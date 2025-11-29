Tu ayuntamiento tiene todo preparado en caso de una catástrofe medioambiental… normalmente





El año que viene votaréis por personas de las que quizás dependa vuestra supervivencia. Y no se trata de una fórmula vacía: 2026 es, de hecho, el año de las elecciones municipales. Sin embargo, sabemos muy poco, pero es en los ayuntamientos donde descansa casi exclusivamente el esfuerzo de la llamada “gestión de crisis” ambiental. En otras palabras, la responsabilidad de prepararse para evacuar en caso de incendio o inundación, de indicarle que se quede en casa en caso de tormenta, etc. Esto implica darle instrucciones, practicar simulaciones. Esto se llama plan municipal de protección (PCS) y lo más probable es que usted no sepa nada al respecto, porque la mayoría de los ayuntamientos franceses no tienen ni el tiempo, ni la experiencia, ni los medios financieros para hacer bien este trabajo.

Una investigación de nuestros colegas de la AFP revela que los municipios guardan en sus cajones PCS inoperativos y a menudo obsoletos. Documentos que, por ejemplo, enumeran centros de alojamiento para acoger a los residentes en caso de inundación sin indicar que estos centros se encuentran –no es una broma– en una zona inundable… Fue necesaria una tragedia, la tormenta Alex (más de veinte muertos en 2020) para que las autoridades se dieran cuenta de ello. También deben ser conscientes de que toda la red de Internet, esencial para informar a los rescatistas, no está protegida.





¿Y desde entonces? Bueno, casi no se ha hecho nada. Si bien una cuarta parte del territorio francés se encuentra en una zona potencialmente inundable, los megaincendios aumentan y el cambio climático nos promete otras alegrías de este orden en los próximos años.





Entonces, ¿qué hacer? Bueno, aprovechen las próximas elecciones para preguntar a los candidatos qué tienen previsto en materia de gestión de riesgos y hacerles saber cuando se pregunten de qué están hablando, unirse o formar asociaciones para la protección de los vecinos, etc. Y para empezar a pensar en el tema, y ​​más en general, en el papel de las autoridades locales en la implementación de la transición ecológica (es importante), están cordialmente invitados a una velada gratuita, “Ecología en los territorios, ¿para qué?” », organizado y presentado por “le TV BUS Canal de comunicación urbana” con el apoyo de Veolia. Objetivo: establecer un diálogo entre funcionarios electos locales, expertos y personalidades. Y recuerden a todos que sí, la ecología también será un tema en las próximas elecciones.