Cisjordania ocupada: la colonización se ha convertido en política de Estado y Europa sigue sin actuar

Benjamín Netanyahu, el jefe de Gobierno más longevo de la historia de Israel, podría perder el poder el 27 de octubre, durante las primeras elecciones legislativas desde los atentados del 7 de octubre de 2023. Las encuestas constatan el declive de su coalición, debilitada por el cansancio de una guerra interminable y por los procedimientos judiciales en su contra. Pero incluso cuando sea expulsado, dejará tras de sí una máquina para aplastar vidas palestinas que ahora está bien engrasada y es casi imposible de desmantelar.

Gaza ya no aparece en las noticias; sigue siendo un infierno silencioso. Cisjordania arde bajo los golpes de una colonización que ya no tiene nada que ver con una expansión lenta y discutida. Se trata de una absorción metódica, afirmada, apoyada por todo el aparato estatal. El ejército que se supone debe separar a los colonos y a los palestinos ya no separa nada: escolta a los primeros para entregar mejor a los segundos. Esta complicidad institucional crea una brecha entre Israel y gran parte del mundo que ni los discursos ni los editoriales serán suficientes para llenar.

Los hechos son abrumadores, están documentados y, en algunos casos, apenas tienen unos días de antigüedad.

Desde el 9 de agosto, colonos del puesto ilegal de Tel Talpiot han sitiado tres casas en la aldea de Qusra, al sur de Nablus, entre ellas la de una familia estadounidense-palestina, sin agua ni electricidad desde hace casi una semana. Qusra sufre este tipo de ataques desde hace años. Lo que hace que el episodio sea verdaderamente sorprendente es el origen de su condena más dura. El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, un cristiano sionista declarado y constante defensor de la empresa colonial, describió a los sitiadores como “terroristas israelíes” y afirmó haber pedido a las FDI que los desalojaran. Fue necesaria casi una semana, y la intervención de vehículos blindados, para que el ejército comenzara a desmantelar dos puestos de avanzada sin tener certeza, hasta la fecha, de haber detenido el asedio.

Este episodio no es una anomalía: es un resumen. A finales de julio, tras la muerte de dos colonos cerca de Naplusa, varias decenas de ellos incendiaron el pueblo vecino de Sarra, con un total de seis casas y cinco vehículos quemados y tres residentes golpeados, ante la mirada de los soldados a los que los oficiales, en vano, llamaron para intervenir, según la prensa israelí. Las cifras de la ONU dan la medida del fenómeno: en 2025, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) registró más de 1.800 ataques de colonos que provocaron víctimas o destrucción en unas 280 localidades de Cisjordania; cinco por día en promedio, la tasa más alta desde que comenzaron los registros en 2006. Más de 1.120 palestinos, incluidos alrededor de 250 niños, han sido asesinados en Cisjordania y Jerusalén Este desde el 7 de octubre de 2023, según las mismas fuentes.

Ya no son sólo las ONG o las Naciones Unidas quienes dicen esto. Tamir Pardo, exjefe del Mossad, visitó las aldeas devastadas en abril y dijo al Canal 13: “Mi madre sobrevivió al Holocausto. Lo que vi aquí me recordó lo que les hicieron a los judíos, en un país muy desarrollado, en el siglo pasado. Me avergonzaba de ser judío. » Advirtió que la actual represión, lejos de garantizar la seguridad de Israel, prepara “el próximo 7 de octubre” y que detenerlo ahora correría el riesgo de provocar una guerra civil, ya que los colonos están armados, alentados e integrados en el aparato de seguridad. Jonatan Shimshoni, general de brigada retirado y miembro del movimiento Comandantes por la Seguridad de Israel, va aún más lejos: “Israel está utilizando su poder hoy para comenzar a vaciar Cisjordania de sus palestinos. »

El término que se impone, incluso en las filas del establishment de seguridad israelí y en boca del líder de la oposición, Yaïr Lapid, es el de “terrorismo judío”. Trescientos reservistas escribieron al Ministro de Defensa para denunciar una doctrina de “mirar para otro lado”: ​​ataques conocidos de antemano, tropas que sólo intervienen a posteriori, a veces para detener a las víctimas y no a sus atacantes. El Estado judío ya no es el espectador indefenso de una violencia que lo abruma. Se convirtió, por omisión organizada, en su cómplice.

