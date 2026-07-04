Ucrania lleva a cabo un ataque en la región de San Petersburgo y niega la caída de la ciudad reclamada por Putin

Publicado el 4 de julio de 2026 a las 18:02 horas. Lectura: 3 min.

Un ataque masivo con drones y misiles ucranianos tuvo como objetivo Rusia durante la noche del viernes 3 al sábado 4 de julio, en particular la región de San Petersburgo, y Moscú prometió responder a estos ataques que se produjeron unos días después de los mortíferos bombardeos en Kiev.

Al mismo tiempo, el ejército ucraniano desmintió el anuncio hecho por Moscú el viernes de la captura de la ciudad ucraniana de Kostyantynivka, actualmente epicentro de los combates en el frente.

En un comunicado, el ejército ruso dijo que había derribado durante la noche 494 drones y 10 misiles ucranianos de largo alcance “Flamingo”, así como 9 municiones para lanzacohetes múltiples HIMARS suministradas por Washington a Kiev.

Estos bombardeos no causaron víctimas ni daños importantes, según las autoridades rusas. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que esto “Intento (del presidente ucraniano) V. Zelensky de dañar la infraestructura civil” en Rusia “No nos quedaremos sin una respuesta adecuada”.

Estos ataques, que tuvieron como objetivo en particular la segunda ciudad de Rusia, de donde es originario el presidente ruso Vladimir Putin, se producen después de un ataque ruso en Kiev que dejó 30 muertos esta semana.

Unos 70 drones ucranianos han sido neutralizados sobre San Petersburgo, anunció el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov. Según él, un dron impactó en la zona de una terminal petrolera, provocando problemas “técnico” “resuelto” y sin causar víctimas.

Un dron derribado también se estrelló en el lugar del histórico complejo del Palacio Peterhof, cerca de San Petersburgo, sin causar daños ni víctimas, según Alexandre Beglov. Los restos de drones también cayeron cerca del puerto ruso de Vysotsk, cerca de la frontera con Finlandia, dijo Alexander Drozdenko, gobernador de la región de Leningrado.

Según el ejército ruso, los ataques ucranianos se dirigieron a una docena de regiones, incluida Moscú, y provocaron cortes de energía y agua en la región fronteriza de Belgorod.

Por su parte, Volodymyr Zelensky afirmó que la base naval de Kronstadt en San Petersburgo había sido alcanzada durante los ataques.

“Las fuerzas de defensa de Ucrania han atacado la infraestructura petrolera portuaria que genera ingresos para la guerra de Rusia, y también ha habido ataques exitosos contra Kronstadt, un objetivo militar importante”afirmó el líder ucraniano.

Estos ataques provocaron el cierre durante varias horas de tres aeropuertos en el noroeste de Rusia (Kaliningrado, Pskov, San Petersburgo), informó la agencia de aviación civil rusa.

En las últimas semanas, Kiev ha intensificado estos ataques en profundidad en represalia por los bombardeos del Kremlin que han devastado su territorio casi a diario desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania en febrero de 2022.

Un nuevo bombardeo ruso dejó al menos 4 muertos y 33 heridos el viernes por la noche en el centro de Sumy, ciudad del noreste de Ucrania, según el último informe de las autoridades locales.

En la región ucraniana de Donetsk (este), el ejército ruso concentra sus esfuerzos en Kostyantynivka. Esta ciudad es uno de los últimos obstáculos en el camino hacia las grandes ciudades de Kramatorsk y Slaviansk, bajo control ucraniano, cuya captura es el objetivo último del Kremlin en el Donbass.

Este sábado Kiev desmintió la caída de Kostyantynivka, anunciada la víspera por Moscú.

“Pequeños grupos de infantería (de una a tres personas) lograron infiltrarse profundamente en las formaciones de combate de las fuerzas ucranianas” en esta ciudad, pero estos grupos están siendo “detectado y eliminado”añadió.

Volodymyr Zelensky describió el reclamo ruso como ” mentir “un día después de la aparición en televisión de su homólogo ruso Vladimir Putin con uniforme militar, agradeciendo a sus tropas por la toma de la ciudad, un “gran importancia estratégica”.

Este sábado por la mañana, durante una rueda de prensa en Moscú, el general Sergei Rudskoy, adjunto al jefe del Estado Mayor ruso, sostuvo que las tropas del Kremlin estaban “en todas partes” de Kostyantynivka y continuó “sin pausa” su ofensiva para capturar la ciudad vecina de Druzhkivka, otro bastión de las fuerzas ucranianas.