Abordar el creciente coste de la vivienda podría hacer retroceder a la extrema derecha, según varios estudios





Contrarrestar el ascenso de la extrema derecha interesándose (por fin) en la crisis inmobiliaria. Varios estudios de la Red de Investigación de Política Progresista (PPRNet) revelados en un artículo del periódico británico “The Guardian” este jueves 27 de noviembre hacen esta observación. Si los partidos políticos de centro y de izquierda progresista abordan el aumento vertiginoso de los precios de la vivienda y los alquileres demasiado caros, entonces podrían obtener un amplio apoyo electoral.









“Con soluciones creíbles, los partidos progresistas pueden recuperar este terreno y unir a los votantes a su causa, pero esto requerirá una voluntad política real”. explica al “Guardian” uno de los miembros del estudio, Aidan Regan, profesor de política económica en la Universidad de Dublín.





Durante varias décadas, muchos países europeos han estado sumidos en una violenta crisis inmobiliaria. En menos de diez años, de 2015 a 2023, el coste de la vivienda en los países de la Unión Europea ha aumentado una media del 47%, según cifras de Eurostats. En Francia, el aumento es del 31% de media. Y los salarios no han seguido el ritmo de la inflación de los precios de los alquileres. Tanto es así que casi uno de cada diez europeos gasta más del 40% de sus ingresos en vivienda. La proporción de jóvenes precarios es significativa: en 2023, más del 10% de los europeos de 15 o 29 años vivían en un hogar donde la proporción de los ingresos destinados a la vivienda superaba el 40%.





“La inseguridad económica alimenta el voto de extrema derecha”





Si la izquierda no vuelve a investigar estas cuestiones, los partidos de extrema derecha podrán aprovecharlas, explican los investigadores. “El voto de extrema derecha es multifactorial. Toca cuestiones de inmigración, identidad, cuestión de valores y cambios en la sociedad. Pero desde la crisis de 2008, las cuestiones financieras han adquirido importancia en esta votación. Hoy, la inseguridad económica alimenta el voto de extrema derecha »explica a “New Obs” Gilles Ivaldi, investigador de ciencias políticas del Cevipof.





Esta inseguridad económica provoca “Actitudes que son a la vez xenófobas y antiélites”continúa Gilles Ivaldi. Y esto se refleja en los programas políticos de los partidos europeos de extrema derecha. Los investigadores de PPRNet analizaron los programas de cinco partidos políticos de derecha radical (en Hungría, Austria, Dinamarca, Alemania y Polonia) y encontraron un cambio en la definición de vivienda. Ya no es un derecho social pero, dicen, “una cuestión de identidad nacional, valores familiares, estabilidad y propiedad privada”.









El mes pasado, la cuestión de las preferencias nacionales en la asignación de viviendas sociales agitó la campaña para las elecciones legislativas en los Países Bajos. El reino sufre una considerable escasez de viviendas (cerca de 400.000 según las cifras de “Le Monde”), unida a un aumento exponencial de los precios de los alquileres. El partido de extrema derecha de Geert Wilders (Partido por la Libertad) se basó al final de su campaña en información xenófoba: muchos holandeses creían que la obligación impuesta a los municipios de encontrar alojamiento para los refugiados sobrecargaba las viviendas sociales en detrimento de ellos. Sin embargo, según un estudio de la Agencia Central de Asilo citado por “Le Monde”, sólo el 7% de las viviendas municipales disponibles están ocupadas por refugiados.





La compra de vivienda, “un fuerte marcador de avance social”





Otro punto clave de la crisis inmobiliaria en el voto de extrema derecha: el acceso a la propiedad. “Toda una generación no tiene tanta suerte, pagan alquileres exorbitantes y no tienen esperanzas de comprar pronto”indica Aidan Regan en las columnas del “Guardian”. Para Gilles Ivaldi, comprar una casa es “un marcador muy fuerte de avance social para las clases medias”.









Y la izquierda parece haber dejado de lado este tema. En Francia, “El objetivo de la izquierda es reducir las desigualdades sociales priorizando la vivienda social para que los más precarios puedan encontrar vivienda a menor coste”, indica Gilles Ivaldi, añadiendo que las políticas de izquierda no se centran en el aumento de los precios de las propiedades inmobiliarias para la compra.





Los investigadores de PPRNet ofrecen varias vías para “reintegrar la propiedad de vivienda en una estrategia progresista” empezando por la reducción de la redefinición de la vivienda como bien público o el desarrollo de la oferta pública y cooperativa. Con un desafío principal: lograr unir a los votantes y restablecer un vínculo de confianza que parece cada vez más desvanecido.