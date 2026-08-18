Contra la desertificación y la sequía, se abre este lunes en Mongolia una COP17 crucial

Menos publicitada que sus hermanas mayores dedicadas al clima o la biodiversidad, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD) inaugura este lunes 17 de agosto en Ulán Bator, Mongolia, su 17.mi Conferencia de las Partes (COP17). Adoptado en 1994 tras la Cumbre de la Tierra de Río de 1992, este tratado internacional reúne a 197 estados y a la Unión Europea hasta el 28 de agosto de 2026.

Descrita durante mucho tiempo cínicamente como la “COP de los pobres” porque originalmente se refería principalmente a los países del Sur, el organismo hoy enfrenta un peligro universal. Según las Naciones Unidas, el 40% de la tierra del planeta está degradada por la erosión, la deforestación, la artificialización o la agricultura intensiva, amenazando los recursos y los medios de vida de 3.200 millones de personas. El coste anual de estas degradaciones y sequías alcanza los 300 mil millones de dólares. La desertificación no es sólo el avance de la arena: es una pérdida duradera y difícil de revertir de las funciones del suelo.

Francia ya no es inmune: declarada “parte afectada” en la COP16 de Riad en 2024, el 1,4% de su territorio metropolitano está afectado por la aridificación (especialmente en la costa mediterránea) y entre dos tercios y el 75% de sus suelos están deteriorados.

La elección de Ulán Bator como sede de la cumbre es significativa: el 77% del territorio mongol está degradado. El país anfitrión honra el pastoreo, la ganadería extensiva gracias a la cual viven 500 millones de personas en el planeta. En este año 2026, proclamado “año internacional de los pastizales y de los pastores”, Mongolia pretende lanzar una coalición para garantizar la tierra y los derechos transfronterizos de los nómadas, recordando que esta práctica fertiliza el suelo y previene los incendios.

Las negociaciones, sin embargo, prometen ser tensas debido a la sequía. Los países del Sur exigen un protocolo jurídicamente vinculante sobre gestión del agua y fondos específicos, mientras que el Norte favorece mecanismos no vinculantes y alertas tempranas.

Por el lado del presupuesto, la brecha es inmensa: lograr el objetivo de restaurar mil millones de hectáreas para 2030 requeriría 2,6 billones de dólares. Sin embargo, hasta la fecha el Fondo para el Medio Ambiente Mundial solo ha recaudado 3.900 millones de dólares para el ciclo 2026-2030, en comparación con los 5.250 millones de dólares del ciclo anterior. La COP17 también debe sentar las bases para después de 2030 y discutir una expansión del tratado más allá de las zonas áridas, temida por los países desarrollados por su coste.

En el escenario geopolítico, esta COP17 parece ser uno de los últimos paraísos multilaterales: Washington, Pekín y Moscú se sientan juntos, y la administración estadounidense conserva, en particular, la presidencia del comité científico y técnico.

Del lado francés, el ejecutivo ha optado por un servicio mínimo. La exsecretaria ejecutiva del CNULCD (2013-2019), la ministra de Transición Ecológica Monique Barbut declinó el viaje a Ulán Bator. Debilitada por las tensiones gubernamentales y afectada por la sequía que afecta a Francia, justificó su ausencia en “Libération” explicando que “ no era posible (para ella) ausentarse por una semana dadas las emergencias del regreso a clases “. La delegación francesa está encabezada por la embajadora para el Medio Ambiente, Barbara Pompili, a la que se unieron, en la segunda semana, los diputados Marc Fesneau (Movimiento Democrático) y Pierre Pribetich (Partido Socialista).

Esta conferencia abre una densa secuencia ambiental: será seguida por la COP17 sobre biodiversidad en Armenia en octubre, la COP31 sobre clima en Turquía en noviembre y la cumbre de la ONU sobre el agua en diciembre.