Actos de sabotaje, “terrorismo de Estado”… Una semana después de los incidentes en el ferrocarril, Varsovia carga contra Moscú

• Dos incidentes





Polonia se indignó a principios de semana por dos actos de sabotaje en una línea ferroviaria, una línea crucial para el transporte de pasajeros, armas y mercancías a Ucrania. Ocurrieron entre el sábado y el lunes.





El primer incidente involucró a un ” collar “ fabricado en acero colocado sobre un carril y “probablemente tenía la intención de descarrilar un tren”declaró el martes Donald Tusk, tras una reunión de emergencia de un Comité de Seguridad Nacional con representantes del ejército, la policía y los servicios especiales. El segundo consistió en la detonación de un artefacto explosivo de grado militar durante el paso de un tren de mercancías. Nadie resultó herido en estos dos incidentes.





“Volar una vía de ferrocarril (…) es un acto de sabotaje sin precedentes dirigido a la seguridad del Estado polaco y de sus ciudadanos”reaccionó Donald Tusk.





• Dos ucranianos al servicio de Moscú sospechosos





La fiscalía polaca anunció el lunes que sospechaba de un acto perpetrado “en nombre de un servicio de inteligencia extranjero”. En el proceso, Donald Tusk anunció el martes que dos ucranianos que trabajaban para Moscú eran sospechosos de ser los autores de estos actos de sabotaje. “Los autores identificados son dos ciudadanos ucranianos que operan y colaboran con los servicios rusos desde hace mucho tiempo”dijo Tusk al parlamento polaco. “Se conocen sus identidades” pero no será revelada por el momento, añadió.









Se cree que uno de los presuntos autores es un ciudadano ucraniano que, en mayo, fue declarado culpable de “actos de sabotaje” por un tribunal de Lviv, Ucrania, dijo el primer ministro. El otro es residente de la región de Donbass (este de Ucrania), “empleado de una fiscalía local”quien, junto con el primero, cruzó a Polonia desde Bielorrusia este otoño. Poco después de los incidentes, los dos sospechosos supuestamente abandonaron el territorio polaco hacia Bielorrusia, un aliado de Rusia. Tras una solicitud de extradición de Varsovia, el país confirmó que los dos sospechosos habían entrado efectivamente en su territorio, y el Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso anunció que una vez localizados y detenidos “Se examinará la cuestión de su transferencia al lado polaco”.





Según el jefe del gobierno polaco, Moscú busca “no sólo las consecuencias directas de este tipo de acciones”pero también sus “efectos políticos y sociales”. “Es por supuesto (sembrando, nota del editor) desorden, caos, pánico, especulación, incertidumbre”estimó, pero también “despertar sentimientos antiucranianos lo más radicales posible”.





En represalia, Polonia anunció el miércoles que cerraría el último consulado ruso que aún funciona en Gdansk (norte). El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que tomaría represalias por el cierre en forma de reciprocidad.





• Donald Tusk denuncia el “terrorismo de Estado” de Rusia





En un breve discurso ante el Parlamento el viernes, Donald Tusk pidió a los polacos que se unan frente a los intentos de Moscú de “que estamos enfrentados con Europa, con Ucrania y, sobre todo, enfrentados entre nosotros”. “Los actos de desvío inspirados y organizados durante meses por los servicios del Kremlin han cruzado recientemente una línea crítica, y ahora podemos incluso hablar de terrorismo de Estado”declaró el jefe del gobierno polaco.









El objetivo es “destruir vidas humanas y desestabilizar los cimientos del Estado polaco”añadió





• El Kremlin denuncia la “rusofobia” de las autoridades polacas





Por su parte, el Kremlin denunció este martes las acusaciones de las autoridades polacas. “Rusia es acusada de todas las formas de guerra híbrida o directa que están ocurriendo y en Polonia se muestran celosas al respecto”declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, entrevistado por un periodista ruso. Y para agregar eso “Allí la rusofobia florece en todo su esplendor”en Polonia. Sin embargo, no negó directamente las acusaciones polacas.









Tras el cierre del consulado de Gdansk, Dmitry Peskov admitió que “Las relaciones con Polonia se han deteriorado por completo”. “Esta (decisión) es probablemente un síntoma de esta degradación”declaró, añadiendo: “Aquí sólo podemos expresar nuestro pesar. »





• Una “guerra híbrida” de Rusia





Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Polonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, se ha convertido en el principal centro de ayuda militar y humanitaria a su vecino ucraniano. Desde entonces ha afirmado que es objeto de intentos de sabotaje orquestados, según ella, por Rusia, acusaciones que Moscú rechaza periódicamente.





Varsovia lleva tiempo denunciando una “guerra híbrida” liderada por Rusia contra el mundo occidental. Recordando una gran operación de desinformación prorrusa que siguió a la “actos de distracción”, Con el objetivo principal de culpar a Ucrania, instó a los parlamentarios polacos a no repetir las mentiras de la propaganda de Moscú. “Apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia sin “peros””lanzó nuevamente Donald Tusk ante el Parlamento este viernes.









Dirigió su mensaje en particular a los diputados de la oposición nacionalista y de extrema derecha, así como al palacio presidencial cercano a sus círculos. “Durante la guerra no hay pero, o estás a favor o en contra de Polonia, especialmente en lo que respecta a la seguridad nacional frente a la amenaza rusa. »