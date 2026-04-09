Ucrania: los enviados estadounidenses Kushner y Witkoff podrían venir a Kiev por primera vez

Publicado el 5 de abril de 2026 a las 11:47 horas. Lectura: 1 min.

Por primera vez, los emisarios de Donald Trump, Steve Witkoff (cuyos intercambios con Rusia, filtrados en noviembre, fueron señalados) y Jared Kushner (yerno de Trump, que como él mezcla negocios y política) podrían viajar a Kiev este mes, así como Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur y cercano al presidente estadounidense.

Así lo anunció Kyrylo Boudanov, asesor del presidente ucraniano, el sábado 4 de abril a la agencia Bloomberg. Witkoff y Kushner ya se han reunido con representantes ucranianos en Estados Unidos, pero hasta ahora sólo han estado en Moscú para discutir con Rusia.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibió el sábado en Estambul a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para conversar sobre energía y seguridad marítima, así como sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia, dijo la presidencia turca.

Recep Tayyip Erdogan “subrayó la importancia que Turquía concede a la seguridad de la navegación en el Mar Negro y el carácter crucial de la seguridad del suministro energético”declaró la oficina presidencial turca.

Además de la cooperación en materia de seguridad, los dos también discutieron “medidas destinadas a implementar proyectos conjuntos para el desarrollo de infraestructuras de gas, así como posibilidades para el desarrollo conjunto de yacimientos de gas”afirmó Volodímir Zelenski.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, Kiev ha intentado utilizar su experiencia en defensa antiaérea contra los drones Shahed de diseño iraní, utilizados por Rusia y a los que se enfrentan las monarquías del Golfo, objetivo de Teherán.

Este encuentro se produce al día siguiente de una conversación telefónica entre el presidente turco y su homólogo ruso Vladimir Putin.

Los dos hombres pidieron un alto el fuego en Medio Oriente y discutieron la seguridad en la región del Mar Negro, mientras Moscú acusaba a Kiev de atacar a los petroleros allí y de atacar la infraestructura de gas que une a Rusia con Turquía.

El presidente ucraniano también se reunirá en Estambul con Bartolomé I, jefe del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y figura de autoridad en el mundo ortodoxo. La Pascua ortodoxa se celebra en Ucrania y Rusia el 12 de abril.