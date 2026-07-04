En Lampedusa, el Papa León XIV insta a Europa a proteger mejor a los inmigrantes

Publicado el 4 de julio de 2026 a las 15:38 horas. Lectura: 3 min.

En un momento en que endurece su política migratoria, el Papa León

Siguiendo los pasos de su predecesor argentino Francisco, que eligió Lampedusa en 2013 para su primer viaje, el pontífice de 70 años envió un mensaje claro a los líderes europeos y estadounidenses, en un contexto de creciente intolerancia e indiferencia ante las crisis migratorias.

Esta visita de medio día a esta isla de 20 km², situada entre Túnez y Malta, se produce pocas semanas después de la adopción por parte de la Unión Europea (UE) de nuevas medidas migratorias que prevén, en particular, un mayor recurso a la detención y la creación de centros de detención fuera de las fronteras de la UE, y precisamente el día del 250º aniversario de la independencia de los Estados Unidos, su país natal.

“Europa es capaz (…) de afrontar la crisis de forma orgánica, incluyendo los primeros auxilios en un plan estratégico a largo plazo, capaz de acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes, trabajando al mismo tiempo por el desarrollo, para que nadie se vea obligado a emigrar”lanzó el Papa estadounidense en su homilía.

También criticó “desinterés por el bien común y corrupción en los países de origen, un sistema económico global que genera pobreza y exclusión, miedo que alimenta prejuicios y desprecio (…) los cálculos criminales de quienes se lucran con la tragedia ajena”.

Unos minutos antes, Leo

Al igual que su visita a las Islas Canarias españolas el mes pasado, el Papa ha hecho de la defensa de los inmigrantes un tema recurrente de su pontificado, agradeciendo a quienes ayudan a los más necesitados y denunciando expulsiones masivas en Estados Unidos.

Situada a sólo 145 kilómetros de la costa tunecina, Lampedusa, que cuenta con alrededor de 6.000 habitantes, se ha convertido, a pesar de sus playas de arena fina, en uno de los principales símbolos de la crisis migratoria en Europa.

Más de 360 ​​personas murieron en un naufragio en octubre de 2013, el peor desastre en la historia de la isla, mientras que otros miles de inmigrantes murieron en esta ruta marítima, una de las más peligrosas del mundo.

En el muelle donde desembarcan las personas rescatadas en el mar por la guardia costera, los barcos humanitarios o los pescadores locales, bendecirá una placa conmemorativa dedicada al Papa Francisco y luego celebrará una gran misa al aire libre. Regresará al Vaticano a primera hora de la tarde.

La isla semiárida de Lampedusa es el segundo destino migratorio en Europa visitado por León XIV, quien aprovechó su viaje a Canarias para denunciar la trata de personas.

También se pronunció contra las medidas destinadas a reprimir la inmigración ilegal y las calificó de“inhumano” el trato reservado a los inmigrantes por la administración estadounidense.

El jefe de la Iglesia católica, que cuenta con 1.400 millones de seguidores, también instó a los inmigrantes a integrarse aprendiendo el idioma del país de acogida, respetando sus leyes y familiarizándose con sus costumbres.

La travesía del Mediterráneo central desde el norte de África es la ruta migratoria más mortífera del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En 2025, unas 1.330 personas murieron o desaparecieron al intentar este cruce, afirma la OIM. Esta ONG indicó que al menos 655 personas murieron o desaparecieron allí en enero y febrero, el doble en un año.

Esta ruta está vigilada por un puñado de barcos de organizaciones humanitarias que acusan a la UE de no actuar para evitar naufragios.

Más de la mitad de los migrantes que perdieron la vida en los caminos del exilio entre 2014 y 2024 murieron en el mar, es decir, más de 36.000 muertes, de las cuales más de 27.000 en el Mediterráneo, según un informe de la OIM de marzo de 2024.