¿Por qué el recurso a la enmienda 25 tendría pocas posibilidades de éxito?

El presidente estadounidense, ciertamente conocido por su propensión a utilizar un vocabulario florido, ha vuelto a destacar en los últimos días por sus declaraciones extremas y contradictorias en el contexto de la guerra en Oriente Medio y las negociaciones con Irán.

El domingo, el presidente estadounidense escribió en su plataforma Truth Social: “Abran el puto Detroit, psicópatas, o vivirán en el infierno”. – ¡VERÁS! » Y para agregar: “Gloria a Alá. » Luego el martes: “Esta noche morirá una civilización entera”advirtió antes de plantear la posibilidad de un compromiso diplomático y concluir con: “Dios bendiga al gran pueblo de Irán. » Ante esta enésima salida del republicano de 79 años, muchas voces se alzan tanto entre demócratas como entre republicanos para cuestionar su equilibrio psicológico.

En la oposición estadounidense, muchos cargos electos advierten sobre la salud mental de Donald Trump, especialmente tras los controvertidos comentarios del multimillonario sobre Irán. “Las facultades mentales del presidente están colapsando”denunció la representante electa progresista Alexandria Ocasio Cortez el “demasiado inestable, peligroso y desequilibrado para mantener los códigos nucleares”.

Entre los partidarios de MAGA (Make America Great Again), los partidarios tradicionales del presidente también acusan al presidente de demencia. La influencer trumpista Candace Owens, aunque ferviente partidaria de Donald Trump, se mostró alarmada por la gestión de Donald Trump del conflicto en Oriente Medio. “Hay que invocar la Enmienda 25. Es un loco genocida. El Congreso y los militares deben intervenir. Hemos superado la etapa de la locura”declaró en X.

La ex diputada trumpista Marjorie Taylor Greene, que se ha vuelto muy crítica, estimó el domingo que Donald Trump era “se volvió loco”. Al igual que muchos demócratas, esta figura ultraconservadora también abogó el martes por el uso de la 25ª enmienda. Por su parte, el influyente comentarista de extrema derecha Tucker Carlson también reaccionó. “Ha llegado el momento de decir no” al presidente, les dijo a los ejecutivos de la Casa Blanca y del ejército.

Esta retórica caótica de Donald Trump arroja luz sobre la 25ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Este texto permite, mediante un procedimiento vinculante, destituir por la fuerza a un presidente considerado incapaz de ejercer sus funciones.

El apartado 4 de este texto permite poner fin al mandato del actual presidente si es juzgado “incapaz de ejercer los poderes y deberes de su cargo”. El artículo 1 de esta misma modificación dispone también que en “en caso de destitución del presidente, de su muerte o de su renuncia, el vicepresidente pasa a ser presidente”. En caso de salida de Donald Trump, sería su actual vicepresidente, JD Vance, quien asumiría el cargo.

Este impeachment es hoy sólo una hipótesis, porque quedan varios obstáculos antes de empujar a Donald Trump hacia la salida. El vicepresidente debe primero iniciar el proceso y debe beneficiarse de la “Apoyo de ocho de los quince miembros del gabinete”recuerda un artículo de “Le Monde” de 2021. Sin embargo, aunque se muestra bastante discreto sobre la guerra en Oriente Medio, que en realidad no aprobaría, nada indica que JD Vance comparta el punto de vista de quienes acusan al presidente de demencia. La observación es la misma para los miembros del gabinete.

Luego, los funcionarios ejecutivos deberán firmar y transmitir al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes un “declaración escrita que acredite que el presidente no puede ejercer los poderes y deberes de su cargo”podemos leer en el apartado 4 de la 25ª enmienda. A continuación, el vicepresidente asume el cargo de jefe de Estado. Pero, otra dificultad, el presidente puede impugnar el proceso enviando un documento similar a los mismos funcionarios electos para certificar que no es incapaz de ocupar su cargo.

Si los autores de la primera declaración reiteran su solicitud a los líderes del Congreso, se requiere una votación. Dos tercios de los miembros del Senado y dos tercios de la Cámara de Representantes deben votar para validar el proceso de impeachment. Sin embargo, en ambos órganos institucionales los republicanos son actualmente mayoría y muchos todavía apoyan al presidente estadounidense.

Por lo tanto, estas múltiples condiciones hacen que el impeachment exitoso de Donald Trump sea casi imposible. Sin embargo, dentro de unos meses se celebrarán las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. En esta ocasión, los resultados pueden desestabilizar a la administración Trump y sus planes.