Orden, metodología, reacciones... Volver a la polémica.





Una encuesta que enciende a la comunidad académica. El Ministerio de Educación Superior encargó al centro de investigaciones políticas Sciences Po (Cevipof) un estudio sobre el antisemitismo en las universidades. Destinado a los profesores, despertó especialmente el entusiasmo del primer sindicato de profesores-investigadores de la enseñanza superior (Snesup-FSU). Varios rectores de universidades han anunciado que no distribuirán este estudio a sus profesores y personal administrativo.













El tema del antisemitismo en las universidades es noticia desde hace varios meses. A principios de julio, el Parlamento adoptó una ley para luchar contra el antisemitismo en la enseñanza superior, que prevé medidas de sensibilización y sanciones disciplinarias y establece la designación de un “referente” establecimiento dedicado a la lucha contra el antisemitismo y el racismo.





• Un “estudio científico” basado en dos encuestas













Este estudio dedicado a “antisemitismo en la educación superior y la investigación”se basa en dos encuestas, una realizada entre estudiantes y la otra entre el personal. ella usa “sobre percepciones, experiencias y dinámicas vinculadas al antisemitismo” en educación superior e investigación. La carta, fechada el 18 de noviembre, distribuida en las redes sociales por varios académicos, anima a los presidentes de universidades y organismos de investigación a transmitir un enlace a un cuestionario a todos los profesores o al personal administrativo bajo su autoridad.





Este cuestionario, realizado por Ifop, pregunta al personal sobre el antisemitismo que pueden haber presenciado, pero también sobre sus propias opiniones. “Cuando piensas en el antisemitismo que existe en Francia, ¿dirías que los judíos tienen alguna responsabilidad? »pregunta en particular. Si algunas preguntas mencionan la islamofobia, la homofobia o la misoginia, muchas se relacionan con el antisemitismo, pidiendo también clasificar “completamente cierto” tiene “completamente falso” alguno “Opiniones que a veces escuchamos sobre los judíos”como “En general, los judíos son más ricos que el francés medio”. Los encuestados también deben especificar su edad, género, región o tipo de establecimiento, sus funciones (docentes, administrativas, etc.) y clasificarse en el espectro político.





• Los sindicatos exigen la retirada de la encuesta





El 23 de noviembre, el primer sindicato de docentes-investigadores de educación superior (Snesup-FSU) fue movido por esta encuesta. Para el Secretario General, Emmanuel de Lescure, el estudio pretende establecer “una especie de mapeo de opiniones políticas en la educación superior y la investigación”que cuestiona su “legalidad”. Se preocupa por las preguntas. “sesgado” y cuestiona la estricta garantía de anonimato prometida en la carta. viendo un “mascarada científica”exige su retirada.





“Al asociar posiciones políticas y comentarios o actos antisemitas en las mismas tablas, el cuestionario contribuye a politizar artificialmente un tema que, por el contrario, requiere rigor, precisión y objetividad”denunciaron nuevamente el lunes en un texto conjunto el Snesup-FSU, la CGT FERC Sup, Sud Education, el SNPTES-Unsa, la Liga de Derechos Humanos (LDH) y la Asociación para la Libertad Académica, en particular. “Lejos de reforzar la lucha contra el antisemitismo, este enfoque contribuye a crear confusión, alimentando controversias y emociones”continúan los firmantes, exigiendo la retirada de la investigación.









“Producir estadísticas sobre las orientaciones políticas de los agentes del sector público sólo puede conducir a que sean arrojados en manos de medios de comunicación ultraorientados”también criticó en Bluesky al investigador de ciencias políticas Emilien Houard-Vial.









• Cevipof defiende su metodología









El personal estaba “Invitado a responder a un cuestionario autoadministrado en línea, utilizando un enlace gestionado íntegramente por Ifop, un instituto de encuestas asociado a cargo del campo de la encuesta y de la recopilación de cuestionarios”continúa Cevipof, destacando que no ” agente ” no es “obligado a responder”.





Según Cevipof, “Ni el ministerio ni el centro de investigación dispondrán de los datos individuales así recogidos por Ifop”. “Este estudio está supervisado por dos investigadores, expertos en estadística y análisis de datos y actitudes y comportamientos políticos (…) Su independencia y libertad académica deben ser plenamente protegidas”todavía suplica.





“Doy todo mi apoyo al Cevipof, cuyo rigor es conocido por todos. La libertad de investigación no se puede negociar”reaccionó en X el director de Ciencias Po, Luis Vassy.









• Los rectores de las universidades se niegan a publicar una encuesta









“Esta es la razón por la que France Universités (…) decidió no transmitirlo”continúa la carta firmada por la oficina de esta asociación que reúne a más de 70 rectores de universidades y escuelas públicas de enseñanza superior.