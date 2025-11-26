¿Qué es el endeudamiento “forzado”, la medida socialista rechazada por Roland Lescure?





Los debates sobre el proyecto de ley de finanzas para 2026, rechazado en primera lectura por la Asamblea Nacional, se abrirán el jueves 27 de noviembre en el Senado. Pero algunas enmiendas presentadas ya están suscitando cierto debate fuera del hemiciclo del Palacio de Luxemburgo. Como varias enmiendas introducidas por los socialistas, que proponen establecer un préstamo obligatorio a interés cero para los ricos. ¿De qué estamos hablando?





• ¿En qué consiste la propuesta de los senadores socialistas?





Apoyadas por los senadores socialistas Patrick Kanner, Claude Raynal y Thierry Cozic, varias enmiendas al proyecto de ley de finanzas para 2026 proponen crear el préstamo obligatorio al Estado, sin intereses, para los hogares franceses más ricos, según informa el periódico económico “Les Echos”. El grupo ecologista presentó una enmienda idéntica en el Senado.













Según los cálculos del senador, esta propuesta podría aportar al Estado entre 6.000 y 15.000 millones de euros, según los criterios elegidos.





• ¿Quién podría verse afectado si se votara esta medida?









• ¿Es posible obligar a un contribuyente a prestar dinero al Estado?





Para ser válido, este sistema requiere ser establecido mediante autorización del legislador. En la década de 1980, bajo la presidencia de François Mitterrand, se puso en marcha un préstamo similar. Mediante Ordenanza No. 83-354 de 30 de abril de 1983 se estableció un préstamo obligatorio por un período de tres años. Los contribuyentes afectados por la medida eran todos aquellos que tenían deudas. “al impuesto sobre la renta adeudado para 1981” y a “el impuesto a las grandes fortunas en 1983”.









• ¿Cuál es la posición del gobierno?





Si los socialistas tienen pocas esperanzas de una posible votación sobre su enmienda en la Cámara Alta, parecen confiar en el interés del Gobierno en la medida. La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, afirmó que el ejecutivo no tenía “sin posición decidida” sobre una propuesta analizada “con amabilidad”.





“Necesitamos analizar las modalidades de implementación con los socialistas”añadió durante el informe del consejo de ministros de este miércoles, al tiempo que recordó la posición del “base común” : ningún impuesto que “destruiría empleos, obstaculizaría la innovación y ralentizaría todo lo que impulsa el crecimiento francés y el éxito de las empresas francesas”.





Según información de “Echos”, la propuesta incluso surgió de “Discusiones directas entre Oliver Faure y Sébastien Lecornu”. ¿El objetivo? Satisfacer a los socialistas que sufrieron un revés con el rechazo del impuesto Zucman en la Asamblea Nacional.









Por su parte, el ministro de Finanzas, Roland Lescure, rechazó categóricamente la medida. “Hoy en día, la gente sigue prestando a Francia, y eso es mucho mejor. Así que a priori no hay necesidad de un préstamo, es más, es obligatorio”aseguró sobre el Inter de Francia. “Que los socialistas sienten nostalgia por los años de Mitterrand, lo entiendo. La última vez que lo hicimos fue durante el gobierno Mauroy en 1983. Podemos examinar todas las (…) formas creativas e innovadoras de financiar la deuda del Estado, ¿por qué no? Pero atención, hoy no tengo un problema de financiación. Tampoco planeo tenerlo el año que viene”reaccionó Roland Lescure.