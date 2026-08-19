No saldremos de la crisis climática como salimos del Covid-19 y de la crisis financiera de 2008

Este verano cambiamos de mundo: no más “dulce Francia”. Nuestros bosques están muriendo y ardiendo. Nuestros ríos están secos. Las centrales nucleares están cerradas. Los agricultores ya no producen casi nada. Los animales están muriendo en los establos y ya no sabemos qué hacer con sus cadáveres. Ya no encontramos ensaladas ni verduras en los mercados. Los turistas han desaparecido. Nuestras ciudades y sus apartamentos están resultando inhabitables. El desempleo y la inflación, que ya estaban aumentando antes del verano, se dispararán al comienzo del año escolar…

Sin embargo, Emmanuel Macron sigue desfilando en moto de agua en Brégançon. Aunque ningún migrante ha entrado en la Unión Europea (UE) después de Ceuta, la inmigración sigue ocupando todos los medios de comunicación. Mientras que, tal como van las cosas, pronto podría ser nuestro turno de tener que migrar. Se nos sigue prometiendo cada vez más centrales nucleares y centros de datos. La FNSEA y los ministros que la sirven están decididos a hacer todo lo posible para que la agricultura productivista pueda continuar como hasta ahora. Edouard Philippe y Gabriel Attal siguen peleando por quién de ellos caminará más por las fronteras de la RN. El gobierno de Sébastien Lecornu sigue preparando un presupuesto que, como siempre, perdonará a los más ricos y recortará el gasto en medio ambiente, salud, educación, etc.

Con los acontecimientos de este verano, uno habría pensado que el debate público cambiaría, que ahora todo giraría en torno a la ecología y la adaptación al cambio climático, que la clase política (finalmente) competiría en imaginación para sacudir las políticas públicas y estar a la altura del colosal desafío que ahora enfrentamos. Pero por ahora nada negocio como siempre. Incluso la izquierda y los ecologistas que, mucho más que otros, habían destacado la cuestión del cambio climático y las mutaciones que impone, son claramente incapaces de avanzar en este ámbito por el momento. Y sigue siendo la fuerza política más antiecológica la que parece poder volver a sacar las castañas del fuego (es justo decirlo) de este verano loco…

Como después de la megacrisis financiera de 2008 y la devastadora epidemia de Covid-19, las poderosas fuerzas de “mundo anterior” De hecho, parecen capaces de evitar que se saquen conclusiones de la gran crisis climática que acabamos de vivir para continuar como si nada hubiera pasado. Se basan en el comprensible deseo de evitar desafíos dolorosos y cambios dolorosos y costosos, que todavía está muy presente en la opinión pública. Así que la situación puede parecer legítimamente desesperada y desesperada a estas alturas, pero ese no es el final de la historia.

A diferencia de la crisis financiera o la pandemia de Covid-19, episodios de corta duración que fueron rápidamente descartados, esta vez simplemente no será posible ignorar las consecuencias de la crisis climática. De hecho, se trata de un fenómeno permanente de consecuencias inevitables: está ahí y ahí. Y no sólo durará sino que se espera que empeore aún más en el futuro. Si la sociedad francesa (y la humanidad) quieren tener una oportunidad de sobrevivir, no hay otra solución que hacer con fuerza lo necesario para mitigarla, por un lado, y adaptarse a ella, por el otro. Garantizando que estos dos aspectos esenciales de la acción para abordar el cambio climático se complementen y se refuercen continuamente.

Todos aquellos que sugieren que actuamos como si nada hubiera pasado al seguir obsesionados con la desregulación, la reducción del gasto público y de los impuestos, la inmigración… todos aquellos que siguen queriendo estrangular financieramente a las autoridades locales, impidiéndoles actuar para proteger sus territorios, o continuar con los excesos de la agricultura productivista, no harán más que empujar al país contra la pared y los franceses eventualmente se darán cuenta.

La preocupación es que no tenemos tiempo para dejar que esta comprensión surja espontáneamente: si las elecciones presidenciales del próximo año tuvieran como resultado una continuación del desastre macronista o una victoria de la extrema derecha, habríamos perdido, entre otras cosas, al menos cinco años en la carrera contra el tiempo emprendida por adaptar nuestra sociedad y nuestra economía al cambio climático.

Por lo tanto, es en los próximos meses cuando debemos lograr derrotar a las poderosas fuerzas de negocio como siempre. Por supuesto, esto depende de la capacidad de los líderes de la izquierda ecológica, social y democrática para trazar un camino creíble para el país en términos de adaptación al cambio climático. Evidentemente será necesario un fuerte impulso público pero, para ser eficaz, este camino debe implicar a todos los actores a escala de todos los territorios, incluidas las empresas privadas cuyo interés también está en esto. Lo que necesitamos no es el estatismo generalizado que promueve Jean-Luc Mélenchon, sino una movilización de todas las fuerzas sociales similar a la que permitió la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial.

Pero ganar ahora la batalla contra las formidables fuerzas de la inmovilidad ecológica depende también y sobre todo de la movilización de todos: todos y cada uno de nosotros podemos (y debemos) actuar este otoño dondequiera que estemos presentes para cambiar la situación en este terreno antes de que sea demasiado tarde.

EXPRESO ORGÁNICO

Copresidente del club Common House y ex editor jefe de“Alternativas económicas”, Guillaume Duval ha sido escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión. Firmó el manifiesto “Construcción 2027”lanzado por Raphaël Glucksmann, Boris Vallaud y Yannick Jadot.