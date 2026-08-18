Sequía: cultivos amenazados en el Reino Unido, ríos secos en los Balcanes... Toda Europa se ve afectada

Además de las llamas, gran parte de Europa sigue azotada por el calor y la sequía desde principios de verano. De hecho, el continente ha experimentado el comienzo de verano más caluroso jamás registrado, con un período de junio a julio en un nivel récord. “No hemos experimentado un clima así en nuestra vida y tal vez ni siquiera desde el advenimiento de nuestra civilización”alertó Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), el 6 de agosto.

Es en este continente, que se está calentando más rápidamente, donde el fenómeno es más marcado. La temperatura media combinada en Europa Occidental durante junio y julio aumentó a 21,62°C, superando el récord de 2022 y “reflejando la excepcional persistencia del calor” este verano. Según Copérnico, los niveles de humedad del suelo allí “fueron significativamente inferiores a los de julio de 2022, último verano marcado por una grave sequía”. Europa del Este también se ve afectada.

Estas olas de calor provocaron una sequía casi generalizada en Francia, España, partes de Alemania y el Reino Unido. Alrededor del 95% del territorio metropolitano francés y casi toda Suiza (99%) se vieron afectados por la sequía en julio, dos récords desde que el Observatorio Europeo de la Sequía empezó a recopilar datos en 2012, según un análisis de la AFP.

Es “un claro ejemplo de cómo el cambio climático está intensificando los extremos térmicos, donde el calor y la sequía se refuerzan mutuamente”explica Samantha Burgess, directora de Copernicus. Estas condiciones también tienen “facilitó una actividad excepcional de incendios forestales en esta región, tanto en términos de superficie quemada como de emisiones” del carbono, dice Copérnico. En Francia, unas 42.000 hectáreas fueron quemadas durante un gigantesco incendio en Gironda, y en España, 44.000 hectáreas se convirtieron en humo en la provincia de Ávila.

La sequía afecta el suministro de combustible. En Suiza, según la televisión pública RTS, el nivel del Rin, que en algunos lugares no supera los 29 centímetros, obligó a los barcos de carga a navegar medio vacíos, cuando no estaban inmovilizados. En Alemania, el bajo nivel del río también ha perturbado el flujo de mercancías, según Reuters. Varias empresas industriales, particularmente en las industrias química y siderúrgica, han tenido que reorganizar sus suministros favoreciendo el ferrocarril o la carretera. Para ello, Berlín ha decidido suspender temporalmente la prohibición de circulación de vehículos pesados ​​los domingos y festivos.

Al otro lado del Canal de la Mancha, el gobierno británico anunció el lunes 10 de agosto que el 71,3% de Inglaterra estaba afectada por la sequía, frente a alrededor del 50% del territorio a finales de julio, informa Reuters. Esta sequía amenaza los cultivos británicos. Las escasas precipitaciones y las altas temperaturas han provocado menores rendimientos y han obligado a algunos agricultores a cosechar antes de lo previsto.

La Unión Nacional de Agricultores (NFU) ha advertido a la BBC que podría producirse escasez de algunos productos alimenticios si persisten las actuales condiciones de sequía. Su presidente, Tom Bradshaw, dijo que los rendimientos del trigo y la avena fueron “muy, muy débil” este año y advirtió que los ganaderos habían tenido que agotar sus raciones de piensos de invierno porque no habían podido cultivar pasto. “Hemos dado por sentado nuestro suministro de alimentos durante demasiado tiempo”estaba alarmado.

Debido a la falta de agua para enfriar sus reactores debido al bajo caudal del Danubio ligado a la sequía y al calor, la única central nuclear que Rumania tuvo que cerrar excepcionalmente por completo el jueves 13 de agosto. El país, sin embargo, había intentado aumentar el caudal de agua del Danubio, explotando rocas o hundiendo barcazas llenas de piedras. Sin éxito. “No esperamos un reinicio hasta dentro de al menos diez días”dijo a la AFP el director de la planta, Romeo Urján. Si bien normalmente proporciona una quinta parte de la producción eléctrica total del país, este cierre total de los dos reactores de 700 MW constituye el primero desde la ola de calor de 2003. El cierre de entonces, que duró varias semanas, también se debió a la sequía.

En la vecina Hungría, la única central nuclear ubicada en Paks está funcionando a casi el 25% de su capacidad para evitar un cierre total. El primer ministro húngaro, Peter Magyar, anunció el miércoles 12 de agosto que el gobierno había ordenado la construcción de un umbral sumergido cerca de la central eléctrica. También se podrían hundir dos barcazas de 80 m para elevar el nivel del agua.

En Croacia, los niveles de los ríos han alcanzado valores excepcionalmente bajos, lo que perturba la navegación y provoca que afloren grandes porciones de ríos que normalmente están sumergidos. En el Danubio, cerca de Batina, en el noreste del país, han aparecido grandes bancos de arena. En algunos lugares ahora se pueden cruzar a pie. La falta de agua perturba el tráfico fluvial. Según Euronews, cerca de Šarengrad varios buques de carga ya no pueden navegar debido al bajo nivel del agua. Al igual que en el país vecino, a lo largo del tramo serbio del Danubio la falta de precipitaciones ha dejado a los barcos varados y provocado la aparición de bancos de arena, y algunos lugares ahora tienen poca profundidad para cruzarlos a pie. En Bezdan, cerca de la frontera con Croacia y Hungría, el río se encuentra ahora en su nivel más bajo en más de medio siglo, según los últimos datos oficiales.

Este “situación hidrológica muy desfavorable” Podría continuar durante todo el mes de agosto y afectar a otros ríos, advirtió a la AFP Dejan Vladikovic, del Servicio Hidrometeorológico de Serbia. Advirtió sobre la caída de los niveles de oxígeno disuelto, lo que podría dañar gravemente los ecosistemas fluviales y las poblaciones de peces. La ola de calor y la sequía también podrían provocar escasez de agua, especialmente para los agricultores que utilizan el riego, ya que los niveles de agua subterránea también son bajos. La mayor central hidroeléctrica de Serbia sólo funciona a aproximadamente un tercio de su capacidad habitual, pero el proveedor estatal de electricidad de Serbia dice que el suministro no está en riesgo por ahora.