales a los menores de 15 años, argumentando la necesidad de preservar la salud mental de los jóvenes ante sus efectos nocivos (contenidos inapropiados, ciberacoso, falta de sueño, etc.)





De ser adoptada, la aplicación de esta prohibición, votada a finales de enero en la Asamblea Nacional y que deberá ser examinada en el Senado, está prevista para el inicio del año escolar 2026 para las nuevas cuentas, antes de generalizarse el 1 de enero de 2027.









Cada día, los adolescentes menores de 15 años pasan una media de 1 hora 47 minutos conectados a sus redes sociales y mensajería instantánea a través del smartphone, el 91% de ellos, siendo el otro medio preferido de conexión el ordenador y la tableta (9%).









En términos más generales, el tiempo medio que todos los franceses pasan cada día en Internet ha superado las tres horas (3h01). Se sitúa en 4:53 entre los jóvenes de 15 a 24 años, la generación más conectada. Por el contrario, los mayores de 65 años sólo pasan allí media hora al día.









El pico de consultas por Internet se produce al final del día a las 18.41 horas, hora que también es popular entre los usuarios de mayor edad.





Pero lo más sorprendente es “10% de los niños de 11 a 14 años” quien va a internet “están conectados a medianoche”que puede dar “estudiantes universitarios bastante cansados” al día siguiente, subrayó Catherine Poullet, directora de medición de audiencia de Internet de Médiamétrie, durante una rueda de prensa.









En total, dos tercios (64%) de los niños de 11 a 14 años se conectan a Internet todos los días, en comparación con el 76% de todas las edades combinadas. Esta proporción es cercana a 9 de cada 10 para las personas de 15 a 64 años. “Seguiremos con mucha atención la evolución de los indicadores según la legislación”señaló Julien Rosanvallon, director general adjunto de Médiamétrie.













Los usos de los más jóvenes son diversos. Los adolescentes de 11 a 14 años generalmente prefieren Snapchat a otras redes sociales. En total, el 52% de los niños de 11 a 14 años acceden a Snapchat, el 40% a WhatsApp, el 32% a Instagram, el 30% a TikTok y el 16% a Facebook.



