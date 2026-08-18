Cuando Italia inventa a los dueños de los partidos políticos

Entre sus numerosos inventos políticos (desde el fascismo hasta el berlusconismo, y más allá), Italia puede presumir de uno más discreto, que bien podría convertirse en una escuela. Es el único país del mundo donde puedes ser dueño de una fiesta, como si fuera un club de fútbol o una cadena de supermercados. Tras la muerte de Silvio Berlusconi, fundador y líder indiscutible de Forza Italia (FI), sus herederos cobraron un crédito sobre el partido, resultante de las garantías que Silvio había concedido personalmente a varios bancos para financiar a FI. El partido ha acumulado así una deuda con la familia Berlusconi que, según el balance de 2025, asciende a 90.433.600 euros, una cantidad enorme. Pero esta no es la única deuda: sumando otras partidas, la deuda consolidada de Forza Italia ronda los 95 millones de euros. Para dirigir un partido en condiciones financieras tan peligrosas, los cinco hijos de Silvio (Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora y Luigi) y su hermano Paolo aportan cada uno 100.000 euros cada año a sus arcas, el máximo autorizado por la ley. En el informe de 2025, estas aportaciones familiares alcanzaron los 700.000 euros, o más de una quinta parte de los ingresos totales.

No sorprende que los hijos de Berlusconi, con tal compromiso financiero, asuman públicamente el singular papel de “guías supremos” del partido, con poder de convocatoria y de marcar la línea. En abril, Marina y Pier Silvio Berlusconi llevaron a Antonio Tajani (actual secretario de FI y ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno Meloni) a las oficinas de Mediaset (principal empresa de la familia) y lo retuvieron durante cuatro horas para discutir la renovación del partido, su peso en el gobierno y el reparto de determinados cargos en el Parlamento. Ni que decir tiene que tanto la oposición como los medios de comunicación independientes no dejaron de bromear sobre el hecho de que un ministro en ejercicio había aceptado dócilmente ser convocado a un espacio privado, que también estaba marcado con una marca tan potente como Mediaset.

En Fratelli d’Italia (FdI) no existe un propietario en sentido estricto, sino un dúo de hermanas que deciden gran parte de la línea. Recuerdan a los hermanos Kaczyński (Lech y Jarosław), estos gemelos polacos que fueron casi “amos” del partido de extrema derecha Ley y Justicia (PiS), que ocuparon entre 2006 y 2007 las funciones de Presidente de la República y Primer Ministro respectivamente, un caso único en el mundo, que la prensa europea calificó irónicamente de “república monocigótica”. Nuestras dos hermanas no son monocigóticas ni siquiera gemelas, pero todo sucede como si lo fueran: son, de hecho, las “jefas” indiscutibles del partido que colocó a Giorgia Meloni a la cabeza del gobierno y a Arianna, la hermana mayor, a la cabeza de su secretaría política y de sus miembros – antes tal vez de presentarse como candidata a alcaldesa de Roma.

Aunque actualmente solo ocupa un cargo interno, Arianna habla públicamente sobre la dirección del partido y, según informes de los medios, es responsable de muchos de los cientos de nombramientos importantes (en instituciones gubernamentales y empresas total o parcialmente públicas) que corresponden a la administración actual. Poco se sabe sobre sus calificaciones académicas: si Giorgia se graduó en un instituto hotelero, la formación de Arianna y sus méritos intelectuales siguen siendo desconocidos. Sólo sabemos que ha estado involucrada en política desde la adolescencia y que fue, durante veinte años, compañera de Francesco Lollobrigida, Ministro de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques. Se diría que los lazos de sangre pesan más que un curso de cultura política.

La indiscutible novedad de estos “tipos” políticos exigiría una actualización de “El sabio y el político” (1919), el famoso ensayo en el que Max Weber estudió los partidos políticos emergentes y las diferentes funciones que los estructuraban. A pesar de su brillante lucidez, el gran sociólogo no supo prever ni la figura del “padre” ni la del “dueño del partido”.