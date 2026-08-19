Monique Barbut y Jean-Luc Mélenchon, un “bromance” ecológico que duró sólo dos días

El “bromance” fue tan breve como inesperado. Todo comienza con unas palabras de Monique Barbut en una entrevista concedida a “Libération” el domingo 16 de agosto. Preguntado sobre el lugar que ocupan el agua y la adaptación al cambio climático en el debate político, el Ministro de Transición Ecológica recuerda que Jean-Luc Mélenchon viene insistiendo en este tema desde hace unos diez años. Su respuesta entonces no pasa desapercibida: “Jean-Luc Mélenchon es quien más integra la cuestión climática en sus propuestas económicas y sociales. »

A La France Insoumise le bastó con recibir este elogio de un ministro de Emmanuel Macron. Sobre todo porque Monique Barbut desarrolla un razonamiento que se hace eco del de los rebeldes: el cambio climático, explica, se convertirá en “una de las principales causas de la injusticia social”, Afectando particularmente a quienes trabajan al aire libre durante las olas de calor o a los hogares menos acomodados que enfrentan el costo de adaptar sus hogares. En esta ocasión, el ministro critica a los dirigentes políticos que sólo tienen un enfoque “tecnológico” del medio ambiente.

En el letargo de una Francia sometida a una ola de calor, el 16 de agosto, Monique Barbut deslizó un elogio a Jean-Luc Mélenchon, con una frase: “Gabriel Attal tiene algunas propuestas interesantes (en el agua) pero debo reconocer que Jean-Luc Mélenchon, que no es de mi agrado, es quien más integra la cuestión climática en sus propuestas económicas y sociales. » La frase sobre el líder rebelde es tanto más notable cuanto que proviene de un miembro del gobierno de Lecornu. Pero también tiene más matices de lo que sugerirían las reacciones que siguen.

Porque en el mismo pasaje, Monique Barbut subraya que el ex Primer Ministro de Emmanuel Macron también “algunas propuestas interesantes” y se encarga de precisar que el líder rebelde no es ” no (es) taza de té ».

Por parte de La France insoumise, la pequeña frase es, sin embargo, recibida con entusiasmo. A partir del lunes, Manuel Bompard lo transmite a X con este comentario: “Si incluso los ministros macronistas lo dicen…” El cumplido, sin embargo, genera sorpresa en el sector gubernamental. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, en franceinfo este martes 18 de agosto, se distancia de su colega: “Le dejo la responsabilidad de sus palabras. Ella se lo explicará a quien corresponda, si es necesario. Yo no lo habría hecho”. (esta declaración) y no lo comparto. » Arnaud Péricard, portavoz de Horizons, critica a Sébastien Lecornu: “Señor Primer Ministro. ¿Quizás deberíamos hacer que su ministro vuelva a la cordura? »

Este martes por la mañana, Manuel Bompard decide ir más allá. En BFMTV, el coordinador de LFI “invita oficialmente” Monique Barbut en las universidades de verano del movimiento, las Amfis, que comienzan el jueves en Drôme. Objetivo ? “Debate con (los rebeldes) sobre ecología ». “Sería bueno para todo el país si pudiéramos debatir medidas ecológicas”continúa el diputado de Bouches-du-Rhône, aunque reconoce que no serán “No estoy de acuerdo en todo”.

Sobre todo, la propuesta permite a los rebeldes ampliar políticamente la secuencia: un ministro macronista reconoce públicamente que su candidato presidencial articula cuestiones climáticas, económicas y sociales más que otros. También podríamos invitarlo a venir y discutirlo directamente frente a los activistas. No sería la primera vez que un miembro de un gobierno macronista participa: Olivia Grégoire, Marlène Schiappa y Clément Beaune ya participaron en el LFI Amfis en 2022.

Pero el intento de acercamiento se queda ahí. Pocas horas después de la invitación de Manuel Bompard, Monique Barbut publicó una larga actualización en LinkedIn. “Algunas personas quieren que diga lo que no dije. No, no elogié el programa de Jean-Luc Mélenchon, con el que tengo profundos desacuerdos. Y no, no iré a sus escuelas de verano”, ella decide.

La ministra distingue especialmente la observación que hace sobre el método rebelde de cualquier apoyo político. “Conozco la diferencia entre un método, propuestas y una filosofía política. Reconocer la relevancia de un método no significa obviamente adherirse a su programa. ella insiste. También recuerda haber defendido, en la misma entrevista con “Libération”, el historial medioambiental de Emmanuel Macron.

Monique Barbut, sin embargo, no niega el fondo de sus declaraciones. Aboga por que la adaptación al cambio climático vaya más allá “divisiones partidistas” y anuncia que se reunirá al inicio del año escolar “todos los grupos políticos que presenten propuestas” sobre el tema, después de haber anotado ideas que considera interesantes “izquierda y derecha”.

Incluso cuando fue rechazado, Jean-Luc Mélenchon optó por extender la amabilidad. “Gracias señora Barbut por su respuesta razonada y respetuosa a sus interlocutores. El desacuerdo es de lo que se trata la democracia”.responde en su cuenta X. Antes de un guiño final: “Nos hubiera gustado hablar con usted, no para abrumarlo, sino para conocer su análisis de nuestro proyecto de ecorregiones. Lástima. Pero sabemos que nos irá bien cuando los implementemos después de nuestra victoria. »

Una manera, para el candidato rebelde, de tener la última palabra en un “bromance” que Monique Barbut habrá intentado especialmente que nunca dejara comenzar.