Ucrania y Europa se muestran escépticas ante el plan estadounidense, rechazado por Zelensky





Ucrania y Europa se enfrentan a un dilema espinoso desde el anuncio de una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra iniciada por Rusia en 2022. Si Washington juzga este plan ” Bien ” Para ambas partes, parece muy favorable a Moscú: entre los 28 puntos apoyados por Donald Trump y revelados por varios medios de comunicación, se pide en particular que Kiev ceda los territorios ocupados a Rusia, renuncie a unirse a la OTAN, reduzca sus fuerzas armadas y, en consecuencia, organice elecciones. Planteando preocupaciones compartidas por otros líderes europeos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondió y prometió ofrecer “alternativas”. “ Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Zelensky rechaza el plan, a pesar del temor a perder el apoyo de Estados Unidos.





Volodymyr Zelensky rechazó este viernes el plan estadounidense y explicó en un vídeo a la nación que estas propuestas son un buen augurio. “una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia. »





“Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”admitió, sin ocultar su preocupación por las consecuencias de rechazar este plan. “Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: perder la dignidad o correr el riesgo de perder a un socio clave”Estados Unidos.









Anteriormente, el negociador ucraniano Roustem Oumerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, había insistido en que no puede haber “decisiones fuera del marco de nuestra soberanía, la seguridad de nuestro pueblo o nuestras líneas rojas”.





• Los europeos están preocupados por la soberanía territorial de Ucrania





Tras recibir este plan, Volodymyr Zelensky celebró el viernes consultas urgentes con los líderes francés, alemán y británico. Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer saludaron al “Esfuerzos americanos”según un comunicado de prensa de la Cancillería alemana, y, con el presidente ucraniano, “Acogió con satisfacción el compromiso con la soberanía de Ucrania y el deseo de otorgarle sólidas garantías de seguridad”.





Pero los tres líderes pidieron que se encuentre una solución al conflicto en Ucrania que implique “completamente” Kyiv, y aseguró que cualquier decisión requería la “apoyo conjunto y consenso” de los europeos y de la OTAN, indicó el Elíseo en un comunicado de prensa. los europeos quieren “las fuerzas armadas ucranianas son capaces de defender eficazmente la soberanía de Ucrania”donde el plan estadounidense pretende frenar al ejército ucraniano, precisó la Cancillería alemana. También se comprometieron a “Perseguir el objetivo de preservar intereses vitales europeos y ucranianos a largo plazo”.





“No se debe decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania”criticó por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras una llamada con Volodymyr Zelensky.









El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también advirtió que cualquier “solución de paz” porque Ucrania debería respetar su “integridad territorial”según lo dictado por la carta de la ONU y el derecho internacional.





Un funcionario estadounidense respondió a algunas preocupaciones asegurando que el plan para Ucrania incluía garantías de seguridad de Washington y sus aliados europeos equivalentes a las de la OTAN en caso de un futuro ataque, confirmando informes de prensa.





• Kallas acusa a Rusia de intentar evadir las sanciones





La Unión Europea, por su parte, subrayó que el plan americano no le había sido comunicado oficialmente, una nueva señal del intento de marginar a los europeos en las negociaciones.





Pero el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, estimó que Rusia busca, con el anuncio de este plan, impedir la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses contra sus exportaciones de petróleo y el debate en curso en Bruselas sobre el uso de los activos de su banco central congelados en Europa. “Debemos ser muy firmes al decir con nuestros socios de Asia y Oceanía que no caeremos en estas dos trampas”añadió.









“Todos queremos que esta guerra termine. Pero importa cómo termine: recompensar la agresión de Rusia no hará que Ucrania, Europa o la región del Indo-Pacífico sean más seguras”.afirmó además el jefe de la diplomacia de la UE.





• Zelensky promete ofrecer “alternativas”





Ante el dilema que plantea este plan estadounidense, Volodymyr Zelensky indicó que propondría “alternativas” en términos de Estados Unidos. “Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas”aseguró, prometiendo que no lo haría “traicionará” no Ucrania. Por la tarde habló con el vicepresidente estadounidense, JD Vance.





Sin comentar las preocupaciones del partido ucraniano, Donald Trump le dio un plazo para que Kiev acepte su plan: lo fijó para el 27 de noviembre. Hasta entonces, los líderes europeos se reunirán en el G20, que comenzará mañana en Sudáfrica.