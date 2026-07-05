Jaime I y George Villiers: cuando el rey de Inglaterra se enamora de un hombre y lo convierte en su “dulce esposa”

para ir más lejos

Escándalo en la corte del rey de Inglaterra: James Stuart, que reina bajo el nombre de James Iejem de 1603 a 1625, escribió ardientes cartas a un joven advenedizo veintiséis años menor que él, a quien llamó “mi esposa” (“esposa”) ! Es agosto de 1614, el rey Jaime tiene 48 años y, casado con Ana de Dinamarca, prefiere claramente la compañía de los hombres. Por su proximidad al trono, sus “favoritos” tienen una gran influencia en los asuntos del reino y deben ser aceptados por todos, incluida la reina. Para desbancar a quien entonces ocupaba este codiciado lugar, varios clanes arrojaron literalmente a George Villiers, de 22 años, en brazos del monarca durante un viaje de caza en Northamptonshire. El efecto es inmediato. Descendiente de una familia de la antigua nobleza normanda, sin dinero y sin padre desde los 14 años, George es vivaz, deportista, encantador y refinado. Estudió en Francia, destacó en equitación, esgrima y danza, y el obispo Godfrey Goodman lo describió como “el hombre con el cuerpo más bello de toda Inglaterra”.

La miniserie “Mary & George”, adaptada del libro histórico “El asesino del rey”, de Benjamin Woolley, y emitida en 2024 por Canal+, cuenta cómo la madre de George, la ambiciosa Mary Villiers, aprovecha esta oportunidad para ascender socialmente. La obra sin duda exagera el maquiavelismo…