Frente a esta deriva, la Unión Europea (UE), tan rápida en sancionar en otros lugares, destaca por su asombrosa cautela. Cuando Rusia anexa Crimea, Bruselas impone sanciones a los pocos días. Ante la colonización desenfrenada de Cisjordania, lleva años postergando las cosas y se contenta con comunicados de prensa condicionales.

El 21 de abril, los Ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete, reunidos en Luxemburgo, rechazaron la suspensión del acuerdo de asociación con Israel, a pesar de las presiones de España, Irlanda y Eslovenia. Alemania e Italia ganaron su caso, prefiriendo una “diálogo crítico y constructivo” que, desde octubre de 2023, no ha producido ningún freno tangible a la colonización.

Unos días antes, más de 350 ex ministros y embajadores europeos, entre ellos el ex jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, habían firmado una carta exigiendo esta suspensión; una iniciativa ciudadana europea ha superado el millón de firmas en siete países. No pasó nada. Sólo la participación de Israel en el programa de investigación Horizonte Europa ha sido objeto de una suspensión parcial, propuesta por la Comisión a partir de julio de 2025. Una medida técnica, casi indolora, que no afecta ni al comercio ni a las colonias.

El ejemplo más ilustrativo sigue siendo el de los productos de las colonias: la UE exige un etiquetado distinto, pero no prohíbe su importación o comercialización. Esta medida a medias no engaña a nadie. Prefiere la comodidad económica (43.000 millones de euros en comercio anual con Israel) y el cálculo geopolítico en lugar de los valores que dice encarnar.

Los Estados miembros, divididos entre una supuesta simpatía proisraelí (Alemania, Austria, Hungría) y una fachada de indignación (Francia, España, Irlanda), están paralizando cualquier política coherente. Cada condena oficial llega después de semanas de silencio y nunca va seguida de la más mínima sanción. Europa también financia proyectos humanitarios que las excavadoras o las incursiones israelíes destruyen periódicamente, sin exigir nunca compensación. Riega las heridas de un conflicto que contribuye, con su inacción, a perpetuar.

Si Netanyahu cae el 27 de octubre, su sucesor más probable es Gadi Eisenkot, ex jefe de gabinete, a quien se le atribuye un impulso creciente frente a un Likud en declive. No es en absoluto una paloma: es uno de los teóricos de la doctrina Dahiya, esa estrategia de destrucción desproporcionada que presagiaba la demolición de Gaza. Pero Eisenkot abandonó el gabinete de guerra en desacuerdo sobre la conducción del conflicto y perdió a un hijo en Gaza, una prueba que le otorga, en Israel, una autoridad moral singular.

Según Daniel Kurtzer, ex embajador de Estados Unidos en Israel, Eisenkot “Haría una diferencia sustancial: calmar la situación por un lado, reprimir la impunidad por el otro”. ¿Pero el genio sigue en la botella? Sari Bashi, del Comité Público contra la Tortura en Israel, lo duda (También del “New York Times”nota del editor) : “Incluso un nuevo gobierno tendría dificultades para contener a los colonos violentos. Se les han proporcionado armas y vehículos, se sienten intocables y la izquierda sionista nunca se ha apresurado a utilizar la fuerza contra los judíos israelíes. »

Incluso libre de Netanyahu, la Cisjordania ocupada seguirá siendo un territorio balcanizado, desigual y humillado. Los peores excesos pueden contenerse; la arquitectura de la ocupación, construida durante casi sesenta años, no colapsará en un solo mandato.

La UE ya no puede invocar una “proceso de paz” muerto hace mucho tiempo para justificar su inacción. Ha llegado el momento de que sancione a los colonos violentos por su nombre, de suspender al menos el aspecto comercial de su acuerdo con Israel, que sólo requiere una mayoría cualificada, y de apoyar sin reservas los procedimientos iniciados ante la Corte Penal Internacional. Ha demostrado, frente a Rusia, que sabe actuar con rapidez cuando sus intereses geopolíticos están en juego. Debe dejar de reservar su complacencia selectiva para Cisjordania.

La colonización no es inevitable. Es una elección política, financiada, armada, cubierta por el silencio de las democracias. La historia juzgará duramente a quienes, en este mes de agosto, tuvieron ante sus ojos las imágenes de una aldea sitiada y el desautorización del aliado más fiel de Israel y que, una vez más, prefirieron mirar a otra parte, con las manos limpias y la conciencia sucia.