denuncia del eurodiputado LFI, un asesor del Ministerio de Justicia implicado

La Cancillería bajo presión tras la detención de Rima Hassan: el eurodiputado del LFI acusa al portavoz del Ministerio de Justicia de ser el origen de filtraciones a los periodistas, lo que él niega, mientras que el ministro Gérald Darmanin ha iniciado una investigación.

El funcionario electo franco-palestino presentó una denuncia en París por “violación del secreto profesional”anunció su abogado Vincent Brengarth, explicando que también había “escribió al Ministro del Interior y al Ministro de Justicia para solicitar la apertura de investigaciones administrativas”.

En el centro de la tormenta está el portavoz del Ministerio de Justicia, Sacha Straub-Kahn, cuyo “Canard Enchaîné” afirma haber hablado con varios periodistas durante la audiencia de Rima Hassan y haber discutido el contenido de su custodia.

“Mi función es llevar la voz del Ministerio de Justicia y demostrar pedagogía (…) para hacer entender nuestra acción (…) a los periodistas que así lo deseen. Estos intercambios son regulares, se refieren a una amplia variedad de temas y nunca abordan el fondo de los casos”.explicó en X.

Al mismo tiempo, el Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pasó al frente explicando que se había puesto en contacto con la Inspección General de Justicia a propósito de estas filtraciones, en respuesta a una pregunta del diputado del LFI, Thomas Portes, que pedía la salida del portavoz.

Acusó al diputado de desear “ponen en peligro especialmente a un magistrado, portavoz del Ministerio de Justicia”. A continuación, el ministro leyó los mensajes antisemitas. “más de 300”apuntando a Sacha Straub-Kahn en las redes sociales, antes de dirigirse a los Insoumis: “Condenen el antisionismo y el antisemitismo que hay en sus filas”.

La Justicia no se hizo esperar para abordar la cuestión de las filtraciones. El viernes, la fiscalía de París anunció la apertura de una investigación por violación del secreto de la investigación, delito castigado con tres años de prisión y una multa de 45.000 euros. En cuestión, “la temporalidad y (el) grado de precisión de la información publicada en los medios de comunicación durante la detención policial y antes de cualquier comunicación judicial”.

El 2 de abril, Rima Hassan fue citada y puesta bajo custodia policial, como informó la prensa. Al final, la fiscalía indicó que sería juzgada por apología del terrorismo, por una de sus publicaciones en X.

La prensa había mencionado, según una fuente cercana al asunto, el descubrimiento de “unos pocos gramos” de una droga sintética en el bolso del funcionario electo de 33 años. Pero esta información no fue corroborada por la fiscalía al finalizar la detención policial, sino que el fiscal indicó que era necesario esperar los resultados. “análisis adicionales” del producto para decidir. Posteriormente, la fiscalía indicó que “El registro de las pertenencias de Rima Hassan reveló la presencia de materiales que se parecían, por un lado, al CBD y, por otro, al 3MMC (una droga sintética, nota del editor), sobre los cuales fue interrogada” y eso “estos elementos son separados y serán objeto de un procedimiento separado”.

Rima Hassan tiene “indicó espontáneamente que había comprado CBD legalmente en una tienda que ella designó y desconocía que en esta ocasión se le hubiera podido facilitar un producto de otra naturaleza”dijo la fiscalía. “Según los primeros análisis realizados por la policía, la resina contenía trazas de una droga sintética. Sin embargo, los análisis de orina no revelaron la presencia de dicha droga en el cuerpo de la señora Rima Hassan.subrayó Vincent Brengarth en un comunicado de prensa.

Este CBD fue adquirido en una tienda de Bruselas, compra de la que Rima Hassan pudo presentar pruebas, añadió. Ella “niega rotundamente haber adquirido alguna droga sintética. Su única intención era adquirir legalmente productos derivados del CBD, estando autorizada esta sustancia para su venta y consumo”continuó.

El día después de su detención policial, Rima Hassan fue nuevamente interrogada, en sesión pública, por la policía como parte de otras dos investigaciones. Ella había denunciado un “verdadero acoso judicial y político debido y exclusivamente debido” de su “opiniones políticas”.